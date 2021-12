Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Wochenende erneut für Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte in der Zeit nach den Feiertagen plädiert. „Klar ist, dass es über Weihnachten zahlreiche Familienkontakte geben wird. Die werden nach aller Erfahrung auch wieder für eine Reihe von Ansteckungen sorgen“, sagte er der der Zeitung „Die Welt“. Es sei also eine Überlegung wert, „ob man die damit verbundene Infektionsdynamik nicht durch eine begrenzte Auszeit abmildern sollte.“

Auch Händler würden mit Blick auf Einlassbeschränkungen oder gar einen Teillockdown oder Lockdown wie es ihn im vergangenen Jahr gab, von solchen Maßnahmen betroffen sein. Eine fatale Situation. Denn schon das bereits laufende Weihnachtsgeschäft läuft schlecht.

Vierfacher Umsatz nach Weihnachten

„Unser Umsatz liegt hinter dem des Vorjahres“, sagt Robert Andreas Hesse, Geschäftsführender Inhaber des gleichnamigen Möbelhauses. Verschärfte Maßnahmen würden zu einem weiteren Rückgang führen. Insbesondere für seine Branche, sei das Geschäft nach Weihnachten besonders wichtig. An einem dieser Tage mache das Unternehmen den drei bis vierfachen Umsatz eines gewöhnlichen Tages. „Es ist die Zeit, in der die Familie zusammen ist, Weihnachtsgeld bekommen hat und sich gemeinsam neues Mobiliar aussucht“, sagt er. Dennoch gebe es Branchen, die es während der Pandemie deutlich härter getroffen hätte, so Hesse.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft Hannover geht noch weiter. „Wir können das Weihnachtsgeschäft schon abschmieren“, sagt er. Aktuell liege der Umsatz 30 Prozent hinter dem des Weihnachtsgeschäftes von 2019. Prenzler gehe zwar nicht von einem Lockdown aus, wie es ihn im vergangenen Jahr gab, allerdings „schmälert jede weitere Regel den Umsatz“. Insgesamt sei das Gefühl unter den Händlern schlimmer als im vergangenen Jahr. „Damals war die Akzeptanz größer, da alle davon ausgingen, dass das nicht wieder passiert.“ Doch nun gehe es erneut um Existenzen.

Verunsicherung deutlich zu spüren

Insbesondere vor etwa zwei Wochen habe Prenzler eine deutliche Verunsicherung bei Besuchern verspürt. „Die Leute wussten einfach gar nicht mehr, welche Regeln überhaupt wo gelten.“ Nun seien die Befürchtungen unter den Händlern besonders hoch, den Online-Handel dem zweiten Jahr in Folge zu ordentlich Schwung zu verhelfen. Prenzler wünscht sich vor allem, dass die Menschen mit den gegebenen Möglichkeiten gewissenhaft und ohne Angst umgehen. „Es gibt aktuell immer noch die Bilder von Gedränge und vielen Menschen in der Innenstadt“, so Prenzler. Doch das Gegenteil sei der Fall. Allein in der Fußgängerzone verteile sich alles auf eine Breite von 25 Metern und auch die Geschäfte seien groß genug. Er appelliert stattdessen für das Impfen: „Das ist der schnellste Weg daraus und macht so vieles einfacher.“

In der Buchhandlung Leuenhagen & Paris laufe es aktuell etwas besser. „Wir liegen mit unserem Umsatz ungefähr im Bereich der vorigen Jahre“, sagt Geschäftsführer Dirk Eberitzsch. Und das obwohl in der Branche des Buchhandels – wie üblich – der Dezember der stärkste Monat sei. „Natürlich beschäftigen uns dann solche Ankündigungen“, sagt Eberitzsch. Im vergangenen Jahr wurde der Buchhandel mit Geschäften des täglichen Bedarfs gleichgestellt. Ob das wieder so sein würde, ist aktuell nicht bekannt. „Wir haben einfach gelernt, dass wir nichts beeinflussen können. Wir müssen das Beste daraus machen“, so Eberitzsch. Dennoch hoffe der Inhaber auf das Geschäft vor und nach Weihnachten, schließlich sei es den Händlern schon im vergangenen Jahr genommen worden.

Von Cecelia Spohn