Das ist in Hannovers Kirchen los

Hannover

Ein freier Tag Ende Oktober: Viele feiern auch hier in Deutschland mittlerweile Halloween – aber eigentlich ist der 31. Oktober ein kirchlicher Feiertag, der Reformationstag. Landesbischof Ralf Meister sagt dazu: „Die Reformation hat viele Veränderungen und Errungenschaften gebracht. Eine besondere ist: der einzelne Mensch ist verantwortlich für die Suche nach Wahrheit. Dahinter steckt der Gedanke: Glaubt nicht den Institutionen, glaubt nicht den Autokraten, den Wichtigtuern, die behaupten, sie wissen, was die Wahrheit ist. Sondern macht euch selbst auf den Weg.“ Das sei nicht einfacher geworden in Zeiten von Fake news, „von Menschen, die behaupten, sie wissen, wo die Wahrheit liegt.“ Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen haben ihren Gemeinden deshalb in diesem Jahr vorgeschlagen, die Gottesdienste und Veranstaltungen unter die Überschrift „ Reformation neu feiern: Wahrheit“ zu stellen.

Schon am Mittwoch, 30. Oktober, feiert die Auferstehungskirche ( Helmstedter Straße 59) um 18 Uhr einen interreligiösen Gottesdienst mit anschließendem „Luther-Bierfest“. Um 19 Uhr hält Rabbiner Andreas Nachama, Direktor der Berliner Stiftung „ Topographie des Terrors“, in der Marktkirche einen Vortrag zum Thema „Jüdische Sichten auf den Reformator Martin Luther“ und diskutiert im Anschluss mit Landesbischof Meister.

Am Reformationstag predigt der Landesbischof dann beim Festgottesdienst um 10 Uhr in der Marktkirche. Musikalische Begleitung:Norddeutscher Figuralchor. Ebenfalls um 10 Uhr beginnen Regionalgottesdienste in der Herrenhäuser Kirche und der St.-Petri-Kirche Döhren. Hannovers Landessuperintendentin Petra Bahr predigt um 10.30 Uhr in der Markuskirche ( Oskar-Winter-Straße 7/Lister Platz) beim „Gottesdienst zu Isreal in Egypt“. In Garbsen in der Aula des Schulzentrums am Planetenring predigt um 11 Uhr Superintendent Karl Ludwig Schmidt, als Gäste angekündigt haben sich96-Verteidiger Jannes Horn und Jazzsängerin Hanna Jursch. Sieben Kirchen und Konfessionen, darunter die serbisch-orthodoxe, die apostolische, die katholische und mehrere evangelische, laden um 11 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst in die Lukaskirche ( Dessauer Straße 2) ein. Um 18 Uhr gibt es in der Stiftskirche Wunstorf einen Gottesdienst mit Predigt von Ministerpräsident Stephan Weil.

Von ndd