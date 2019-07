Hannover

Sie haben es sicher sofort gesehen: Auf neupresse.de finden Sie in den Artikeln ein neues Zeichen – „NP+“ steht drauf. Und das haben wir uns dabei gedacht:

Was ist NP+?

NP+ steht für exklusive Recherchen und Informationen, die unsere Redakteurinnen und Redakteure für Sie recherchiert und aufbereitet haben. Ob Reportagen, Hintergründe, Analysen oder Kommentare – Sie verpassen nichts aus Ihrem Ort und der gesamten Region. Hinzu kommen Erklär- und Nachrichtenvideos, Bilderstrecken von Veranstaltungen im Ort oder im Stadtteil; auch Multimedia-Reportagen bereiten wir für Sie vor. Dieses Plus finden Sie so sonst nirgends. Eine Ausnahme gibt es: Bei Ereignissen, die die Bevölkerung gefährden könnten (wie etwa einer Bombenräumung ) wird unsere Arbeit frei verfügbar bleiben. Das gilt auch für nationale Nachrichten, denn die sind auch auf anderen Seiten im Internet zu finden – Lokales aus der Heimat jedoch nicht.

Warum kosten die Artikel überhaupt Geld?

Weil journalistische Arbeit viel Aufwand bedeutet. Die Suche nach dem ganzen Bild kostet Zeit und damit Geld. Die Journalistinnen und Journalisten haben diesen Beruf gelernt, sie sind für Sie fast rund um die Uhr im Einsatz, um aus Hannover, der übrigen Region und dem Norden zu berichten. Das wollen wir auch in Zukunft mit voller Kraft und vor allem unabhängig tun – und bitten daher auch im Netz um einen fairen Beitrag dazu.

Über Facebook oder Twitter konnte ich bisher immer kostenlos lesen. Warum ist das nicht mehr möglich?

Stimmt fast. Bisher konnte man über die Sozialen Medien bis zu 20 Artikel frei lesen, bevor eine Bezahlung nötig wurde. Dieses Modell haben wir nun verändert. Ab sofort sind die Artikel die ersten 60 Minuten nach der Veröffentlichung kostenlos verfügbar, danach laden wir Sie zu einem Abo ein. Es kostet übrigens 2,49 in der Woche – da ist fast jeder Becher Kaffee teurer …

Manchmal kosten die Artikel etwas und manchmal nicht – warum?

Für Schnellleser gibt es einen besonderen Kniff: Jeder Plus-Text ist in der ersten Stunde nach der Veröffentlichung frei verfügbar – das ist auch direkt gekennzeichnet. Nach einer Stunde gehört der Text dann exklusiv den Abonnenten. Es lohnt sich also, immer einmal wieder bei uns vorbeizuschauen.

Warum kann ich auf der Webseite nicht mehr kommentieren?

Uns ist Austausch und Diskussion mit unseren Lesern wichtig – und wir sind mit Ihnen täglich in den sozialen Netzen, am Telefon, in Mails oder auch ganz persönlich im Gespräch. Aus technischen Gründen kann das bisherige Kommentarsystem auf der Webseite nicht mehr fortgeführt werden. Wir arbeiten daran, auch auf dem NP-Nachrichtenportal einen neuen Weg des Austausches anzubieten.

Kann ich NP+ kostenlos testen?

Ja klar, Sie können NP+ einen Monat kostenlos testen. Danach lesen Sie weiter für nur 2,49 Euro pro Woche.

Ich bin doch schon bei neuepresse.de angemeldet, warum soll ich mich nochmal registrieren?

Wenn Sie bereits eine Anmeldung für neuepresse.de haben, können Sie diese einfach weiter nutzen. Gehen Sie dann bitte über den Punkt „Zur Anmeldung“. Die Inhalte von NP+ sind verfügbar, wenn Sie ein Digital-Abo, E-Paper-Abo oder Print-Abo mit Digitalzugang beziehen. Sollten Sie dies noch nicht abgeschlossen haben, bestellen Sie einfach auf neuepresse.de das Digitalabo für nur 2,49 Euro/Woche.

Ich habe ein Abo der NP, kann ich auch NP+ nutzen?

Mit einem E-Paper-Abo haben Sie auch Zugriff auf NP+. Printabonnenten benötigen für den Zugriff einen Digitalzugang. Dieser kostet lediglich 3 Euro monatlich und kann gern telefonisch oder online bestellt werden.

Ich habe ein Print-Abo der NP, warum muss ich für NP+ bezahlen?

Die Nutzung der digitalen Inhalte ist im klassischen Zeitungsabo nicht automatisch enthalten. Abonnenten können aber für nur 3 Euro im Monat den Digitalzugang buchen. Darin ist neben NP+ dann auch der E-Paper-Zugriff enthalten. Warum? Weil NP+ natürlich weit mehr Inhalt bietet als die gedruckte Zeitung – denken Sie an Videos, Bildergalerien, Podcasts, Multimedia-Dossiers und anders mehr.

Gibt es eventuell Zusatznutzen, die ich bisher nicht kenne?

Ja, Sie haben auch Zugriff auf die News-App „NP-mobil“. Einfach im AppStore herunterladen und Ihre Zugangsdaten dafür nutzen. Sie genießen außerdem weitere Vergünstigungen, wie zum Beispiel kostenlosen oder vergünstigten Zugang zu NP-Leserforen oder anderen NP-Veranstaltungen.

Wo bekomme ich Hilfe – oder kann einfach mal meine Meinung sagen?

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, noch Verbesserungsbedarf sehen – oder auch gern, wenn Sie zufrieden sind. Sie erreichen den Kundenservice unter 0800/1234304 oder per E-Mail an NP+@neuepresse.de . Sie können die Redaktion selbstverständlich auch bei Twitter oder Facebook erreichen.