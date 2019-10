Das sind die zehn größten Baugebiete Hannovers

Hannover

Fast 30.000 neue Einwohner hat Hannover seit 2011 dazugewonnen. Neue Wohnungen sind im gleichen Zeitraum nur knapp 7800 entstanden. Kein Wunder, dass die Mieten vor allem bei Neuvermietungen massiv gestiegen sind. Die Stadt braucht dringend mehr Wohnungen. Die NP verschafft einen Überblick über die zehn größten Baugebiete Hannovers.

1. Kronsberg-Süd

3500 neue Wohnungen sollen in den nächsten Jahren am südlichen Kronsberg entstehen. Diese Gebäude will die Firma Meravis dort bauen. Quelle: Meravis

Wohl kein Stadtteil Hannovers wird in den kommenden Jahren so massiv wachsen wie Bemerode. 3500 Wohnungen für mehr als 7000 Menschen sollen dort entstehen. Von der Entwicklung des Baugebietes Kronsberg-Süd, auch bekannt unter dem Namen „Kronsrode“, erhoffen sich Stadt und Politik eine spürbare Entlastung des Wohnungsmarktes. Die Architektenwettbewerbe für die verschiedenen Baufelder laufen bereits. Erste Entwürfe wurden der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch sind laut Stadt bereits die ersten Bauanträge in Vorbereitung. Der Straßenbau läuft, der Hochbau soll 2020 starten, die ersten Wohnungen Anfang 2021 fertig sein. Neben einer Grundschule wird es in dem Quartier auch sechs Kitas, neue Plätze, Läden, Supermärkte und Gastronomie geben.

2. Wasserstadt Limmer

Blickfang: Der Siebengeschosser am Eingang zur Wasserstadt Limmer, in dem 78 Mikroappartements entstehen sollen. Quelle: Busch und Takasaki Architekten

Es hat viele Jahre gedauert, bis die Wasserstadt Limmer endlich Fahrt aufgenommen hat. Mittlerweile stehen auf dem Gelände jedoch die ersten Kräne. 1800 Wohnungen für rund 2500 Menschen sollen auf der früheren Conti-Fläche entstehen. Grünes Licht hat die Politik allerdings erst für den ersten Bauabschnitt mit 550 Wohnungen gegeben. Deren Bau will die Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH vor allem in Eigenregie stemmen, als Partner ist die Firma Meravis mit an Bord. Am Eingangsbereich zum Quartier soll an der Wunstorfer Straße ein Siebengeschosser mit 78 Mikroappartements entstehen. Noch völlig unklar ist, was mit den denkmalgeschützten Conti-Gebäuden passieren soll. Die Stadt hat den Abriss untersagt, Eigentümer Günter Papenburg dagegen Klage eingereicht.

3. Freiherr-von-Fritsch-Kaserne

Schon verschwunden: Die Gebäude im Eingangsbereich der ehemaligen Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in Bothfeld. Quelle: Michael Wallmüller

Das ging schnell: Im Spätsommer startete der Abriss der ehemaligen Militärgebäude auf dem Gelände der Freiherr-von-Fritsch-Kaserne in Bothfeld. Viele davon sind bereits komplett verschwunden. Die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) will auf der 27.000 Quadratmeter großen Fläche 775 Wohnungen bauen. Zuvor muss allerdings der Boden gründlich saniert, zum Teil bis in eine Tiefe von 1,70 Metern ausgetauscht werden. Das Areal wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert, außerdem wurde dort Kriegsschutt abgeladen. Auf den Kampfmittelbeseitigungsdienst könnte also viel Arbeit zukommen. Geht alles glatt, soll Mitte 2020 ein gültiger Bebauungsplan vorliegen. Der Hochbau könnte dann in der zweiten Jahreshälfte beginnen, die ersten Wohnungen 2022 fertiggestellt werden.

4. Oststadtkrankenhaus

Das Oststadtkrankenhaus ist verschwunden. Auf dem Gelände entsteht das Wohngebiet „Buchholzer Grün“. Quelle: Dröse

Das alte Oststadtkrankenhaus in Groß-Buchholz ist längst verschwunden. Mittlerweile wird das neue Wohngebiet auf dem Gelände als „Buchholzer Grün“ vermarktet. 660 Wohnungen sollen dort entstehen, außerdem eine Kita. Für das Vorhaben haben sich mehrere Firmen zusammengetan. Dazu gehört auch die ehemalige Zentrale der städtischen Wohnungsgesellschaft Hanova in unmittelbarer Nachbarschaft an der Straße In den Sieben Stücken. 2020 könnte dort der Bau der Wohnungen beginnen. Wenn sich eine sinnvolle Nutzungsmöglichkeit finden sollte, soll auch die frühere Krankenhaus-Kapelle erhalten bleiben, die nicht abgerissen wurde.

