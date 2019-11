Das sind die Trecker der Zukunft auf der Agritechnica

Hannover

Die größte Messe in Hannover? Viele Jahre war es die Cebit, doch die Computermesse ist längst Geschichte. Inzwischen lockt die Landwirtschaftsmesse Agritechnica die meisten Menschen nach Hannover. Mehr als 2800 Aussteller aus aller Welt zeigen ihre Produkte. Zur Halbzeit sind nach Angaben des Veranstalters der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) bereits mehr als 200.000 Besucher gekommen, 30 Prozent davon aus dem Ausland.

Während auf der Cebit die ständig kleiner werdenden Geräte die Menschen begeisterten, sind es auf der Agritechnica vor allem die großen Maschinen. Wie die kleinen Kinder tummeln sich hier die erwachsenen Männer und drücken in den Fahrerkabinen jeden erdenklichen Knopf. Auch wenn eine Probefahrt in den vollen Messehallen gar nicht möglich ist.

Riesig: Diese Landmaschinen können über Maisfelder fahren. Quelle: Michael Wallmüller

Viel zu sperrig wäre dafür der Mähdrescher Ideal 10 von Fendt – ein richtiger Hingucker. 24 Tonnen schwer, ein 790 PS starker Motor und ein gigantisches Schneidewerkzeug, vor das sich wahrscheinlich 50 Menschen nebeneinander aufstellen könnten. „Was größeres werden Sie hier nicht finden“, sagt Fendt-Sprecherin Manja Morawitz.

Joysticks statt Lenkrad

Der Kornspeicher dieses Monstrums fasst 17.100 Liter, das sind mehr als 100 Badewannen voller Getreide. Rund 210 Liter Körner können pro Sekunde „abgetankt“ werden, sagt Morawitz: „Bei der Getreideernte geht es um Geschwindigkeit. Es gibt nur ein sehr kleines Zeitfenster, in dem es möglich ist. Da ist das Ziel für die Landwirte, möglichst effizient zu arbeiten.“

Gesteuert wird dieser Mähdrescher nicht über ein Lenkrad, sondern über zwei Joysticks. Das ist keine Spielerei, denn so können die Landwirte wesentlich besser ihr Feld im Auge behalten.

Größer geht es kaum: Der Mähdrescher von Flindt ist 24 Tonnen schwer. Quelle: Michael Wallmüller

Direkt daneben steht ein Trecker wie aus einer anderen Welt. Fast komplett in weiß gehalten, die Fahrerkabine schimmert goldig. Gut, er fährt noch nicht. Und das Design soll nicht an den Bauernhof, sondern ganz bewusst an die Mondlandung erinnern, sagt Florian Tschirschnitz. Er ist Marketing Manager des amerikanischen Hersteller Massey Ferguson. Der spacige Trecker ist in einer Konzeptstudie entwickelt worden. So stellt sich das Unternehmen die mittlere Zukunft vor.

Der Trecker könne autonom fahren, eine Fahrerkabine gibt es aber trotzdem. Denn viele Länder, darunter auch Deutschland, erlauben unbenannte Treckertouren auf den Feldern bislang nicht. Auch wenn der Trecker alleine fährt, der Fahrer muss im Notfall eingreifen können. „Mit der Kabine wollen wir flexibel sein“, sagt Tschirschnitz.

Trecker erkennt Tier und Mensch

Die fehlende Kabine ist momentan ein Hindernis für Case IH. Der Treckerbauer hat bereits eine riesige Landmaschine entwickelt, die komplett ohne Fahrerkabine auskommt. Aus rechtlichen Gründen durften sie bislang aber nur in den USA, Australien und Russland getestet werden.

Der Trecker von Case IH kommt ohne Fahrerkabine aus. Quelle: Michael Wallmüller

Vor dem kabinenlosen Trecker tummeln sich die Besucher und machen Fotos. Zwei Prototypen gebe es bislang, einer davon stehe auf der Agritechnica, sagt Michael Schall von Case IH. Gesteuert wird der Trecker mit einem Computerprogramm bequem vom Büro oder dem Hof. Ein Sensor am Trecker erkennt laut Hersteller, wenn ein Mensch oder ein Tier im Feld steht.

Drohnen und Smartphone-Apps

In den Messehallen wird deutlich, wohin sich die Landwirtschaft entwickelt. Die Zeiten, in denen der Bauer mit einem alten, ratternden Trecker auf das Feld gefahren ist, sind vorbei. Die Zukunft sehen einige Hersteller in autonomen Maschinen, die Unkraut und Schädlinge vernichten. Wo Drohnen über das Feld fliegen, der Trecker Live-Daten über den Zustand des Bodens sammelt und eine Smartphone-App die Unkräuter im Gemüsebeet erkennt. All das gibt es auf der Messe, die noch bis Samstag läuft, zu sehen. „In der Zukunft geht es nicht mehr darum, wer die größte Maschine hat, sondern die beste Information“, sagte Hubertus Mühlhaus, Vorstandschef von CHN Industrial bei der Eröffnung.

Ganz analog geht es indes an einem Stand in Halle 4 zu. Dort laden junge Frauen zum gemeinsamen Foto ein. Sie sind Landwirte und neuerdings auch Models. Denn sie posieren leicht bekleidet für einen Kalender neben Landmaschinen. Auch das ist die Agritechnica.

Von Sascha Priesemann