Willkommen zum zweiten Maschseefest-Wochenende! Wir haben einige Programmhöhepunkte der nächsten drei Tage für Sie zusammengestellt.

Freitag: Am Hamborger Veermaster tritt um 15 Uhr ein Shantychor auf, um 17 Uhr präsentieren Lui & Fiete Küstenspaß von der Waterkant, um 20 Uhr heißt es „Tanz am See“. An der Maschseequelle spielen um 16 Uhr Mega Pearl, um 20 Uhr beginnt der Auftritt der U2-Coverband Achtung Baby.

Am Duke Irish Pub beginnt um 20 Uhr Live-Musik mit Alex Walker und an der Löwenbastion spielen ab 20 Uhr Voodoo Lounge Rolling-Stones-Cover. An der Maschsee-Bühne (Nordufer) gibt es ab 18.30 Uhr Rock und Pop live, um 21 Uhr Reggae und Dancehall.

Sonnabend: Von 15.30 bis 19 Uhr sind zum einen die Walk Acts Wickie der Wikinger und Der Klabauterjan am Nordufer unterwegs. Zeitgleich läuft am Anleger Stadion die Zauber-Comedy-Musikshow Meet the Buschs und Alex und Joschi. Antenne Niedersachsen präsentiert den musikalischen Höhepunkt auf der Maschsee-Bühne: Nach der Warm-up-Party ab 18.30 Uhr wird um 21.30 Uhr „Mambo Nr. 5“-Sänger Lou Bega erwartet. Der Hamborger Veermaster präsentiert abermals um 15 Uhr Shantymusik, um 17 Uhr die Stimmungskanone Käpt’n Taylor und um 20 Uhr Tanz am See.

Um 18 Uhr beginnt die Live-Musik an der Löwenbastion, um 20 Uhr kann man hier das Phil-Collins-Cover Phil erleben. Am Duke Irish Pub beginnt um 20 Uhr abermals Live-Musik mit Alex Walker. An der Quelle gibt’s ab 15 Uhr Bluesmusik, um 20 Uhr spielt die Stones-Coverband Get Stoned.

Ein Highlight: Ab 21 Uhr verwandeln 100 Taucher den See beim Fackelschwimmen in ein Lichtermeer.

Sonntag: Frühschoppenzeit ist ab elf Uhr an der Löwenbastion (um 19 Uhr spielt dann Velvet Dress U2-Coversongs) und ab zwölf Uhr an der Maschseequelle mit Musik von It’s me (hier geht es um 15 und um 19 Uhr mit Live-Musik weiter). Im Duke Irish Pub beginnt um 18 Uhr ein Table-Quiz. Auf der Maschseebühne spielt ab 13 Uhr die Swingmusik, ab 18 Uhr ertönt Jazz, ab 20 Uhr karibische Live-Musik. Um zwölf und 15 Uhr erklingt Shantymusik beim Hamborger Veermaster, um 20 Uhr wird hier wieder gemeinsam getanzt.

Bei Gosch wird ab 17 Uhr für den Verein Kinderherz gezapft, ab 18 Uhr gibt es Live-Musik von The Lopes Duo. Ein Höhepunkt am Sonntag: Die 21. Ausgabe des Spaßbootrennen Crazy Crossing wird um 15 Uhr am Nordufer angepfiffen.

An allen drei Tagen: Von 14 bis 19 Uhr können sich junge Besucher auf der Kinderwiese an der HDI-Arena austoben – es gibt Bewegungs- und Kletterparcours, Bastel- und Kreativangebote, Hau den Lukas, ein Riesenmemory, ein Glücksrad und viele Leckereien von Eis von Kuhlmanns Hof bis zu Kaffee von der Knusperhütte.

Kinderfest und Infos am Sonnensee

Viel los am Sonnensee in Misburg: Das Naturisten-Familien-Naturcamp lädt am Sonnabend ab elf Uhr zum Tag der offenen Tür, um 15 Uhr beginnt ein Kinderfest mit Hüpfburg, Wasserrutsche, Ponyreiten, Gewinnspielen, Kinderschminken und Trampolinspringen. Zunächst informieren die Anhänger von Naturschutz und Freikörperkultur über ihren Verein, anschließend kann gefeiert werden. Der Eintritt ist frei.

