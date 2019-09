Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

Ob Laatzen, Wedemark oder Hannovers Innenstadt: Am Sonntag kann man in der Region wieder auf Entdeckungstour gehen – der 32. Entdeckertag läuft von zehn bis 19 Uhr. Auf sieben Bühnen gibt es in der City Live-Musik, unter anderem mit Künstlern wie Laura Lato und Pete the Beat. Auf der Georgstraße treten Sportgruppen auf, kleine Entdeckerinnen und Entdecker können einen Sportführerschein machen oder Stationen für das deutsche Sportabzeichen absolvieren.

Hauptbühne beim Entdeckertag. Quelle: NP

Besucher erwarten jede Menge spannende Aktionen zum Forschen und Mitmachen: In Langenhagen öffnet die Stadtentwässerung ihre Türen, in Sehnde-Höver lädt die Holcim GmbH zur Fossiliensuche ein und in Laatzen ist im Fahrsicherheitszentrum des ADAC Anschnallen angesagt – auf rutschigen Pisten oder im Überschlagssimulator. Das ganze große Programm gibt es HIER im Internet.

Jetzt aber: Hodgson Sonntag live erleben

Roger Hodgson Quelle: Archiv

Das ging ziemlich schnell: Nachdem das Konzert von Roger Hodgson am Montag wegen der Bombenräumung abgesagt werden musste, wird es nun am Sonntag nachgeholt. Los geht es im Kuppelsaal (Theodor-Heuss-Platz 1) um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), bereits gekaufte Karten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Wer den Gründer und Leadsänger der legendären Band Supertramplive erleben möchte, ist mit 56,75 bis 74 Euro dabei.

Ein Farbenrausch im Spaßbad Mellendorf

Farbenrausch beim Holi-Festival in Mellendorf. Quelle: dpa

Man möchte den Besuchern des Holi-Festivalsim Spaßbad Mellendorf schönes (oder wenigstens trockenes) Wetter wünschen – sonst wird es am Sonnabend einen matschigen Farbenrausch geben. Von zwölf bis 22 Uhr wird in der Wedemark das Fest der Farben gefeiert. Die Party wird von vielen DJs begleitet – unter anderem von Lexy & K-Paul, Mashup Germany, Electrica, Micha Moor, Only Max sowie Krumm & Schief. Tickets: 28, 50 plus Gebühren. Der Eintritt ist ab 16 Jahren, Ausweis mitbringen!

Herbert Grönemeyer rockt die Arena

Herbert Grönemeyer rockt die HDI-Arena. Quelle: dpa-Zentralbild

Phänomenale drei Stunden wird Herbert Grönemeyer auf der Bühne stehen: Freitag steigt das „Tumult“-Konzert des Superstars in der HDI-Arena. Es gibt noch Restkarten: für 54,15 und 59,90 Euro (eventuell sichtbehindert) und für 79,45 und 88,65 Euro. Einlass ist um 17.30 Uhr, ab 19 Uhr startet das Vorprogramm. Grönemeyer tritt gegen 20 Uhr auf die Bühne, um 23 Uhr ist Schluss. Tipp: Wegen der Sicherheitskontrollen früh kommen!

Wenn Käse-Maxx und Nudel-Donald loslegen

Der holländische Blumenkönig. Quelle: Frank Wilde

Lust auf Süßes von Naschkram-Ben? Appetit auf Pasta von Nudel-Donald? Pflanzen gibt es zu Schnäppchenpreisen beim Holländischen Blumenkönig (Foto) und bei Blume-Angie, der „witzigsten Marktschreierin der Welt“. Die lauten Kollegen frotzeln noch bis Sonntag auf dem Steintorplatz und bieten sich zwischen ihren Wurst-, Fisch- und Käsebuden lautstarke und originelle Duelle. Imbissstände stehen ebenfalls bereit. Die Marktschreiersind los – Freitag und Sonnabend von zehn bis 19, Sonntag von elf bis 18 Uhr.

Figurentheater in der Kirche

Figurentheater Marmelock. Quelle: Archiv

Das Figurentheater Marmelock ist zu Gast in der Marktkirche: Am Sonntag wird ab 15 Uhr das Stück „Tafiti und Pinsel – zwei Freunde und ein Abenteuer“ gespielt. Darin treibt ein geheimnisvoller Kuschelkissendieb sein Unwesen. Erdmännchen Tafiti und sein ängstlicher Freund Pinsel, das Pinselohrschwein, müssen hinaus in die Nacht, um das Lieblingsstück wiederzufinden. Karten kosten sechs, ab 20 Personen fünf Euro.

Konzertabend auf Wilhelmstein

Thorsten Wingenfelder. Quelle: Gebert

Ein Singer-Songwriter-Abendmitten im Steinhuder Meer: Heute ab 20 Uhr treten auf der Insel Wilhelmstein das Duo Learning to fly, Thorsten Wingenfelder (Foto), Purple Schulz und Jon Flemming Olsen (der Imbisswirt aus „Dittsche“) auf. Schiffe fahren um 18.30 und 19.30 Uhr ab dem Anleger Strandterrassen in Steinhude. Tickets kosten 49 Euro (plus Gebühren), für Kinder 39 Euro. Kids bis sechs Jahren zahlen nichts.

Hörspiel-Abenteuer im Pavillon

Heikedine Körting. Quelle: Privat

Heikedine Körting ist die Grande Dame des Hörspiels – bei der „Hörmich“ stellt sie im Pavillon (Lister Meile 4) Sonnabend ab 20 Uhr „Nicci & Vicci“ live auf die Bühne, Tickets kosten 13 Euro. Tagsüber kann man ab elf Uhr bei der Convention 30 Labels und bekannte Sprecher kennenlernen und es wird die Bleistift-Kassetten-Spul-WM ausgetragen. Ein Tagesticket kostet 13 Euro, als Kombi-Ticket mit der Abendveranstaltung 18,50 Euro.

Blicke hinter die Denkmal-Kulissen

Die schwarze, schräge Linie auf den Mauersteinen des Beginenturms weist auf die Konturen des Dachs eines früher angebauten Hauses hin. Quelle: Zgoll

Bundesweit machen 8000 Stätten beim „ Tag des offenen Denkmals“am Sonntag mit. Auch in Hannover kann man spannende Blicke hinter die Kulissen werfen: Von zwölf bis 16 Uhr feiert das Historische Museum ein Fest mit vielen Aktionen und Führungen durch den Beginenturm (Foto). In der Klosterkammer (Eichstraße 4) kann man von zehn bis 16 Uhr in die Restaurierungswerkstatt hineinschnuppern oder das Gebäude mit Legosteinen nachbauen. Im Willy-Spahn-Park in Ahlem wird von elf bis 17 Uhr der historische Kalkringbrennofen vorgeführt. Eine Übersicht findet man HIER im Internet.

