Hannover

Die Organisatoren des Klimacamps vor dem Rathaus erwägen, ihren Protest an diesem Ort zu unterbrechen und für die Wintermonate auf andere Aktionen zu verlagern. Auf einer Versammlung am Sonntagabend, an der rund 20 Campbewohner und Sympathisanten teilnahmen, wurde die Frage eingehend diskutiert. Eine Entscheidung soll aber nach Angaben eines Sprechers erst am kommenden Sonntag fallen.

Die sinkenden Temperaturen hätten deutlich gemacht, dass das Camp nicht winterfest sei, hieß es aus Teilnehmerkreisen. „Es ist jetzt schon kalt, aber wir müssen uns überlegen, was wir machen, wenn es richtig kalt wird“, sagt ein aktueller Sprecher des Camps, den alle Linse nennen, in der Plenumsdiskussion. Von den mehr als einem Dutzend Zelte sind nicht alle dauerhaft bewohnt, aktuell seien eher vier bis fünf Personen anwesend, hieß es. Im Sommer waren bei einem Besuch im Camp trotz wechselnder Besetzung immer rund 20 Personen anwesend.

Feuer auf dem Trammplatz nicht erlaubt

Zusätzlich habe der Sturm der vergangenen Woche „die Moral deutlich geschwächt“, sagt Linse. Ein Küchenzelt sei durch Wind und Regen so stark beschädigt worden, dass es hätte abgebaut werden müssen, erzählt ein weiterer Teilnehmer. Die Zelte sind nicht zu isolieren und stehen auf Europaletten. Feuer darf auf dem Trammplatz nicht angezündet werden, sodass die Campteilnehmer sich nach eigenen Angaben durch warme Kleidung und Mahlzeiten sowie Heizdecken warmhalten müssen.

Der Sturm „hat die Moral geschwächt“: Sprecher Linse gehört zu den dauerhaften Bewohnern des Camps. Quelle: Irving Villegas

Durch die schrumpfende Teilnehmerzahl sei es zunehmend schwierig geworden, die „Dienste“ des Camps zu besetzen. So gehört es zu den Auflagen, dass rund um die Uhr eine Demonstrationsleitung anwesend sein muss. Neben weiteren Diensten wie dem regelmäßigen Aufräumen des Camps und Kocheinsätzen werden auch Nachtwachen aufgestellt. Wie zur Bestätigung, dass die Sorge der Organisatoren an dieser Stelle nicht unbegründet ist, wirkt dabei ein Mann, der kurz vor Beginn des Plenums mit einem Auto auf dem Friedrichswall vorbeifährt und die Campbewohner aus dem offenen Fenster brüllend als „Faschisten“ beschimpft.

Nach dem Sturm musste einiges repariert werden, unter anderem Zäune werden aus Paletten gebaut. Quelle: Irving Villegas

Klar ist allen aber auch, dass ein Abbruch des Camps ein politisches Symbol wäre. „Wir bleiben, bis ihr handelt“, lautete das Motto, mit dem das Camp Anfang Juli zunächst auf der Wiese neben dem Rathaus eröffnet worden war. Ende August war es dann auf den Trammplatz gezogen. Unter anderem forderten die Aktivisten einen gut ausgebauten und ticketlosen Nahverkehr, klimafreundliches Essen in allen Mensen und Kantinen und zehn Prozent des kommunalen Haushalts für Klimaschutzprojekte. Um diese Ziele durchzusetzen, wolle man notfalls „bis 2035“ bleiben, hieß es damals.

Im Sommer begann der Protest auf der Wiese neben dem Rathaus, damals auch noch mit höheren Teilnehmerzahlen. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Mindestens noch eine weitere Woche

Mehrere Sympathisanten, die für die Beratung zum Camp gekommen sind, sprachen sich daher für ein Weitermachen aus. „Ich bin hier, um Mut zu machen, dass es weitergeht“, sagt Helmut. Er sei Vater und Großvater und wolle, dass das Thema Klimaschutz öffentlich präsent bleibe. Das Camp müsse wie ein Stachel sein, den man nicht ignorieren könne.

Nach der Diskussion am Sonntagabend sei beschlossen worden, den Protest vor dem Rathaus mindestens noch eine weitere Woche weiterzuführen, sagte ein Sprecher am Montagmorgen. „Danach soll dann eine endgültige Entscheidung fallen.“

Von Heiko Randermann