Literatur-Führung rund um Bauhaus

Wir feiern das 100-jährige Jubiläum des Bauhauses: Im Museum August Kestner beginnt am Sonnabend um 15 Uhr die Literaturführung „ Bauhaus – Bewegung von Formen und Farben“. Die literarische Komponistin Marie Dettmer präsentiert Bild- und Textdokumente zum Ausdruckstanz der avantgardistischen Bewegung der 20er Jahre sowie Lyrik und Prosa. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt vier Euro.

Sommernächte in Herrenhausen

Sommernächte im Gartentheater – an diesem Wochenende gibt es zwei Konzerte und einen Tipp für Frühausteher. Zum Auftakt spielt Freitag Kat Frankie vielfältigen Pop. Sonnabend ist der Singer-Songwriter Pohlmann dran (beide Konzerte 20 Uhr, je 25 Euro). Und Sonntag um fünf Uhr früh startet der Gartenspaziergang „Zwischen Nachtigall und Lerche“ mit Lyrik und heißem Kaffee (zehn Euro).

Bunter Oldtimer-Tag in Sehnde

Rund 400 Oldtimer-Fahrzeuge – von Pkw bis Motorrad und Motorroller – sind am Sonntag von elf bis 17 Uhr im Straßenbahnmuseum Sehnde ( Hohenfelser Straße 16) zu bestaunen. Besucher des 24. Oldtimer-Tages können außerdem die Ausstellung „Faszination Modellbau“ ansehen, die der Verein Mobile Welten in der historischen Salzmühle zeigt. Auch Livemusik gibt es: Das 30-köpfige Üstra-Orchester spielt sein Repertoire im Kaffeegarten des Geländes in Wehmingen bei Sehnde. Erwachsene zahlen 7,50, Kinder vier Euro, eine Familienkarte kostet 20 Euro.

So läuft das kleine Woodstock zwischen Ihme und Leine

Das Fährmannsfest wartet zum Auftakt gleich mit einem Kracher auf: Die Indie-Band Kettcar aus Hamburg bespielen ab 21.30 Uhr das Festival an der Fährmannsinsel (Weddigenufer 30). Zuvor sind diese Bands aufgetreten: Fortuna Ehrenfeld (Foto links, 18.30 Uhr) aus Köln, The Discricts (19.20 Uhr) aus Pennsylvania sowie Isolation Berlin (20.20 Uhr) aus der Hauptstadt.

Seit 1983 gibt es das alternative Kulturfestival, das immer im August zum Treffpunkt für ein buntes, musikliebendes Völkchen wird. Auch auf der Kulturbühne auf der anderen Uferseite ist musikalisch, spielerisch und gastronomisch jede Menge los.

Sonnabend und Sonntag geht es jeweils ab 14 Uhr weiter. Sonnabend mit Bands wie Postpunk aus Hannover (15 Uhr) bis zu den Punkrockern Dritte Wahl aus Rostock (21.30 Uhr).

Der Sonntag gilt als der entspannteste Festival-Tag – auch weil das Fährmannsfest am letzten Tag traditionell keinen Eintritt kostet. Dann treten Gruppen wie Lorimer Burst (15 Uhr), Martiste (15.50 Uhr), Emerson Prime (16.45 Uhr, alle aus Hannover), Kann Karate aus Berlin (17.55 Uhr), 8kids aus Darmstadt (19.15 Uhr) und als Höhepunkt die Elektropopper Mia aus Berlin (20.45 Uhr) auf.

Karten für Freitag kosten an der Tageskasse 35 Euro, für Sonnabend zahlt man 15 Euro. Alle Informationen und das komplette Line-up stehen HIER.

Die Welt der Insekten im Wisentgehege

Wie legt man eine Wildwiese an, wie baut man Insektennisthilfen? Warum sind Bienen, Fliegen und Co. so wichtig für die Natur – und warum sind Insekten immer mehr bedroht? Am Sonntag wird im Wisentgehege in Springe der große Insektentag veranstaltet. Ab elf Uhr gibt es jede Menge Informationen und Mitmachaktionen. Ein Vortrag über die Gründe des Insektensterbens beginnt um 12.30 Uhr. Besucher können Vogelnistkästen bauen und Kräutersalz aus Wildkräutern herstellen. Kinder freuen sich auf Clown Bernie, der ebenfalls viel über Insekten weiß. Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, Kinder acht Euro. Weitere Ermäßigungen: 9,50 Euro. Mehr Infos gibt es HIER.

