Das sind unsere Tipps fürs Wochenende in Hannover

Hannover kann sich glücklich schätzen: In Sachen Weihnachtsmarkthaben die Besucher die Wahl – gemütlicher Bummel über die Lister Meile, schneller Glühwein vor dem Hauptbahnhof oder das volle Weihnachts-Gefühl in der Altstadt. Rund um die Marktkirche kann man an den Ständen stöbern, mit Freunden den Feierabend genießen, im Historischen Dorf ins Mittelalter hineinschnuppern, bei den Finnen am Ballhof Lachs und Glögi genießen. Wer im Wunschbrunnenwald den Ring des Brunnens dreht, kann darauf hoffen, dass die Pakete Heiligabend seinen Geschmack treffen.

Geöffnet ist der Markt täglich bis 22. Dezember von elf bis 21 Uhr. Sonntag ist auf der Bühne an der Marktkirche ab 16 Uhr Programm mit dem Walk Act Schneekönigin, anschließend gibt es Musical-Klassiker und ab 18.30 Uhr Soul von der Music Unlimited Big-Band. Mehr Infos HIER.

Drei Tage Markt in der Handwerkskammer

Adventszauber in der Handwerkskammer.

Drei Tage „Adventszauber“: Am dritten Adventswochenende veranstaltet die Handwerkskammer (Berliner Allee 17) parallel zu ihrer Ausstellung „Christmas Edition“ einen Weihnachtsmarkt. 40 Kunsthandwerker und Designer präsentieren ihre Werke, zu sehen (und zu kaufen) sind Produkte aus Glas, Gold und Silber, Holz, Keramik, Leder oder Papier. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Auf Schlittschuhen den Winter genießen

Winterzoo.

Hier macht die Kälte Kindern und Eltern nichts aus: Rund um Meyers Hof stimmt der Winterzoo(Adenauerallee 1) die Besucher auf die Feiertage ein. Bis 4. Februar kann man das Lichtermeer in den Bäumen genießen, auf der Eisbahn seine Runden ziehen und Eisstockschießen. Freuen kann man sich auch auf die Pommes-Hütte, rustikale Kaminbrötchen, Zuckerwatte und Grillspezialitäten. Geöffnet ist Freitag ab 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag ab 11 Uhr. Ab 16 Uhr ist der Eintritt kostenlos, vorher braucht man ein Zoo-Tagesticket.

Sawatzkis Abenteuer in der Apostelkirche

Andrea Sawatzki

Das ist ein würdiges Finale der Lesungs-Saison der Buchhandlung Leuenhagen & Paris: Sonnabend ab 19 Uhr stellt Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki in der Apostelkirche (Gretchenstraße 55) ihr neues Buch vor. „Andere machen das beruflich“ ist ein weiteres Abenteuer ihrer Romanheldin Gundula Bundschuh. Für das Jubiläum einer Schule soll sie ein Theaterstück auf die Beine stellen. Karten kosten zwölf Euro.

Es designachtet im Hotel Wienecke XI

Sie sind auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken, die es nicht in Shops in Hannovers Fußgängerzone gibt? Sie wollen Ihre Liebsten überraschen mit Präsenten, die die besondere Note haben? Seit zehn Jahren gibt es dafür „Designachten“. Der Kreativmarkt findet Sonnabend von zwölf bis 20 und Sonntag von elf bis 19 Uhr im Hotel Wienecke XI ( Hildesheimer Straße 380) statt. Zu entdecken gibt es Grafik, Schmuck, Kunsthandwerk, Design. Das Wochenendticket für beide Tage kostet fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

Walt Kracht wünscht frohes Fest

Walt Kracht

Noch zehn Tage bis Heiligabend? Dann ist es höchste Zeit für ein Weihnachtskonzert. Seit 25 Jahren tritt Walt Kracht mit seinem Orchester auf, das Finale der Jubiläumstour führt ihn und die Musiker Sonnabend ab 19 Uhr in die St.-Nicolai-Kirche in Bothfeld (Sutelstraße 19). Das Motto des Programms entspricht dem Wunsch vieler Menschen: „A happy Christmas“. Der Eintritt kostet 16, ermäßigt 14 Euro.

Folkpiraten gehen vor Anker

Mr. Hurley & die Pulveraffen gehen Freitag ab 20 Uhr im Capitol (Schwarzer Bär) vor Anker.

Die raue See kann diesen hartgesottenen Kerlen nichts anhaben! Mr. Hurley & die Pulveraffengehen Freitag ab 20 Uhr im Capitol (Schwarzer Bär) vor Anker. Das Publikum erwartet Seeräuberromantik: Die Folkpiraten aus Osnabrück sind auf „Leviathan“-Tour und liefern „Grog’n’Roll“ zum Mittanzen, Grübeln und Schmunzeln. Karten für ein Konzert, das nach Gischt schmeckt, kosten 32,45 Euro. Leinen los!

Wie funktioniert Elektrizität?

Rainer Künnecke erklärt Elektrizität.

Wir legen den Schalter um – es werde Licht. So einfach ist das? In der Themenführung „Bernstein, Blitz und Batterie– so funktioniert Elektrizität“ erklärt Rainer Künnecke als Universalgelehrter des 18. Jahrhunderts die Hintergründe. Der Rundgang mit spannenden Experimenten beginnt um 17 Uhr im Museum für Energiegeschichte(n) in der Humboldtstraße 32. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 0511/897 47 49 00.

Hommage an Hannes Malte Mahler

Unvergessen: Hannes Malte Mahler.

Vor drei Jahren starb der hannoversche Künstler Hannes Malte Mahler bei einem tragischen Fahrradunfall – eine Tradition in seinem Namen lebt weiter. Das Sprengel Museum lädt Freitag ab 18 Uhr zum „Glitterball Shooting“. Mit Gummitieren wird das Feuer auf einen festlich dekorierten Weihnachtsbaum eröffnet, der Baum mit den Scherben der zerschossenen Kugeln bleibt als Kunstwerk im Museum stehen. Der Performancekünstler ließ die Aktion stets in seinem Atelier stattfinden, posthum ist der Caldersaal im Sprengel Museum ein würdiger Ort. Der Eintritt zum „Glitterball Shooting“ ist frei, es gibt außerdem reichlich Punsch.

