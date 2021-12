Das müssen Sie zur Booster-Impfung wissen

Hannover

Seit ein paar Wochen gibt es die Booster-Impfung, jetzt hat die Landesregierung Erleichterungen für Menschen umgesetzt, die die dritte Impfung erhalten haben. Sie sind seit Sonnabend von der Testpflicht bei der 2G-plus-Regeln befreit, die in Niedersachsen für fast alle Aktivitäten gilt. Aber wer kann sich Boostern lassen – und wo geht das? Und gibt es überhaupt ausreichend Impfstoff? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum ist die Booster-Impfung wichtig?

Die Corona-Impfstoffe schützen effektiv vor schweren Erkrankungen. Sie verhindern nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums Corona-Infektionen in erheblichem Maße und reduzieren die Ansteckungsgefahr für andere. Medizinische Studien haben allerdings gezeigt, dass der Impfschutz mit der Zeit nachlassen kann. Das gilt insbesondere für ältere Menschen und für Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben. In diesen Fällen kann eine Auffrischungsimpfung („Booster“) den Impfschutz wieder deutlich erhöhen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Auffrischungsimpfung?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt für alle Geimpften ab 18 Jahren eine Auffrischungsimpfung sechs Monate nach der letzten Impfung. Bei vielen Impfmöglichkeiten ist auch schon früher eine Auffrischung möglich.

Hilft die dritte Impfung auch gegen die Omikron-Variante des Coronavirus?

Ganz sicher weiß niemand, ob die derzeitigen Corona-Impfstoffe auch vor der Virus-Variante Omikron schützen. Dafür liegen noch zu wenige Daten vor. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen aber: Der Impfschutz verschwindet nicht völlig, wenn eine neue Variante auftritt, er wird höchstens schwächer. Wahrscheinlich schützen die Impfungen vor Omikron nicht mehr so gut wie noch vor Delta, vermuten die Experten.

Sollte ich jetzt mit dem Boostern warten, bis es neuen Impfstoff gibt?

Impfstoffe, die an Omikron angepasst sind, werden nach Angaben der Hersteller voraussichtlich frühestens im März oder April nächsten Jahres verfügbar sein. Bis dahin ist die Gefahr groß, dass man sich mit Corona infiziert. Denn die Schutzwirkung der Impfstoffe lässt nach einigen Monaten deutlich nach. Insofern ist es nicht ratsam, das Boostern hinauszuschieben.

Welche Impfstoffe stehen für den Booster zur Verfügung?

Für die Auffrischungsimpfung soll ein sogenannter mRNA-Impfstoff, also von Biontech oder Moderna, verwendet werden.

Wo bekomme ich die Auffrischungsimpfung?

In der Region Hannover gibt es die Booster-Impfung bei den Hausärzten mit vorheriger Terminvereinbarung, aber auch manche Fachärzte bieten eine Impfung an. Zudem ist die Region Hannover mit mobilen Impfteams an unterschiedlichen Orten in und um Hannover unterwegs. Alle Impfungen gegen das Coronavirus sind für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Das gilt auch für Auffrischimpfungen.

Was muss ich zur Auffrischungsimpfung mitbringen?

Den Impfausweis, Personalausweis, Krankenkassenkarte und am besten den bereits ausgefüllten Anamnesebogen sowie den Aufklärungsbogen sollte man mitbringen.

Ich habe mich gerade gegen Grippe impfen lassen, kann ich jetzt auch den Booster bekommen?

Ja, das ist aus medizinischer Sicht kein Problem.

Gibt es überhaupt genug Impfstoff?

Derzeit ist es offenbar schwierig. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, hat erst jetzt wieder die Lieferengpässe beklagt. Wie schon für diese Woche sollen auch in der kommenden Woche weniger Impfdosen an die Arztpraxen geliefert werden, als zuvor versprochen. Deshalb müssen von den Praxen auch zunächst vereinbarte Impftermine möglicherweise wieder abgesagt werden. Auch das Sozialunternehmen Diakovere kommt mit dem Impfen der Mitarbeiter und Patienten langsamer voran, als geplant, weil Impfstofflieferungen ausbleiben. Deshalb musste vergangenen Freitag das Impfen am Henriettenstift abgesagt werden, auch für Montag ist kein Impfstoff geliefert.

Warum öffnet die Region nicht wieder das Impfzentrum, Boostern ginge dann dort doch schneller?

Ohne die Entscheidung auf Bundesebene, alle Impfzentren zu schließen, hätte die Region Hannover vermutlich an dem Konzept festgehalten, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. „Inzwischen haben wir eine Struktur mit sehr vielen dezentralen und zentralen Angeboten, die sehr gut angenommen werden und auch Menschen erreichen, die entweder den Weg in ein zentrales Impfzentrum nicht auf sich nehmen wollten oder konnten“, sagt sie. Die jetzigen Angebote seien deutlich leichter zugänglich, die Region Hannover werde diese Struktur weiter ausbauen. Am Montag eröffne das Impfzentrum am Zoo, außerdem sei ein Impfzentrum in der Ernst-August-Galerie in Planung. Wenn alle Impfteams, die das Land bewilligt habe, am Start seien, liege die Kapazität deutlich über der des Impfzentrums auf dem Messegelände, erklärt Kreutz.

Wie lange dauert es, bis alle Geimpften in der Region Hannover geboostert sind?

Die Frage ist sehr schwer zu beantworten, weil zum einen die Datenbasis sehr lückenhaft ist und das Impftempo auch vom zur Verfügung stehenden Impfstoff und dem vorhandenen Personal abhängt. In der Region Hannover sind rund 70 Prozent der Bewohner vollständig geimpft, das entspricht ungefähr dem Landesdurchschnitt. Das sind rund 810.000 Frauen, Männer und Kinder. Allerdings verändert sich auch das Impftempo. In dieser Woche haben die mobilen Impfteams in der Region rund 5700 Spritzen verabreicht, darunter aber auch Erst- und Zweitimpfungen. In der vergangenen Woche waren es täglich rund 3500 Impfungen. Regionspräsident Steffen Krach will sich nicht auf einen Tag oder Monat festlegen, an dem alle Geimpften auch geboostert sind. Er hat aber derzeit die Hoffnung, das innerhalb des ersten Quartals kommenden Jahres zu schaffen.

Von Matthias Klein