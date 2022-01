Hannover

Nachdem am Montag die Schulen nach den Weihnachtsferien nahezu reibungslos im Präsenzbetrieb gestartet sind, wird im niedersächsischen Kultusministerium mit Hochdruck an einem Notfallplan für die Schulen gearbeitet – gemeinsam mit Lehrerverbänden und Gewerkschaften. Noch in dieser Woche sollen die Schulen den Leitfaden, bei dem es sich nach Angaben von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nicht um einen neuen Erlass oder eine neue Verordnung handelt, bekommen.

Darin will das Ministerium verschiedene Schritte empfehlen, damit der Unterricht trotz drohender Quarantänefälle aufrecht erhalten werden kann. Denn, so der Kultusminister: „Trotz des guten Sicherheitsnetzes können auch für den Schulbetrieb zusätzliche Herausforderungen entstehen, sollten sich aufgrund der Omikron-Variante an einer Schule Personalengpässe durch erhöhte Krankheitsstände, Quarantäne- oder Selbstisolationsmaßnahmen ergeben.“ Mehrere Bildungsverbände, darunter der Schulleitungsverband Niedersachsen, hatten entsprechende Pläne bereits angemahnt.

„Maximale Spielräume“ für Schulleitungen

Der Vorsitzende René Mounajed forderte „maximale Spielräume“ für Schulleitungen vom Kultusminister. „Wenn wir Omikron im Haus haben, ist es entscheidend, dass wir schnell reagieren und im Notfall eigenmächtig Kohorten und Lerngruppen ins Distanzlernen schicken können. Die Sicherheit steht für uns immer vor der Präsenz“, so Mounajed. Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) forderte zu Wochenbeginn Notfallpläne für Schulen. „Schulen sind für mich auch kritische Infrastruktur“, so die Ministerin. Deshalb müsse jetzt eine Ausfallplanung auch ins Schulmanagement integriert werden.

Kultusminister will Schulen „Rückendeckung“ geben

Mit dem neuen Leitfaden will Kultusminister Tonne den Schulen „Rückendeckung“ und den Schulleitern Bewegungsfreiheit geben. „Alle Anstrengungen müssen jetzt darauf ausgerichtet sein, den Präsenzbetrieb auch unter Omikron-Bedingungen aufrecht zu erhalten.“ Präsenzunterricht habe immer Vorrang. Denn für Kinder und Jugendliche habe die Schule einen immensen Wert, „der mit seinen sozialen und emotionalen Komponenten über das reine Lernen weit hinaus geht“, sagte Tonne.

Tonne: „Präsenzunterricht hat immer Vorrang“

Daher gelte die Maxime: „Immer so viel Unterricht wie möglich in der Schule anzubieten. Distanzunterricht soll nur in Ausnahmefällen für einzelne Schüler, Klassen oder Jahrgänge möglich sein, aber nicht als Grundsatz für eine ganze Schule.“ Dies gelte auch für Wechselunterricht.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schulen sollten im Notfall abgestuft vorgehen. Wenn geballt viele Lehrer in Quarantäne müssen, sollen die Schulen zuerst freiwillige Angebote, wie beispielsweise Arbeitsgemeinschaften, streichen, um Personal für Vertretungen zu gewinnen. In einem nächsten Schritt könnten im Ganztagsunterricht externe Betreuer einspringen, etwa von Vereinen, damit auch hier Lehrkräfte für den Pflichtunterricht frei werden. Ebenso sieht der Plan vor, dass ältere Jahrgänge von zu Hause lernen, wenn die Personaldecke zu dünn wird.

Von Britta Lüers