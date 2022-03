Das sind die Kandidaten der SPD Hannover für die Landtagswahl

Hannover

Das hannoversche SPD-Team für die Landtagswahl steht: Die Delegierten der Partei haben am Freitag im Hannover Congress Centrum (HCC) Doris Schröder-Köpf, Thela Wernstedt, Alptekin Kirci, Stefan Politze und – wenig überraschend – den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil als Kandidaten nominiert. Damit setzt die hannoversche SPD auf bewährtes Landtagspersonal. Kampfkandidaturen gab es keine. „Das spricht für die Kompetenz und die Erfahrung der heute Nominierten, die ihre bisherige gute und erfolgreiche Arbeit im Landtag auch nach der Wahl am 9. Oktober hoffentlich weiter fortführen können“, sagte Hannovers SPD-Chef Adis Ahmetovic.

Inhaltlich geht es in der zweiten Legislaturperiode laut Ahmetovic darum, die Corona-Krise weiter zu bewältigen und die Finanzen des Landes zu stabilisieren. „Das ist insbesondere mit Blick auf wichtige Zukunftsinvestitionen wie den Ausbau der erneuerbaren Energien von großer Bedeutung und um Niedersachsen als Windkraft-Land Nummer eins zu etablieren“, sagt der Parteichef.

Bekannte Duelle zwischen SPD und CDU

Im Wahlkreis 24 (Hannover-Buchholz) tritt Weil gegen CDU-Mann Felix Semper an, der aktuell die CDU-Ratsfraktion in Hannover führt. Es ist die Wiederauflage eines alten Duells, denn bereits bei der Landtagswahl 2017 forderte der junge Ratsherr, der damals noch Blaschzyk hieß, den Ministerpräsidenten heraus. Auch im Wahlkreis 23 (Hannover-Döhren) treffen zwei Konkurrenten aufeinander, die sich gut kennen: SPD-Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf wird mit CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer um den Direkteinzug kämpfen.

Kirci wird im Wahlkreis 27 (Hannover-Mitte) antreten und es dort mit der CDU-Frau Diana Rieck-Vogt als Gegenkandidatin zu tun bekommen, die im vergangenen Jahr erfolglos versucht hatte, in den Bundestag einzuziehen. SPD-Mann Politze wird im Wahlkreis 26 (Hannover-Ricklingen) mit CDU-Frau Sabrina Kahmann um den Direkteinzug ringen.

Ein weibliches Duell bahnt sich im Wahlkreis 25 (Hannover-Linden) an. SPD-Frau Thela Wernstedt wird dort mit Martina Machulla, Chefin der Frauen-Union, um den direkten Einzug in den Landtag kämpfen. Bei den Landtagswahlen vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten sämtliche Direktmandate in der Stadt Hannover geholt.