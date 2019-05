Hannover

22 Stationen einer langen Theaternacht

Hannovers Kulturfans machen Sonnabend wieder mobil: 22 Spielorte sind bei der 18. Langen Nacht der Theater dabei – das Publikum pendelt ab 18 Uhr zwischen Schauspielhaus, Oper und kleinen Bühnen wie Marlene, Eisfabrik, Leibniz-Theater in der Calenberger Neustadt, Figurentheaterhaus Teatrio (Großer Kolonnenweg 5) oder Mittwoch-Theater am Lindener Berg. Um 23 Uhr startet die Abschlussparty im Schauspielhaus mit der Band „Mädchensauna“

Für 15 Euro (nur Barzahlung!) kauft man an der Schauspielhauskasse (Prinzenstraße 9) im Vorverkauf ein Bändchen und bucht zwei Veranstaltungen verbindlich. Kurzentschlossene können aber auch Sonnabend an jeder Kasse für zehn Euro das Abendticket kaufen – ein GVH-Ticket ist immer im Preis inklusive. Wichtig: Nur die Hälfte der Karten geht in den Vorverkauf – es gibt also zu jeder Vorstellung freie Plätze, die 30 Minuten vor Beginn vergeben werden.

Alle Infos unter www.lndt-hannover.de

Die ganze Wahrheit über faule Männer

Die Absurditäten des Alltags und der ewige Kampf zwischen den Geschlechtern sind seine Spezialität: Sonnabend ab 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) bringt Komiker Mario Barth sein Programm „Männer sind faul, sagen die Frauen“ auf die Bühne der Tui-Arena (Expo-Plaza). Zwei Stunden lang wollen er und sein 40-köpfiges Team die Lachmuskeln der Fans kitzeln – Karten kosten im Innenraum (freie Platzwahl) 41,95 Euro, auf den Rängen 36,95 bis 57,95 Euro.

Karussells und Budenspaß auf dem Schützenplatz

Rummelfans lassen sich von der mäßigen Wettervorhersage für die nächsten Tage nicht zurückhalten: Eine Runde Autoscooter, ein Flug im Kettenkarussell, gebrannte Mandeln, Dosenwerfen oder ein Lebkuchenherz gehen immer. Noch bis 12. Mai findet auf dem Schützenplatz das Frühlingsfest statt, geöffnet ist täglich ab 14 Uhr. Heute und morgen kann man bis Mitternacht feiern, Sonntag ist um 23 Uhr Schluss. Immer Freitag setzt ein Höhenfeuerwerk gegen 21.45 Uhr einen Glanzpunkt. www.fruehlingsfest-hannover.de

Sonnabend stöbern wir im Hof der Nachbarn

Der Klassiker für einen Sonnabendbummel ist natürlich der Flohmarkt am Hohen Ufer – doch morgen kann man in vielen Stadtteilen Hannovers Kostbarkeiten und Kuriositäten aus dem Keller des Nachbarn entdecken. In Linden, List und Oststadt, Vahrenwald, Kirchrode, Nordstadt, Ricklingen und Döhren finden Sonnabend von zehn bis 16 Uhr Hofflohmärkte statt. Die Voraussetzung für die charmante Aktion: Gewerbliche Anbieter sind nicht erlaubt, sie findet bei jedem Wetter statt. Übersicht über alle Höfe auf www.hofflohmaerkte.de

Brodowy führt durch den „Mimuse“-Abend

Das ist doch mal eine Arbeitsplatzbeschreibung: „Chief Director for a High-Level Bullshit“ nennt sich Kabarettist Matthias Brodowy (Foto). Sonnabend ab 20 Uhr führt er im Theatersaal Langenhagen (Rathenaustraße 14) beim Festival „Mimuse“ durch einen bunten Abend mit Kollegin Andrea Bongers, Omnichord-Spieler C. Heiland und der KKS Bigband. Motto: „ Brod & Spieler“. Karten kosten im Vorverkauf 18 bis 22 Euro.

Der Besuch der Halloweenkrabbe

Exotische Krabbel- und Kriechtiere sind Sonntag zu Besuch in der Glashalle des Congress-Centrums (Theodor-Heuss-Platz 1-3). Bei der Terrarienbörse kann man Schlangen, Vogelspinnen, Nagetiere, Echsen oder auch die markant gefärbte Halloweenkrabbe (Foto) von Züchtern kaufen. Geöffnet ist die Schau von zehn bis 16 Uhr, Karten kosten acht, ermäßigt vier Euro. Alle Infos gibt es unter www.terrarienboerse-hannover.de

Kleine Hexen feiern Walpurgisnacht

Im Wisentgehege in Springe wird Sonnabend rund um das Feuer getanzt: Ab 14 Uhr gibt es wilden Zauber beim Walpurgisfest. Kleine Hexen und Zauberer können sich einen Besen basteln, sich schminken lassen oder Wahrsager besuchen. Nach dem Feuertanz für Kinder um 18.30 Uhr startet ein Fackelzug. Verkleidete Kinder haben freien Eintritt, wer in Zivil-Kleidung kommt, zahlt zwölf, ermäßigt acht Euro.

Teufelsgeiger auf dem Opernplatz

Saisonauftakt für den Schorsenbummel: Sonntag von elf bis 13 Uhr erwartet City-Bummler zwischen Kröpcke und Georgsplatz wieder ein Traditions-Programm. Teufelsgeiger Charly Neumann tritt als König Georg III. auf, das Hannöversche Traditionskorps flaniert in Kostümen, das Hausorchester des Prinzen von Hannover (unter Leitung von Ernst Müller) spielt auf, Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können. Der Eintritt ist natürlich frei.

Ralf Schmitz sucht den Unsinn des Lebens

Er ist auf der Suche nach dem Unsinn des Lebens: Diesen Trip voller Alltags-Anekdoten und Kuriositäten hat Komiker Ralf Schmitz „Schmitzeljagd“ genannt. Gleich zweimal tritt er am Wochenende mit seinem Programm im Theater am Aegi auf, der Auftritt am Sonnabend um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) ist bereits ausverkauft. Am Sonntag beginnt die Show um 19 Uhr, der Einlass um 18 Uhr. Schmitz stellt unter anderem die Fragen, warum es heute so stressig ist, jung zu sein – und warum trotzdem niemand alt werden will. Karten für den Comedy-Abend mit dem quirligen „Humor-Flummi“ aus Leverkusen gibt es für 35 bis 39 Euro.