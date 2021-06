Die Staatsanwaltschaft sucht mit Hochdruck nach Rinor Z. Er steht im dringenden Tatverdacht, Armin N. (30) am Donnerstag in Hannover erschossen zu haben. Anwalt Fritz Willig kündigte am Freitagabend an, dass sich Z. stellen will. Und sieht ihn als Opfer von Verbrechern.