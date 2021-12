Das sagen NP-Leser zu 2G im Handel und zur Weihnachtsruhe

Hannover

Warnstufe 3 über die Feiertage, geschlossene Diskotheken und drei Tage vor den Ferien keine Präsenzpflicht an Schulen – die Entscheidung sorgt für eine Debatte bei Facebook. So schreibt NP-Leser Uwe Bentlage: „Es dürfte mich wundern, wenn diese Willkür Entscheidung vor dem OVG Lüneburg Bestand hat. Die zahlenmäßigen Grundlagen sind nicht gegeben. Dass Verordnungen auf „Befürchtungen“ basieren, ist doch eher unwahrscheinlich. Im nächsten Jahr sind Wahlen. Bitte merken.“

Und Karl Günter meint: „Das jetzt eine Warnstufe beschlossen wird, obwohl diese nach eigenem Beschluss erst bei bestimmten Kriterien eintreten soll (die nicht erfüllt sind), ist nach meiner Meinung nicht in Ordnung. Es bedeutet, das einfach Grundrechte eingeschränkt werden, ohne dass die selbst auferlegten Kriterien erfüllt werden. Das geht zu weit und sollte vom Verfassungsgericht überprüft werden.“ Sabine Grimme meint: „Ich bin sogar schon geboostert, aber das geht zu weit, Herr Weil. Das ist Willkür. Die Lage gibt das nicht her.“

„Großteil ist vernünftig“

Für Leser Jürgen Hartmann ist klar: „Da der Großteil vernünftig ist, wird es etwas helfen. Die aktuelle Verordnung tut weh, aber ist weitaus besser abgewogen, als z.B. die Bundesnotbremse. Kann man mit leben.“ Und Katharina Schrader fragt: „Wer von euch trifft sich denn Weihnachten mit mehr als 25 Personen gleichzeitig?“

David Schmalstieg kommentiert die 2G-Regel im Einzelhandel so: „Die Zerstörung des Einzelhandels hat begonnen. Der Großteil der Menschen wird wohl in Zukunft auf Online-Shopping umsteigen (müssen).“ Stephanie Bonack argumentiert: „G2 dürfte doch für den Hauptteil kein Problem mehr darstellen. Bei Plus bin ich raus ...zum testen keine Zeit und zum boostern bin ich noch nicht dran.“ Leserin Sandra Kühne schreibt: „Der Einzelhandel tut mir wirklich sehr leid und alle, die so kurz vor Weihnachten um ihre berufliche Zukunft bangen müssen.“