5. Hermann-Ehlers-Allee

Früher wurden auf der Fläche in Badenstedt Versuche an Tieren durchgeführt. Nun sollen auf dem „Mäuseburg“-Gelände 400 Wohnungen gebaut werden.. Quelle: HRG

Im Volksmund war die ehemalige Versuchstieranstalt in Badenstedt als „Mäuseburg“ bekannt. Nun sollen auf der Fläche rund 400 Wohnungen entstehen. Die Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) ist bereits dabei, das Areal freizuräumen. Die Politik hat dem Vorhaben im Frühjahr ihren Segen gegeben. 2020 soll der Wohnungsbau starten. Als Partner war ursprünglich die Hanova mit an Bord. Diese stieg allerdings aus, weil sie viele andere Projekte stemmen muss. Ihren Part hat stattdessen die Kreissiedlungsgesellschaft (KSG) übernommen. Vermarktet wird das Baugebiet unter dem Titel „Benther Blick“. In den Erdgeschossen der Gebäude ist auch Gewerbe möglich.

6. Lathusenstraße

An der Lathusenstraße im Kleefeld errichtet die Firma Gerlach hochwertige Wohnungen. Quelle: www.homebase2.com

Herzstück des neuen Wohngebietes an der Lathusenstraße in Kleefeld ist das historische Gebäude der ehemaligen Postschule aus den 1930er Jahren, in dem die Firma Gerlach nach Sanierung und Umbau Wohnlofts einrichten will. Die Arbeiten im westlichen Teil des Quartiers laufen bereits und sollen bis 2021 abgeschlossen werden. Im östlichen Bereich werden die Firmen Meravis, ZVK und Böcon zum Zuge kommen. Teilweise liegen auch schon Genehmigungen der Stadt vor. Insgesamt werden an der Lathusenstraße 400 neue Wohnungen entstehen, außerdem eine Kita.

7. Vitalquartier

Attraktives Wohnen: So soll es im Vitalquartier am Annastift nach Abschluss der Bauarbeiten aussehen. Quelle: HIT

Komplett barrierefrei soll das Areal werden, Pflege- und Hilfseinrichtungen sind geplant, Menschen aller Generationen sollen dort leben: Das Vitalquartier in Mittelfeld in unmittelbarer Nachbarschaft des Annastiftes setzt massiv auf Inklusion. Die Arbeiten haben bereits begonnen. 2021 sollen sie abgeschlossen werden. Größter Bauherr ist die Hanseatische Immobilien Treuhand, auch das Diakovere Annastift ist mit an Bord. Ursprünglich waren auf dem Gelände nur 120 Wohnungen geplant. Wegen der großen Nachfrage am Markt werden es nun aber rund 400.

8. Nördliche Chamissostraße

Wohnungen für Studenten: Sie sollen an der Schulenburger Landstraße entstehen. Quelle: Büro Max Dudler

Der Spatenstich wurde im August gesetzt. Das hannoversche Immobilienunternehmen Aragon will an der nördlichen Chamissostraße in Hainholz auf dem Gelände der früheren Sorst-Fabrik rund 310 Wohnungen errichten. Der Großteil davon für Studenten. Untergebracht werden sollen sie in einem markanten, bis zu dreizehn Geschosse hohem Bau an der Schulenburger Landstraße, den der Schweizer Architekt Max Dudler entworfen hat. Geplant sind Einzelappartements. Allerdings soll es auch Gemeinschaftsküchen sowie Angebote für die Freizeitgestaltung geben.

9. Hilligenwöhren

Gehen voran: Die Arbeiten im Gundlach-Baugebiet Hilligenwöhren. Quelle: Michael Wallmüller

Anfangs war das Projekt umstritten. Naturschützer fürchteten um den angrenzenden Wald. Den allerdings schützt ein eigens aufgeschütteter Wall, auf dem mehr als 3500 Gehölze gepflanzt wurden. Das Baugebiet Hilligenwöhren in Bothfeld, vermarktet unter dem Titel Herzkamp, will die Firma Gundlach zum Öko-Vorzeigeprojekt machen. Rund 300 Wohnungen entstehen auf dem Gelände. Im Frühjahr 2020 sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Auch eine Kita wird es geben.

10. Constantinstraße

Vom ehemaligen VHV-Verwaltungsgebäude an der Constantinstraße sind nur noch ein paar Trümmer geblieben. Quelle: Michael Wallmüller

Von dem ehemaligen Gebäude der VHV-Versicherung an der Constantinstraße in der List ist nicht mehr viel zu sehen. Die Abrissbagger haben gründliche Arbeit geleistet. In dem Baugebiet des Unternehmens Wohnkompanie werden insgesamt rund 250 Wohnungen entstehen. Ein erster Abschnitt an der Gorch-Fock-Straße ist bereits fertig. Ebenso eine Kita.

Von Christian Bohnenkamp