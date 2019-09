Das ist am Wochenende in der Region Hannover los

Hannover

Der Maschsee ist an diesem Freitag ihr Reich: Am Weltkindertag haben die kleinen Leute von neun bis 13 Uhr das Kommando – in Hannover findet eine der bundesweit größten Aktionen statt.„Wir wandern, für die Andern“ – unter diesem Motto warten bei der Runde um den See mehr als 70 tolle Aktionen auf das Publikum. Man kann einen Streifenwagen der Polizei inspizieren, über die Späße von Clown Floh lachen, am Stand der Handballstars von den Recken die Wurfgeschwindigkeit herausfinden, Sinneswahrnehmungen testen beim Waldpädagogikzentrum. Schirmherr der Veranstaltung ist Felix Finkbeiner, der schon als kleiner Junge „Plant for the Planet“ gründete und mit Bäumen die Erde retten möchte. Die Organisatoren rund um Ehrenpräsidentin Elisabeth Lücking-Salim unterstützen die „ Fridays for Future“-Demonstrationen, die um 12.30 Uhr starten. Mehr Infos HIER.



Hier können Sie am Sonntag shoppen

Einkaufen am Sonntag auf der Lister Meile. Quelle: NP

Lust auf einen Bummel über die Lister Meile? Die Shops zwischen Lister Platz und Weißekreuzplatz veranstalten einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr – das Kinderfest startet bereits um zehn Uhr! In der City bleiben die Läden geschlossen, eingekauft werden kann Sonntag nur bei Möbel Staude (Meelbaumstraße 15) und Bettencenter Soltendieck (Schulenburger Landstraße 109). Auch geöffnet ist das CCL Langenhagen.

Im Rathaus stellen sich 145 Unternehmen vor

Im Rathaus lockt die Lange Nacht der Berufe. Quelle: Christian Behrens

Schornsteinfeger oder Entwässerungsexpertin, Koch oder Mechatronikerin? Bei der „Langen Nacht der Berufe“ können Schulabsolventen Freitag von 17 bis 22 Uhr interessante Arbeitsfelder kennenlernen. Im Neuen Rathaus präsentieren 145 Unternehmen, Hochschulen, Kammern und Innungen Ausbildungsberufe und Studiengänge. Es gibt Informationen über Karrieremöglichkeiten und Perspektiven. Ebenfalls mit Aktionen dabei sind Buhmann-Schule (Prinzenstraße 13) und Freiwilligenzentrum (Karmarschstraße 30).

Velo City Night endet mit Tour zur Expo-Plaza

Velo City Night – diesmal geht es zur Expo-Plaza. Quelle: Torsten Lippelt

Natürlich fahren die Harten auch im Herbst und im Winter mit dem Rad – als Spaßaktion endet die Velo City Night aber diesen Freitag! Das Saison-Finale kann man aber nochmal in einer 22-Kilometer-Runde bei freier Fahrt genießen. Um 20 Uhr (Treffen ab 18 Uhr) ist an der Goseriede Startschuss – am Maschsee entlang führt die Strecke bis zur Expo-Plaza, nach einer Pause geht es über Bemerode und Bischofsholer Damm zurück. Gegen 22 Uhr sollten die Radler wieder an der Goseriede sein. Das Startgeld beträgt zwei Euro.

Kestnergesellschaft feiert Familientag

Familientag in der Kestnergesellschaft Quelle: Ulrich Prigge

Ein Kunst-Parcours mit verschiedenen Stationen, 20-minütige Familienführungen durch die aktuelle Ausstellung, eine Mini-Disko zwischen den Exponaten und eine Tombola mit tollen Preisen – beim Familiennachmittag in der Kestnergesellschaft (Goseriede 11) kann man Sonntag unter anderem Freikarten für Sealife und Aqua-Laatzium gewinnen. Von 14 bis 17 Uhr wird Sonntag gefeiert – bei freiem Eintritt in die „CalArts“-Show.

Plastikenten starten in Burgdorf

An der Auebrücke Poststraße gehen 5000 Plastikenten auf die Reise. Quelle: Sandra Köhler

Es wird eine gelbe Flut auf der Aue: Zum zwölften Mal findet in Burgdorf am Sonnabend das Entenrennen statt – die quietschgelben Plastiktierchen sind die Hauptattraktion beim Pferde- und Hobbytiermarkt von acht bis 13 Uhr. Startschuss ist um elf Uhr an der Brücke an der Poststraße. Hauptpreis ist ein 1000-Euro-Gutschein für eine Shopping-Tour – die Enten-Lose kosten drei Euro, der Erlös geht an Kinderprojekte.

Das Röhren des Rotwildes

Das sind spannende Tage im Wisentgehege in Springe: Die Paarungszeit der Rothirsche, auch Brunft genannt, hat begonnen. Das eindrucksvolle Röhren der Hirsche schallt durch das gesamte Wisentgehege, manchmal klappern Geweihstangen bei Rivalenkämpfen. Freitag, Sonnabend und Sonntag starten jeweils um 17.30 Uhr Themenführungen, es ist ratsam, ein Fernglas mitzubringen. Tagestickets: Zwölf, für Kinder acht Euro.

Finale für den Schorsenbummel

Gibt den Ton an: Charly Neumann. Quelle: Christian Behrens

Der Sommer geht zu Ende, wenn Charly Neumann (Foto) „Die Lerche“ auf der Geige anstimmt: Sonntag von elf bis 13 Uhr findet zwischen Kröpcke und Georgsplatz der letzte Schorsenbummel des Jahres statt. Neben Neumann in der Uniform des Welfenkönig Georg III. treten die Langenhagener Symphoniker, Glorious Brasstards und „All round Jazz“ auf. Der musikalische Reigen kostet keinen Eintritt.

In der „Schlusskurve“ der Kabarett-Karriere

Sein Programm „Wenn Frauen fragen“ aus dem Jahr 2008 ist legendär, Kabarettist Horst Schrothhat sich seitdem zum Experten in Frauenfragen entwickelt. Aber nicht nur! Der 71-Jährige teilt Sonnabend ab 20 Uhr im Pavillon (Lister Meile 4) bereitwillig seine geballte Kompetenz in allen Lebenslagen mit dem Publikum. „Schlusskurve“ hat er das aktuelle Programm genannt. Bieten will er „das Beste aus 40 Jahren“. Ein Versprechen, das der Mann, der mit diversen Kleinkunstpreisen dekoriert ist, bestimmt halten wird. Karten für die Vorstellung kosten 16,90 Euro.

Von NP