Das sind die besten neuen Kinder- und Jugendbücher

Eine unmögliche Liebe, freche Geschichten für Leseanfänger, Abenteuer-Storys mit Bullerbü-Charme: Für Kinder und Teenager sind wieder viele tolle Titel mit starken Inhalten erschienen. NP-Redakteurin Maike Jacobs hat elf heiße Lese-Tipps für Familien!

Starke Ferien auf dem Gestüt

„Royal Horses – Kronenherz“, Arena, 360 Seiten, 16 Euro. Quelle: Jana Hoch

Die Autorin: Jana Hoch ist Pferdetrainerin und lebt bei Hannover. Schon als Kind begann sie Geschichten zu schreiben, und wenn sie nicht bei ihren Pferden ist, tut sie das in ihrer Freizeit auch heute am liebsten.

Das Buch:Greta hatte sich mit den falschen Freunden eingelassen und Dinge getan, die sie zutiefst bereut. Um alles sacken zu lassen, nimmt sie einen Ferienjob als Praktikantin auf dem abgeschirmten Gestüt der Royals an. Hier gibt es kein Fernsehen, keinen öffentlichen Computer, selbst Handys sind nicht erlaubt. Obwohl sie vorher nie mit Pferden zu tun hatte, werden die Tiere ihr schnell vertraut.

Alles könnte so schön sein, wenn ihr nicht Pferdetrainer Edward das Leben schwer machen würde. Dabei, das muss auch Greta zugeben, ist er im Umgang mit den Tieren ein Zauberer. Als Edwards bester Freund, der Prinz und Enkel der Queen, im Gestüt auftaucht, ist das Chaos perfekt. Denn der scheint ein Auge auf Greta geworfen zu haben.

Für wen geeignet: Ein wunderschönes Pferdebuch zum Wegträumen ab zwölf Jahren. Toll geschrieben, mit guten Charakteren. Und ganz nebenbei beschreibt Jana Hoch, wie wichtig Freiarbeit mit Pferden sein kann, wie man mit ihnen kommunizieren und verantwortlich trainieren kann. Band zwei erscheint im Herbst.

Starke Ermittler-Bande

„Finn und die fünf knallharten Vier“, Baumhaus, 176 Seiten, zehn Euro. Quelle: Tina Schilp

Die Autorin: Tina Schilp hat Theaterwissenschaft, Linguistik und Publizistik studiert, schreibt Kinderbücher und für Zeitungen.

Das Buch: Finn und seine Freundin Mia wollen Agenten werden. Nur wie das funktionieren soll, wissen sie noch nicht. Doch als der Nachbarshund Max entführt wird und bei Finn ein Hamster, ein Chamäleon, eine Schildkröte und ein Kakadu mit Sprachtalent auftauchen, stecken sie mitten in einem riesigen Fall. Gemeinsam wollen sie Max befreien. Doch so einfach ist das nicht, sie müssen erst einmal eine Spur finden und sich gegen zwei richtig fiese Jungen durchsetzen, die Finn das Leben zur Hölle machen. Aber haben die auch wirklich etwas mit dem Fall zu tun?

Für wen geeignet:Turbulente, lustige Geschichte für junge Bücherfreunde ab acht Jahren zum Weglesen.

Starke Abenteurerin

„Rabenherz & Eismund“, Cbj, 544 Seiten, 18 Euro. Quelle: Nina Blazon

Die Autorin: Die Fantasyautorin Nina Blazon studierte Germanistik, Slawistik und wurde Journalistin. Viele ihrer Romane erhielten Preise.

Das Buch: Mailin hat nie verwunden, dass ihre Mutter und ihre Spielkameradinnen einst im Eis starben. Als jetzt ihre Freundin Silja verschwindet, begibt sich der Teenager auf die Suche und gerät ins Reich des bösen Winterkönigs, von dem sie gedacht hatte, dass er nur in grausamen Märchen existiert. Dennoch: Unerschrocken sucht sie mit ihren Gefährten Toma und Birgida nach Silja. Doch dann macht das Trio einen Gefangenen: Es ist der Eisprinz, von dem Mailin geträumt hat.

