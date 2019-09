Wie man seine Daten im Internet schützen kann

HANNOVER

Der Name der Veranstaltung ist noch analog: „Matinee im Foyer“. Doch das Thema im Regionshaus ist zukunftsweisend: „Das digitale Ich – Was ist noch privat?“ Ein Ergebnis der Diskussion: „Wir haben keine Kontrolle mehr über unsere Daten, und schon gar nicht über die Menge“, sagte der Chefredakteur der Computerzeitschrift c´t, Jürgen Rink. Schon mit der Handy-Nummer und der Mail-Adresse ließen sich auf legalem Wege sehr viele persönliche Dinge herausfinden.

Doch ist ein Leben ohne Internet noch möglich? Selbst in dem überwiegend älteren Publikum möchte niemand mehr die Vorteile von Google und co. missen. Oberkirchenrat Ralph Charbonnier, Experte für Digitalisierung in der Evangelischen Kirche, nannte ein Beispiel: „Ohne Whats-App ist keine jugendliche Kirchenarbeit mehr möglich.“ Der Messenger-Dienst ist bekannt für seine Datengier.

Tipps für Datensicherheit

Rink empfiehlt auf den Messenger-Dienst „ Threema“ auszuweichen. Anstatt Google könnte man „DuckDuckGo“ als Suchmaschine wählen. Und im Explorer die Funktion „Privacy“ auswählen. Für Android-Handys gebe es die App „Blokada“ als Werbeblocker. „Wenn Sie das machen, dann sind sie schon besser als 80 bis 90 Prozent der Handynutzer“, meinte er zum Publikum.

MATINEE IM HAUS DER REGION: Moderatorin (Bildmitte) Tanja Schulz bittet die Zuhörer um ihre Meinung zum Thema Datensicherheit. Quelle: Michael Wallmüller

Doch ohne die gängigen Apps werde man schnell zum Außenseiter, sagt die Medienpädagogin Christina ter Glane. „Gerade junge Menschen suchen Anerkennung und Zugehörigkeit im Netz“, erklärt sie. Anstatt Verbote setzt sie auf Aufklärung.

„Alexa“ zeichnet alles auf

Doch was tun, wenn der Auftritt in den Sozialen Medien für den Beruf wichtig ist? Vivien Wysocki studiert Medienwissenschaften und ist Model. Und gerade für den Modelberuf sei der Auftritt in den Sozialen Medien ein Muss. „Ich streue meine Daten, um ein Monopol an Informationen über mich zu verhindern.“ Aus Schutz vor Stalkern poste sie ihre Reisen erst, wenn sie die Orte schon wieder verlassen habe.

Verlassen kann man das Netz aber nicht. Alle Informationen bleiben gespeichert. Und mittlerweile hören sich die Menschen selber ab. So habe ein Kunde nach der Datenschutz-Grundverordnung eine Auskunft über seine gespeicherten Daten bei Amazon verlangt. Er bekam die Information samt einen Gesprächsmitschnitt von „Alexa“ (Audio-Gerät), erzählt Chefredakteur Rink. Doch der Kunde hatte gar kein solches Gerät; der Gesprächsmitschnitt stammte von einem jungen Pärchen. Ergebnis der c´t-Recherche: „Die Alexa-Sprachaufzeichnungen werden für immer gespeichert und weitergeleitet.“

WARNEN VOR ZUVIEL NETZAKTIVITÄT: Oberkirchenrat Ralph Charbonnier fordert eine Digitale Ethik. Medienpädagogin Christina ter Glane meint: „Wir müssen unsere Kinder auf die Zukunft und nicht auf unsere Vergangenheit vorbereiten.“ Quelle: Wallmüller

Wahlen werden beeinflusst

Deshalb fordert Oberkirchenrat Charbonnier gesetzliche Regelung und eine Digitale Ethik. Das Problem ist, dass die Staaten den technischen Möglichkeiten immer hinter herhinken. Und Staatschefs die künstliche Intelligenz längst für ihre Zwecke entdeckt haben. So seien mit Hilfe von Daten von „ Cambridge Analytica“ (Datenanalyse-Firma) die Brexit-Volksabstimmung in Großbritannien und die US-Wahlen beeinflusst worden, erzählt Rink.

Von Thomas Nagel