Das sagen NP-Leser zum Corona-Chaos in Hannover

Hannover

Ist es jetzt erlaubt? Oder doch nicht? Einige Händler in Hannovers Innenstadt hatten am Montag geöffnet, andere blieben lieber zu. Die Verwirrung um die neue Landesverordnung war groß. Das fanden auch NP-Leser.

„Da soll ein Mensch noch durchsteigen – einfach unmöglich“, schreibt Marion M. bei Facebook. „The walking death, live und in Farbe“, ergänzt Andi H. Und Stephanie M. wundert sich: „MyToys im A-2-Center war auf, Höffner auch – aber weder Gartencenter noch Baumarkt.“

„Dieses Regelwirrwarr ist einfach nur bekloppt“, findet Oliver C. Und Uwe B. schreibt darunter: „Mittlerweile lacht die ganze Welt über dieses Land mit unfähigen Politikern.“ Denize Y. fragt sich: „Dürfen denn jetzt Nagelstudios wieder auf haben?“

Für Unverständnis sorgt auch das Auftauchen der Polizei bei C&A in Hannovers Innenstadt am Montag. „Ich erzählte das meinen Freunden im Ausland, die sind vor Lachen zusammengebrochen. Liebe Beamte, Steintor, Vahrenwald, Vahrenheide und Alte Heide müsste öfter besucht werden... und nicht C&A“, schreibt Konstantin B. Und Felix H. ergänzt: „Mit aller Härte durchgegriffen! Ist man am Steintor gar nicht gewohnt. Aber C&A abzusperren ist sicher auch angenehmer, als sich um richtige Probleme zu kümmern.“

Von NP