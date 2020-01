Das sind die Verkaufsreviere der albanischen Koks-Dealer in Hannover

Hannover

Ein geregeltes Einkommen, feste Arbeitszeiten und ein Dach über dem Kopf – so lebt Otto Normalverbraucher in der Regel in Deutschland. So leben aber auch albanische Kokain-Verkäufer in Hannover. Herausgefunden haben das die Ermittler vom Projekt „ Analysenetzwerk Balkan“ der Polizei. Der Tagesablauf der Dealer, die neben Koks auf Wunsch auch jede andere Droge liefern, ist straff durchorganisiert. Im Zwölf-Stunden-Schichtsystem sorgen sie dafür, dass Konsumenten rund um die Uhr mit Stoff versorgt werden. Unterschlupf finden die Verkäufer in eigens angemieteten Wohnungen, die sie sich mit vier bis acht „Kollegen“ teilen.

„Logistiker“ steuern im Hintergrund

Das 15-köpfige Projekt-Team vom „ Analysenetzwerk Balkan“ arbeitet seit Januar 2019 daran, den Drogenhandel in Hannover zu durchleuchten. Über die „Läufer“ (Kleindealer im Straßenhandel) haben sie eine ganze Reihe Erkenntnisse gesammelt. Ebenso über die „Logistiker“, die unter anderem den Aufenthalt der albanischen Koks-Verkäufer in Hannover organisieren. Sie alle sind Teil sogenannter „Komplexer Krimineller Strukturen“ (KKS), die vom Westbalkan aus gesteuert werden. Je mehr die Beamten über die Drogenkriminellen wissen, desto effektiver können sie bekämpft werden. Und das ist das Ziel.

„Läufer“ mit Zwölf-Stunden-Arbeitstag

Die „Läufer“ in Hannover sind rund um die Uhr für Koks-Konsumenten da. Anruf auf dem Mobiltelefon eines Verkäufers genügt, Ort und Zeit werden ausgemacht, kurz darauf geht das Drogengeschäft über die Bühne. Dealer arbeiten in zwölf Stunden-Schichten (6 bis 18 Uhr, 18 bis 6 Uhr): „Sie haben feste Arbeits- und Ablösezeiten“, berichtet Ralf-Günter Goßmann, der Projektleiter des „ Analysenetzwerks Balkan“ ist.

Verkaufsreviere auch im Umland

Das Stadtgebiet ist in feste Verkaufsreviere aufgeteilt, ein Großteil davon wurde inzwischen von der Polizei lokalisiert. Auch in Teilen des Umlands haben die Ermittler bereits abgesteckte Territorien identifiziert: In Langenhagen und in Laatzen wird nach dem gleichen Prinzip wie in der Stadt das Koks an den Mann oder die Frau gebracht. Teilweise bekommen die „Läufer“ von ihren Auftraggebern Festgehälter gezahlt.

Die Verkaufsreviere in Hannover und im Umland der Landeshauptstadt, die das „Analysenetzwerk Balkan“ identifiziert hat. Quelle: Polizei

Goßmann und seine Kollegen schreiben den „Logistikern“ eine Schlüsselrolle in dem kriminellen Geflecht zu. Sie sorgen dafür, dass die Dealer ein Dach über dem Kopf haben, indem sie Wohnungen anmieten. Die Polizei nennt die Unterkünfte schlicht „Schlafstätten“. Goßmann: „Wir gehen davon aus, dass es eine knapp dreistellige Anzahl davon in Hannover gibt.“ Auch die Anmietungen werden teilweise zentral aus dem Ausland gesteuert.

Die „Schlafstätten“ befinden sich quer über das Stadtgebiet verteilt: Von der Wohnung im Hochhaus am Mühlenberg bis zum Appartement im Zoo-Viertel ist alles dabei.

Vier bis acht junge Männer halten sich dort jeweils auf, wenn sie nicht dealen. Ärger machen sie in den Unterkünften nicht, sie feiern auch keine Partys. Ihr oberstes Ziel ist es, nicht aufzufallen, bloß keinen Verdacht in der Nachbarschaft zu erwecken. „Sie verhalten sich fast schon scheu“, weiß Goßmann.

Die albanischen Straßenhändler halten sich als Touristen visumsfrei in Hannover auf. Das ist grundsätzlich bis zu 90 Tage möglich. Eine rechtzeitige Ausreise aus Deutschland wird ebenfalls zentral innerhalb der „Komplexen Kriminellen Strukturen“ gesteuert – vom Westbalkan.

Kokain in „Erdbunkern“ versteckt

Das Kokain lagern die „Läufer“ niemals in den Wohnungen. Dafür gibt es in unmittelbarer Nähe sogenannte „Erdbunker“, in denen die Drogen deponiert werden. Kuriose Erkenntnis der Polizei am Rande: Nahezu alle Dealer rauchen eine bestimmte Zigaretten-Marke – Marlboro Gold.

Netzwerk-Chef: „Saat ist richtig aufgegangen“

Das Projekt „ Analysenetzwerk Balkan“ ist erfolgreich. Es gibt 18 Verfahren, teilweise von erheblichem Umfang, gegen Drogenkriminelle vom Westbalkan. Zurzeit müssen sich acht Männer vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen im vergangenen Jahr pro Tag etwa 75 Rauschgift-Deals abgewickelt und rund 116.000 Euro verdient haben. Das Verfahren bestätigt, dass die Polizei mit ihrer Arbeit auf dem richtigen Weg ist, so Goßmann: „In dem Fall ist die Saat zu ersten Mal richtig aufgegangen.“

