Während in Deutschland Telefonzellen immer stärker aus dem Stadtbild verschwinden, gibt es in New York eine andere Entwicklung. In der amerikanischen Metropole wird das Stadtgebiet seit einigen Jahren mit einer modernen Version der klassischen Telefonzelle ausgestattet. Diese bieten alles, was heute dem Stand der Telekommunikation entspricht – in erster Linie natürlich schnelle Internet-Zugänge.

Es ist einer der ambitioniertesten Pläne für den Neustart einer öffentlich zugänglichen Telekommunikations-Infrastruktur überhaupt, so die Initiatoren. Tausende Stationen wurden in der Region bereits aufgestellt und bieten gleich eine ganze Reihe von Diensten an. An dem Projekt ist auch Google über eine Tochterfirma beteiligt.

Statt nach dem gewohnten Schriftzug „Phone“ müssen New Yorker und Touristen nun nach dem Logo „LinkNYC“ Ausschau halten. An den neuen Säulen, die einen Umkreis von 45 Metern abdecken und mehrere Hundert Nutzer gleichzeitig versorgen können, kann man weit mehr Dinge tun, als bisher in einer Telefonzelle: ihr eigenes Gerät mit dem kostenlosen WLAN-Netz verbinden, kostenlos innerhalb der USA telefonieren, auf einem eingebauten Tablet ins Internet gehen und sich etwa den Weg zum nächsten Kino anzeigen lassen – und ihr leeres Mobiltelefon an eine USB-Buchse hängen, um es aufzuladen. Außerdem gibt es einen Notrufknopf – und eine Kopfhörer-Buchse, für etwas Privatsphäre beim Telefonieren.

Das Ganze kostet die Steuerzahler keinen Cent, finanziert wird das Projekt allein durch Werbung, die auf beiden Seiten der Stele leuchtet und sich alle 15 Sekunden ändert. Das soll Einnahmen von über 500 Millionen Dollar in den ersten zwölf Jahren bringen. bl