Das sagt die Stadt zu fehlenden Waschbecken in der Grundschule Kastanienhof

Hannover

Nach dem Eltern der Grundschule Kastanienhof ihrem Ärger über fehlende Waschbecken in den Containeranlagen auf dem Schulgelände Luft gemacht haben (NP berichtete), hat sich nun die Stadt Hannover dazu geäußert.

Wegen umfangreichen Sanierungsarbeiten, für die die Stadt rund 18 Millionen Euro investiert, müssen an der Grundschule in Limmer neben den neuen ersten Klassen auch Teile des dritten Jahrgangs in Containern unterrichtet werden. Warum die Verwaltung jedoch in der Pandemie keine Klassen-Container mit Waschbecken angeschafft hat, erklärt Sprecherin Susanne Stroppe so: „Die Ausschreibungen dieser Raumeinheiten haben vor der pandemischen Lage stattgefunden, daher wurden keine Waschbecken in den Räumen eingeplant, da dies die Bauzeiten für die oft dringend benötigten Räume verlängert.“ Seit Beginn der Pandemie seien inzwischen auch in temporären Anlagen Waschtische vorgesehen.

Jeder Jahrgang habe nur „kurze Wege zu einer WC-Einheit“

Allerdings habe die Stadt für die Grundschule Kastanienhof einen separaten Waschbeckencontainer aufgestellt. Stroppe: „Damit hat die Schule zusätzlich zehn weitere Waschbecken in unmittelbarer Nähe zu den mobilen Raumeinheiten.“ Jeder Jahrgang habe lediglich „kurze Wege zu einer WC-Einheit“.

Wegen der laufenden Bauarbeiten könne es aber „mal zu kurzfristig längeren Wegen durch die Maßnahmen kommen“. Dies habe auch den aktuellen dritten Jahrgang der Grundschule Kastanienhof betroffen. Der Grund dafür sei eine bei Erdarbeiten beschädigte Leitung gewesen, die bereits nach drei Tagen repariert worden sein. Stroppe betont: „Alle Projektbeteiligten sind darum bemüht, die Einschränkungen für den Schulbetrieb so gering wie möglich zu halten.“

Von Britta Lüers