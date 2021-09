Das waren die Magneten beim Entdeckertag der Region Hannover

Hannover

Erneut fand der Entdeckertag der Region Hannover anders statt als jahrelang gewohnt. Und doch war es aus Sicht der Regionsverwaltung ein Erfolg: Rund 6000 Besucher hätten die Veranstaltungen an den 32 Orten besucht.

Das war etwa ein Zwanzigstel der Menschen, die sonst an Schlechtwetter-Entdeckertagen unterwegs sind – da sind das meist noch um 120.000, bei guten Bedingungen waren stets rund 200.000 Menschen dabei.

Nicht nur Zuschauer zählen

Regionssprecherin Christine Kreutz verwies allerdings darauf, „dass wir den Wert der Veranstaltung nicht nur in absoluten Besucherzahlen messen“ und viele Veranstalter und Künstler sich zufrieden geäußert hätten, froh waren, überhaupt wieder mal etwas „live“ anbieten zu dürfen.

Bahnstreik bremst

Dabei wären es wohl mehr gewesen, liefe derzeit nicht der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn – die betreibt ja derzeit noch die S-Bahnen in der Region. Und der Tag sowie die Veranstaltungsorte sind laut Kreutz „klassisch auf eine Anreise mit Bus oder Bahn konzipiert – genauer: Bei 18 von 32 Zielen. Von daher sei „uns da auch ein bisschen der Bahnstreik dazwischen gekommen“.

Dass es im vergangenen, ersten Corona- Jahr rund 11.000 Besucher gewesen sind, erkläre sich auch dadurch „dass das damals die erste Veranstaltung war, die man überhaupt besuchen konnte – und jetzt liegt quasi schon ein ganzer Sommer mit Veranstaltungen hinter uns“. Immerhin seien teils auch Spontanbesuche ohne vorherige Anmeldung möglich gemacht worden – dort, wo noch Kapazität war.

Abgesehen davon erreiche man wegen der Pandemie natürlich viel weniger Menschen als in den Jahren bis 2019. Darum habe man auch wieder ein etwas geringeres Budget bereitgestellt, etwa 100.000 Euro wie im Vorjahr und damit rund 30.000 Euro weniger als zuletzt in „normalen“ Zeiten.

Poetry-Slam im Hof des Regionshauses. Quelle: Franson

Die Publikums-Magneten

Die größten Veranstaltungen waren laut Kreutz wieder die Regionsbühnen im Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden (dort spielten vor 500 Zuschauern etwa Knut Richter und Jan Jakob,) und der Gipfel des Waldbergs (Kaliberg) in Empelde, wo gut 1000 Menschen die „fantastische Aussicht und etwa Sängerin Noam Bar oder die Formation „Trommelfeuer“ genossen.

Gut angenommen worden sei auch das Angebot im Freilichttheater Neustadt-Otternhagen (erstmals im Programm), wo sich 200 Zuhörer etwa am Auftritt von Juliano Rossi erfreut hätten.

Erstmals Teil des Entdeckertag-Programms war auch die Motorball-Arena in Pattensen. Erneut gestrichen waren dagegen die Veranstaltungen zwischen Hautbahnhof, Kröpcke, Opernplatz und Aegidientorplatz – dort waren sonst sieben Bühnen und zigtausende Menschen dicht an dicht, besonders zum Abschlussevent am Ende des Programmtages.

Corona-Mehraufwand

Der Mehraufwand wegen der Pandemie hat sich laut Kreutz für die Region nicht in Geldaufwand niedergeschlagen. Vielmehr waren es organisatorische Maßnahmen, etwa das Sicherheits- und Hygienekonzept, welches die Veranstalter umsetzen oder an ihre Verhältnisse anpassen mussten. Da habe die Region Checklisten vorgegeben, an denen sich die teilnehmenden Veranstalter orientieren konnten. Auch habe man die Koordination mit dem Gesundheitsamt geleistet. Da hat auch die Erfahrung vom vergangenen Jahr geholfen – diesmal war man von vorneherein darauf vorbereitet und musste nicht kurzfristig das aufgestellte Programm radikal ändern und die Modalitäten anpassen.

Von Ralph Hübner