Für wen geeignet: Nina Blazon entführt ihre jungen Leser ab 14 Jahre in ganz eigene Fantasywelten, in die sie wunderbar abtauchen und bis zum Schluss mit den Helden mitfiebern können.

Starke Freundschaft

„Edda aus dem Moospfad“, Oetinger, 12 Euro. Quelle: Jasmin Schaudinn

Die Autorin: „Edda aus dem Mosspfad“ ist das Debütwerk von Jasmin Schaudinn, die mit Familie, Hund und Hühnern am Stadtrand von Wuppertal lebt. Entdeckt wurde Schaudinn von der Beststellerautorin Tanya Stewner, die das Manuskript empfahl.

Starke Übungen

„Hände vors Herz“, Cbj, 32 Seiten, 13 Euro. Quelle: Alex Bauermeister/Flora Waycott

Die Autorin: Alex Bauermeister ist Yoga-Therapeutin und hilft als Doula werdenden Müttern. Das Buch ist mit ihrer kleinen Tochter entstanden, die gern Entspannungsübungen macht.

Das Buch: Mit einfachen, gereimten Worten leitet Bauermeister ganz kleine Kinder an, zur Ruhe zu kommen. Sie zeigt ihren jungen Lesern, wie sie atmen, sich strecken oder auch bücken können. Dabei nimmt sie einfache Yogastellungen wie den Hund oder die Kobra auf. Die begleitenden Bilder dazu sind sehr kindgerecht und animieren zum Nachmachen. Vom Zeichenstil her erinnern die Bilder an das „Flow-Magazin“, für das die Künstlerin Flora Waycott ebenfalls arbeitet.

Für wen geeignet: Ein schönes Bilderbuch, das zu einer gemeinsamen Yogastunde einlädt – im Kindergarten oder auch zuhause.

Starke Überlebensfragen

„Bis die Zeit verschwimmt“, Thienemann, 320 Seiten, 16 Euro. Quelle: Svenja K. Buchner

Die Autorin: Svenja Buchner hat Psychologie studiert und arbeitet mit Krebspatienten in einer Akutklinik.

Das Buch:Helene hat einen Amoklauf überlebt. Aber eigentlich ist das ihr egal. Denn ihre Freundin Cassie ist erschossen worden. Schwerst traumatisiert verliert Helene sich in Trauer, Selbstmitleid, Vorwürfen, Hilflosigkeit, aber auch Aggression und Wut. Sie schafft es kaum noch, ihren Alltag zu bewältigen und stößt selbst Menschen wie ihre Eltern oder auch ihren Klassenkameraden Erik von sich. Denn wie kann sie überhaupt noch weiterleben und glücklich werden? Darf sie das überhaupt, jetzt, wo Cassie tot ist?

Für wen geeignet: Ein emotional sehr aufrüttelndes Buch, das offen und schonungslos die Themen Tod und Überleben aufgreift. Ab 13 Jahren.

Starke Liebe – trotz allem

„Es war die Nachtigall“, Hanser, 272 Seiten, 16 Euro. Quelle: Katrin Bongard

Die Autorin: Katrin Bongard ist Malerin, mehrfach ausgezeichnete Autorin und führt eine Schauspielagentur.

Das Buch: Ludwig kommt aus reichem Haus, seine Eltern haben einen Landsitz und sind überzeugte Jäger. Auch Ludwig hat gerade den Jadgschein gemacht. Maries Eltern sind Journalisten, sie ist unkonventionell, Umweltaktivistin und Tierschützerin. Doch Liebe ist nicht rational. Und so empfinden Ludwig und Marie etwas füreinander, obwohl Welten zwischen ihnen und ihren Eltern liegen.

Für wen geeignet: Diese Liebesgeschichte geht nicht gut aus – das ist kein Spoiler, sondern wird schon im Prolog verraten. Das Buch ist die moderne Version der „Romeo und Julia“-Geschichte, die viele aktuelle Themen von Jugendlichen aufgreift und sie von verschiedenen Seiten beleuchtet. Empfohlen ab 14 Jahren.

