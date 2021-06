Hannover

Der Berliner Fußballclub Hertha BSC wartet auf Zahlungen des Großinvestors Lars Windhorst. Das einstige „German Wunderkind“ hätte längst vereinbarte 65 Millionen Euro zahlen sollen. Medienberichte über die grundsätzlichen Geldprobleme des Unternehmers, der Haupteigentümer des Ihme-Zentrums ist, lassen die Stadt aufhorchen. „Wir stecken mitten in den Vertragsverhandlungen über die künftige Anmietung von Räumen“, sagte OB Belit Onay der NP. „Deshalb verfolgen wir die Entwicklung aufmerksam.“

Bis zum 30. September wird die Stadt Hannover aus dem Ihme-Zentrum ausziehen. Ob sie die Büroflächen am Ihmeplatz 5 nach der Sanierung wieder nutzen soll, muss der Rat vor der Sommerpause entscheiden. Wegen der Verzögerungen beim Fassadenumbau gilt ein Kündigungsrecht.

Vertrag nicht eingehalten

Vereinbart war ein Ende der Arbeiten zur Schließung und Sanierung der Fassade im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss bis zum 30. Juni. Für maximal 30 Prozent der gesamten Fassadenfläche gilt eine Nachfrist von zwei Monaten.

Bislang hatte Onay den Wiedereinzug voraussichtlich 2023 als Ziel genannt. Für den Fall, dass die Bauarbeiten nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden, muss Windhorst, oder genauer: seine PIZ (Projekt Ihme-Zentrum GmbH) eine Vertragsstrafe zahlen.

Zahlung an Hertha BSC nicht erfüllt

Aber hat der Investor das Geld? Mit Hertha BSC war laut Nachrichten-Magazin „Der Spiegel“ vereinbart, „dass er für 224 Millionen Euro gut 50 Prozent der Anteile an der Profi-Abteilung des Verein übernimmt. Eine Vereinbarung sah vor, dass Windhorst in Raten weitere 150 Millionen bis Oktober 2020 zahlt und damit auf 66,6 Prozent aufstockt.“ Gut 85 Millionen Euro aber waren im Januar noch immer offen. Der „Spiegel“: „Erst als ihm der Verein im April juristisch drohte, seine bisher erworbenen Aktien zu pfänden, flossen Ende Mai 20 Millionen.“ Ein Sprecher von Windhorst hält dagegen: „Der Vertrag wird erfüllt, wie von beiden Seiten besprochen, ausgehandelt und vereinbart. Da gibt es keinen Dissens.“

„Papiere galten als toxisch“

Ein noch desolateres Bild zeichnet jedoch das „Manager-Magazin“. Laut Bericht vom Donnerstag soll Windhorst versucht haben, von der Londoner Fondsgesellschaft H20 Unternehmensanleihen seiner Start-Ups und Firmenwetten im Nominalwert von über zwei Milliarden zurückzukaufen. Weiter heißt es: „Die Papiere galten als so toxisch, dass die Anleger bei H2O-Fonds das Vertrauen verloren und insgesamt acht Milliarden Euro abgezogen hatten“.

Auch eine Hochzinsanleihe, an der sich der Unternehmer Friedrich Knapp (Ney Yorker und Eigentümer des Karstadt-Hauses in der Georgstraße) sowie Ulrich Marseille von den Marseille-Klinken mit 500 Millionen Euro hätten beteiligen wollen, sei „nicht richtig in Gang“ gekommen. Die französische Finanzaufsicht habe „Teile der H2O-Fonds wegen unsicherer Bewertungsgrundlage“ eingefroren. Windhorst konnte das Problem angeblich nur ansatzweise durch den Verkauf eines Start-ups und die Übernahme eines (dann zu beleihenden) Aktienpakets vom Käufer lösen.

Bau eines Wolkenkratzers in Manhattan ruht

Lars Windhorst hindert das nicht an hochfliegenden Plänen. Mit einem Projektentwickler will er laut Manager-Magazin einen 236 Meter hohen Wolkenkratzer an der Upper-West-Side in Manhattan bauen. Bei dem 1,2 Milliarden Dollar teuren Projekt wäre von Windhorst eine 300-Millionen-Dollar-Einlage fällig.

Der Bau ruht (wegen Klagen gegen die Höhe des Turms). Dass auch die versprochene Sanierung des Ihme-Zentrums nicht vorangeht, schreckt Hannovers Kommunalpolitiker auf. „Die Berichte über die Geldprobleme sind besorgniserregend“, findet CDU-Fraktionschef Jens Seidel. „In den weiteren Mietverhandlungen muss die Stadt die Daumenschrauben anziehen“ rät sein SPD-Kollege Lars Kelich. Einer, der seinen Namen nicht genannt haben will, hat noch größere Sorgen: „Hoffentlich steht da nicht bald die nächste Heuschrecke vor der Tür.“

Von Vera König