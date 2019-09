Hannover

Jedes Jahr gibt es einen Ansturm auf die Tickets für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb in Herrenhausen. Jetzt stehen die Termine fest:

23.05.20: Australien

06.06.20: Asien

22.08.20 Europa

05.09.20 Afrika

19.09.20 Amerika

Die Tickets für den Feuerwerkswettbewerb gehen am 1. Oktober 2019 in den Vorverkauf und sind auch dann in den NP-Ticketshops und Geschäftsstellen sowie über unsere Hotline (0511-1212 3333) erhältlich.

Von NP