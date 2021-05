Datenpanne bei der Region Hannover! Inzidenzwert liegt am Freitag nicht bei 29,5

Hannover

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen entspannt sich weiter – so viel lässt sich festhalten. Wo allerdings Technik im Spiel ist, passieren auch Fehler. Weswegen der Inzidenzwert für die Region Hannover am Freitag eben nicht bei 29,5 lag.

52 Corona-Fälle rutschen durch

Warum? Weil die Region Hannover als größter Ballungsraum des Landes am Freitag aus technischen Gründen keine Daten übermitteln konnte. Die Daten bildeten am Freitag, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte, nicht das komplette Infektionsgeschehen ab.

52 Corona-Fälle konnten aufgrund der Technikpanne nicht vom RKI erfasst werden. Statt einer offiziellen Inzidenz von 29,5 am Freitag, liegt sie bei 33. „Wir haben keinerlei Sorge, dass die Inzidenz deshalb wieder über die 50 schnellt“, so Regionssprecherin Christina Kreutz. Dazu sei die Zahl zu niedrig.

Von Christoph Hage und Simon Polreich