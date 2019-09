Das ist am Wochenende in der Region Hannover los

Hannover

„Richtig. Nordddeutsch. Rummeln.“ So lautet der Slogan des hannoverschen Oktoberfestes, das Freitag startet – und bis 13. Oktober doch auch viel bayerisches Flair auf den Schützenplatzbringen will. In den beiden Festzelten von Marris und Ahrend werden unter anderem Haxen und Weißwürste serviert, viele Besucher in Dirndl oder Lederhose werden erwartet.

Die Besucher können sich auf 22 Fahr- und Spaßgeschäfte freuen, darunter acht Neuheiten. Kinder drehen Kurven auf der Mini-Achterbahn „Tom, der Tiger“, Erwachsene schrauben sich mit „Jekyll & Hyde“ bis in 41 Meter Höhe. Der Rummel beginnt bereits Freitag um 15 Uhr, offizieller Fassanstich ist um 20 Uhr in der Festhalle Marris. Um 21.45 wird (wie jeden Freitag um diese Uhrzeit) das Großfeuerwerk gezündet.

Schon mal vormerken: Mittwochs ist Familientag mit Rabatten, am 11. Oktober gibt es einen Laternenumzug, ab 12. Oktober wird die „Miss Dirndl“ gesucht.

Lustiges Musiktheater für Kinder ab vier

"Eule findet den Beat" Quelle: Katrin Kutter

Ein interaktives Musiktheaterstück für Kinder ab vier Jahren läuft am Sonntag im Pavillon am Raschplatz: „Eule findet den Beat“ erzählt von der Entdeckungsreise der Eule, auf der sie Kindern die Vielfalt der Musik näherbringen möchte. Da haut die Hip-Hop-Ratte einen fetten Freestyle raus und die Punk-Katze tanzt Pogo auf der Bühne. Los geht es am Sonntag um 16 Uhr (Einlass 15 Uhr), Erwachsene zahlen 24 Euro, Kinder 18,50 Euro.

Hannover hebt ab: Auf zum Drachenfest !

Drachenfest auf dem Kronsberg Quelle: Schmücking-Goldmann

Ob Windräder, Groß-, Lenkdrachen oder selbstgenähte Flugobjekte: Am Wochenende feiert der Drachenclub Hannover sein großes Herbstfest. Laien und Profis sind eingeladen, auf dem Kronsberg zwischen Sticksfeld und Feldbuschwende ihre Drachen steigen zu lassen. Das geht am Freitag von 15 bis 18, Sonnabend von zehn bis 22 und Sonntag von zehn bis 17 Uhr. Sonnabend und Sonntag können von 13 bis 15 Uhr außerdem Drachen gebastelt und bemalt werden. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung ist wetterabhängig!

Schnelle Pferde und Trachten auf der Bult

Oktoberfest auf der Bult. Quelle: Florian Petrow

O’zapft is auf der Neuen Bult: Beim Oktoberfest-Renntag gibt’s Sonntag ab 12.30 Uhr nicht nur zehnmal schnelle Pferde zu sehen, das optische Schmankerl ist ein Trachtenwettbewerb – moderiert von Oliver Pocher, seiner Freundin Amira Aly und 96-Spielerfrau Ina Aogo. Besucherinnen im Dirndl und Herren in Krachledernen können mitmachen. Ebenfalls dabei: Giovanni Zarrella, Achim Petry, Wies’n Playboys und Kinder-Liedermacher Frank und seine Freunde. Tageskarte: neun bis zwölf Euro, für Kinder 4,50 Euro.

Prinz Pi rappt im Capitol

Prinz Pi. Quelle: Keystone

Dieser Musiker ist ganz schön fleißig: 14 Solo-Alben hat der Berliner Rapper Prinz Pi bereits aufgenommen, seit 2011 war er fast jedes Jahr auf Tour. Aktuell ist er mit den Songs vom Album„Nichts war umsonst“ unterwegs. Freitag ab 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) steht er im Captiol (Schwarzer Bär 2) auf der Bühne. Tickets kosten 37,15 Euro. Übrigens: Man kennt ihn auch unter dem Pseudonym Prinz Porno und diversen anderen Namen ...

Alexa Feser singt im Musikzentrum

Alexa Feser. Quelle: Michael Wallmüller

Mit „Zwischen den Sekunden“ landete sie 2017 auf Platz drei der deutschen Album-Charts, nun ist Alexa Feser mit ihrem neuen Album „A!“ auf Tour. Am Sonntag spielt die Singer-Songwriterin ab 20 Uhr im Musikzentrum ( Emil-Meyer-Straße 25, Einlass ab 19 Uhr) – und beweist wieder einmal ihre Gabe, Alltagssituationen in kraftvollen Bildern zu schildern. Der Eintritt zu dem Konzert kostet 38,45 plus Gebühren.

Tempo beim „ Eilenriede Fünfer“

Quelle: Ralf Decker

Herrlicher Waldlauf: Der VfL Eintracht Hannover lädt für Freitag, 17 Uhr, zum traditionellen „ Eilenriede Fünfer“ ein – die Strecke führt fünf Kilometer durch den Stadtwald. Start ist Höhe Wolfstraße/Liebrechtstraße, das Ziel ist am Ausflugslokal Bischofshol. Der Volkslaufbringt auch Punkte für den Sparkassen-Laufpass. Nachmeldungen sind bis 16 Uhr vor Ort möglich. Alle Infos gibt es HIER.

Festliche Herbsttage im Zoo

Quelle: Zoo Hannover

Erntefestspiele, Kunsthandwerk und herbstliche Spezialitäten: Sonnabend und Sonntag zeigen die Markttage auf Meyers Hof je von zehn bis 18 Uhr die schönsten Seiten der Jahreszeit. 40 Aussteller präsentieren regionale Produkte von Marmelade bis Kürbissuppe, es gibt saisonales Kunsthandwerk und jede Menge Mitmachstationen. Kinder können Kürbisse schnitzen und Kerzen ziehen. Der Besuch ist im Zooeintritt enthalten.

Wer wird die neue Miss Herbst?

Quelle: Frank Wilde

Sonnabend wird die Miss Herbst 2018 gewählt. Nur fünf Tage nach dem kalendarischen Beginn der wunderbaren Jahreszeit mit fallendem Laub und klarer Luft wird es richtig schön im Atrium von Porta-Möbel in Altwarmbüchen (Opelstraße 9). Ab 16 Uhr präsentieren sich zehn Kandidatinnen in zwei Durchgängen (Herbstmode und Abendgarderobe) einer prominenten Jury mit Miss Germany Lena Bröder, Vox-Shopping-Queen Luisa Verfürth, Christina Grass aus der aktuellen Staffel von „ Bachelor in Paradise“, Personal Trainer Sebastian Fobe und Porta-Altwarmbüchen-Chef Mario Meik. Wer wird Nachfolgerin von Lea-Sophie Schütte? Die Siegerin bekommt einen 500-Euro-Möbelgutschein, darf am nächsten Morgen in die VIP-Loge beim Oktoberfest-Renntag auf der Bult und im Februar auf die Bühne der „Nacht der Gastronomie“. Noch ein Hit bei dieser Miss-Wahl: ESC-Star Carlotta Truman singt live. NP-Mann Christoph Dannowski moderiert die Show, der Eintritt ist frei. Übrigens: Die Siegerin wird um 18.30 Uhr gekürt.

Von NP