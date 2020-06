Hannover

Sie konnten es gar nicht abwarten: Ann (79) und Ulla (80) sitzen um 15 Uhr im Foyer des „ Kino am Raschplatz“, um sich in einer halben Stunde den dänischen Oscar-Film „ Königin“ anzusehen. Mehr als drei Monate haben die beiden Seniorinnen auf diesen Moment gewartet. „Wir wollten den Film schon vor Wochen schauen. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Ulla, die ihren Nachnamen nicht verraten möchte.

Noch nie seit ihrer Jugend waren die beiden Freundinnen so lange am Stück nicht im Kino. „Wir sind damit aufgewachsen. Wir haben früher immer dafür unser letztes Geld ausgegeben“, sagt Ulla. Jetzt sind sie in Hannover die ersten neun Menschen, die sich abgesehen von den Kinder-Vorstellungen einen Kino-Film ansehen – da kann das Wetter draußen noch so gut sein.

Was ist nun genau mit der Maskenpflicht?

Seit Montag dürfen die Kinos wieder öffnen. Das „ Kino am Raschplatz“ und auch das „Apollo“ in Linden ließen keinen Tag verstreichen. Im Cinemaxx (ab 25. Juli) und im Astor (15. Juli) flackern erst später wieder Filme über die Leinwand, sie brauchen noch Zeit für die Vorbereitungen.

Kino-Chef Torben Scheller im Apollo-Kino. Quelle: Ilona Hottmann

Laut Raschplatz-Kinochef Torben Scheller sorgte zuletzt auch eine Ansage der Landesregierung für Verwirrung: Der Krisenstab hatte in der Pressekonferenz am Freitag gesagt, dass die Maskenpflicht anders als in den übrigen Bundesländern auch während des Films und nicht nur im Foyer oder beim Gang zum Platz gilt. „Wenn ich aber Popcorn esse oder was trinke, darf ich die Maske wie in einem Restaurant aber abnehmen“, erklärt Scheller. Des ließe sich aus der Verordnung ableiten.

Kino schafft eine besondere Atmosphäre

Das mit dem Popcorn war im „ Kino am Raschplatz“ zum Start aber noch schwer. Denn es gab schlichtweg noch keins. Mittwoch solle es wieder welches geben, es sei noch nicht geliefert worden, sagt eine Verkäuferin. Die beiden Seniorinnen hätten sich sowieso kein Essen in den Film mitgenommen. Das heißt Maske auf. „Das stört mich nicht“, sagt Ulla. Ihre Freundin ist da andere Meinung. Sie findet es schon anstrengend, dauerhaft durch die Maske zu atmen.

Edelgard Janke will schauen, welchen Film sie sich anschauen möchte. Sie hat eine Maske aus PET, damit könne sie besser atmen. Quelle: Christian Behrens

Ein Film im Kino zu schauen, sei schon etwas Anderes. „Die Jugend hat heute nur dieses Netflix. Aber das ist nicht dasselbe“, sagt Ann. Da komme keine Atmosphäre auf wie im Kino. Und selbst die Corona-Auflagen würden diese Stimmung nicht vermiesen können.

Edelgard Janke (75) ist im Kino, um sich Prospekte zu holen. „Ich werde den nächstbesten Termin wählen, um endlich wieder eine Vorstellung zu sehen.“ Der Liebesfilm „Undine“ klinge sehr ansprechend. Auch sie kann es nicht mehr abwarten. „Dass ich mal eine solch lange Zeit nicht im Kino war, gab es noch nicht.“

