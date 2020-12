Das sagt ein Jugendtherapeut zum Suizid von Jugendlichen

hannover

Uwe Brandes ist stellvertretender Leiter des renommierten Winnicott Instituts in der Geibelstraße (Südstadt) und leitet die Kinder- und Jugendambulanz. Der Jugendtherapeut arbeitet auch mit suizidalen Kindern und Jugendlichen.

Drei Jugendliche wollen sich das Leben nehmen Warum geschieht so etwas?

Dahinter steckt erst einmal eine Sehnsucht nach einem Ort, wo ich glaube, aufgehoben zu sein, geschützt zu sein, wo alles leichter ist. In dieser Fantasie kommt das reale Sterben aber nicht vor.

Und warum zu dritt?

Es gibt die Gefahr des untereinander Aufschaukelns. Es gibt auch Foren im Internet, wo Jugendliche sich treffen. Wo der Suizid auch gehypt wird. Ausgeblendet wird, dass man dann tot ist. Man sieht sich als Lebendiger im Reich der Toten. Man sagt sich, dann ist alles vorbei, gibt demjenigen, der auf die Idee kam, recht. Es kann auch so etwas wie Gruppendruck geben. Wenn einem die anderen beiden so wichtig sind und man meint, ohne sie nicht leben zu können, dann bleibt man womöglich dabei.

Aber wollen die jungen Leute wirklich sterben?

Nein, sie wollen raus aus ihrer Situation, die schwer, bedrückend und unhaltbar für sie ist. Das Sterben steht nicht im Vordergrund. Sie wollen raus aus dem Chaos, das auch manchmal in der Pubertät ausgelöst wird. 14 Jahre zu sein, ist nicht immer schön, es ist einem so vieles peinlich, vieles wirkt unerträglich.

Vor einigen Jahren haben sich in Japan immer wieder Jugendliche zum Suizid verabredet. Kann Suizid ansteckend sein?

Ja, es gibt Nachahmer, das ist die große Gefahr. Das kann man auch statistisch nachweisen.

Es werden dabei auch andere geschädigt wie etwa der Lokführer ...

Das sieht man nicht. Typisch für den Suizidalen ist, dass der Blick immer enger wird. Der Fokus ist auf „Das danach“ gerichtet. Da macht man sich keine Vorstellung, wie es dem anderen geht.

Wie kann man erkennen, dass ein Kind oder Jugendlicher wirklich in Suizidgefahr ist?

Man muss aufmerksam sein. Erst einmal feststellen, ob sich da jemand zum Beispiel immer mehr zurückzieht. Ob sein oder ihr Fokus immer enger wird. Ist die Person noch erreichbar? Verabredet er oder sie sich noch mit Freunden? Wenn sich jemand immer mehr rauszieht aus dem Leben, dann ist das ein Alarmsignal.

Was sollte man dann tun?

Dann sollte man erst einmal versuchen zu reden. Man kann das Kind oder den Jugendlichen direkt ansprechen und ihm oder ihr sagen: „Ich habe das Gefühl, du willst gar nicht mehr leben.“ Das also auch aussprechen und nicht im Ungefähren lassen. Deutlich machen, dass man darüber reden kann. Man bekommt ein Gefühl dafür, ob das Verhalten nur ein altersgemäßer depressiver Rückzug ist oder ob es eine Qualität hat, die besorgniserregend ist. Da gibt es einen unbewussten Austausch, ein Bauchgefühl, man nimmt etwas wahr. Das muss man ernst nehmen und sich auch Hilfe suchen. Wenn man den Eindruck hat, es ist wirklich schlimm, dann fährt man in der Region Hannover mit dem Kind oder dem Jugendlichen zur Kinderklinik auf der Bult oder in die Kinder- und Jugendpsychiatrie nach Wunstorf, um das abzuklären. Das machen wir hier auch im Institut, wenn wir merken, jetzt geht nichts mehr. Wenn der Patient suizidal ist und damit selbstgefährdend, geht dessen Schutz vor.

Was raten Sie Lehrern, Freunden oder Mitschülern der drei Jugendlichen? Wie kann man so ein Drama aufarbeiten?

Reden, aber die Lehrer oder Eltern der Mitschüler sollten auch nur die Fragen beantworten, die die Schüler haben. Das darf kein Krampf werden. Am besten ist es zuzuhören, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo die Jugendlichen ihre Gefühle ausdrücken können. Ihnen ehrlich sagen, dass es einem so schlecht gehen kann, dass man Hilfe braucht. Und dass es Menschen gibt, die sich damit auskennen und die helfen können.