Starke Mädchen

„Stark – Rebellinnen von heute“, Thienemann, 107 Seiten, 15 Euro. Quelle: Kathrin Köller/Anusch Thielbeer

Die Autorinnen: Kathrin Köller ist Journalistin. Anusch Thielbeer ist Illustratorin und Grafikerin.

Das Buch:Rabea hatte Magersucht, Reyhane ist aus Afghanistan geflohen, in Julian steckt ein Mädchen, Nadjeschda lebt mit ihrem Bruder und ihrer Mutter in einer Sozialbauwohnung, Yamuna kämpft gegen Rassismus.

Man muss nicht auf allen Titelblättern gefeiert werden, um eine Heldin zu sein, im Gegenteil: Kathrin Köller und Anusch Thielbeer stellen in ihrem Buch beeindruckende, ganz normale Berliner Mädchen zwischen zwölf und 19 Jahren vor, die in ihrem Umfeld etwas Besonderes bewegt haben oder etwas Besonderes darstellen, die für ihre Meinung einstehen und für ihre Welt kämpfen.

Für wen geeignet: Starke Lebensgeschichten für Mädchen ab zwölf Jahren.

Starke Wahrheit

„Freischwimmen“, Hanser, 224 Seiten, 15 Euro. Quelle: Adam Baron

Der Autor: Der Literaturwissenschaftler Adam Baron war Schauspieler, Komiker und Pressesprecher bei Channel 4, bevor er mit dem Schreiben begann. Außerdem ist er Fußballtrainer von Viertklässlern.

Das Buch: Eigentlich ist Cym ein Sport-Ass, aber er hat nicht schwimmen gelernt, seine Mutter wollte das nicht. Als er beim Schwimmunterricht von einem Schüler ins Wasser gestoßen wird, wie ein Stein untergeht und bei der Rettung seine Badehose verliert, ist sein Ansehen in der Klasse hin und seine Mutter bekommt einen Nervenzusammenbruch. Da endlich fragt sich Cym, warum seine Familie so ein Problem mit Wasser hat.

Für wen geeignet: Sensibel erzählt Baron diese Geschichte, trotz des ernsten Hintergrunds baut er auch sehr lustige Momente ein. Ideal für Kinder ab zehn Jahre.

Starker Autor

„Dogman“, Adrian Verlag, 240 Seiten, 9,99 Euro. Quelle: Dav Pilkey

Der Autor: Ein Lebenslauf, der Hoffnung macht. Als Kind wurden bei Dav Pilkey ADHS, Legasthenie und Verhaltensprobleme diagnostiziert. Weil er im Unterricht störte, landete er jeden Tag vor der Klasse auf dem Schulflur. Dort begann er Comics zu zeichnen. Schon in der zweiten Klasse erfand er den Comic um den Superhelden Captain Underpants.

Inzwischen hat er mehr als 100 Millionen Bücher verkauft und ist einer der weltweit meistgelesenen Kinderbuchautoren. Er setzt sich aktiv für Leseförderung ein, stärkt mit einem Hunde-Vorlese-Programm die Lesekompetenz von Kindern und motiviert sie gemäß dem Motto „Lesen gibt dir Superkräfte“ zur Buchlektüre.

Das Buch: Dogman ist halb Hund, halb Polizist. Seit neuestem kümmert er sich um Cat Kid, ein Katzenkind, das so gut werden will wie er. Doch da Dogman arbeiten muss, bestellt er eine Babysitterin. Was er nicht weiß: Hinter der Maske versteckt sich sein bösester Widersacher, der Kater Petey. Der lässt nichts unversucht, um den kleinen Cat Kid auf die dunkle Seite zu ziehen.

Für wen geeignet: Herrliche und witzig erzählte Graphic Novel mit großem farbigen Bildanteil, die auch inhaltlich Spaß macht. So lassen sich vielleicht auch kleine Leute ab sieben Jahre begeistern, die ansonsten Schwierigkeiten mit dem Lesen haben – ein Versuch ist es allemal wert.

