Motoren von Oldtimern knattern in der warmen Mai-Luft, leidenschaftliche Sammler drehen auf dem Dekra-Gelände in Linden-Süd ihre Runden – mit Sonnenbrille auf der Nase und lässig aus dem Fenster hängendem Arm. Es sind über 20 Grad an diesem Mai-Sonntag, es ist der neunte Dekra-Oldtimertag.

Besucher konnten etwa 250 Fahrzeuge bestaunen: jene, die gerade erst den Oldtimer-Status erreicht haben oder richtige Oldies, die schon in den 20er Jahren gebaut wurden. „Der Hanomag Komissbrot aus den 20ern wurde hier gegenüber bei Hanomag gebaut“, so Uwe Töllner (59) von Dekra.

Der Dekra-Oldtimertag ist so etwas wie ein Sonntagstreffen unter alten Oldtimer-Freunden, erzählt Töllner. Peter Keuntje (68) sitzt in seinem amerikanischen Oldsmobile aus dem Jahr 1956, immer wieder kommt jemand an sein offenes Fenster und sagt: „Hallo Peter, eine schicke Karre hast du da.“ – „Man kennt sich hier, man trifft immer die gleichen Menschen auf Oldtimer-Treffen. Diese Leidenschaft verbindet“, so Keuntje.

Der Oldtimer-Virus

Wie auch Keuntje sprechen viele Sammler von einem Virus, den man nicht mehr loswird. Bei Keuntje hat es mit einer Harley angefangen, dann kam ein Mustang dazu und dann das Oldsmobile. Bei Andreas Hellbig (66) sind es mittlerweile zwölf Oldtimer, die er in seiner Garage stehen hat. „An einem nagelneuen SL gehe ich unbeeindruckt vorbei, bei einen Oldtimer schlägt mein Herz höher.“

Was begeistert die Sammler so an den alten Gefährten? „Schauen Sie sich doch mal dieses detailverliebte Interieur an“, sagt Keuntje und zeigt auf einen im verchromten Amaturenbrett versteckten Aschenbecher, der hinter einer Blumenstrauß-Halterung nicht zu erkennen ist. „Das ist mein Wohnzimmer hier, die Polster sind bequemer als mein Sofa zuhause.“

Fast Oldtimer: Ein Nissan Figaro von 1991

Auch bei Jörg Nittkes (56) Nissan Figaro ist es detailverliebt: Auf das mintgrüne Heck ist ein Vintage-Koffer geschnallt, in das alte Leder hat er bunte Stoff-Applikationen von allen Orten genäht, die er mal besucht hat. „Aber nicht mit diesem Auto, damit geht es maximal an die Ostsee“, so Nittke, der erst seit ein paar Jahren Oldtimer-Fan ist. „Ich habe einen Nissan Figaro bei einem Urlaub auf den Kanalinseln gesehen und mich verliebt. In Holland habe ich dann einen gefunden und musste ihn einfach kaufen.“ Die Liebe hat gehalten: Sein Outfit ist genau auf die Farben seines Autos abgestimmt. „Meine Frau findet das immer albern“, sagt er und lacht.

Auch Helbig hat sich optisch auf sein Auto abgestimmt: Er trägt bayrische Lederhosen, sein BMW 2000 aus dem Jahr 1967 kommt schließlich auch aus Bayern – und dahin macht er noch regelmäßige Touren mit seinem Oldtimer. „Er wurde aus Schweden ausgeliefert, da musste ich ihm erstmal Bayern zeigen“, sagt er und tätschelt das Heck seines Autos.

Ein Rolls Royce von Kaufhof-Gründer Helmut Horten

Wolfgang Lauck (55) trägt einen Vintage-Anzug, auch sein Outfit passt zum Auto: ein Rolls Royce aus dem Jahr 1975 –mit einer besonderen Geschichte. „Er stammt aus der Sammlung des Kaufhaus-Milliardärs Helmut Horten, die im Jahr 2000 nach seinem Tod aufgelöst wurde“, so Lauck.

Eine Besucherin bleibt stehen und sagt: „Hammer Teil, das hat einen Wow-Effekt.“ Was Heike Podschull an Oldtimern liebt: „Man fühlt sich als Frau darin wie eine Prinzessin.“ Keuntje mit seinem Oldstimer kennt da einen Trick: „Das Lenkrad rumreißen, eine scharfe Kurve machen und die Frau rutscht über die Bank direkt in deinen Arm.“ Das erklärt auch das Schild hinter seiner Frontscheibe, darauf steht: Junge Frau zum Mitfahren gesucht.

