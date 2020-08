Das große NP+ Sommerquiz: mitspielen und tolle Preise gewinnen

Hannover

Sie wissen, aus was eine Lüttje Lage gemixt wird. Welcher aus der Region stammende Fußballer 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde. Wann die Expo war. In welchem Land der aktuelle 96-Cheftrainer geboren wurde. Dann sind Sie fit für unser Sommerquiz, das am kommenden Montag (10. August) auf der Internetseite der Neuen Presse, www.neuepresse.de/sommerquiz2020, startet. Zwei Wochen lang stellen wir jeden Tag eine Frage, mit der richtigen Antwort verdienen Sie sich einen Buchstaben – aus den 14 Buchstaben lässt sich leicht ein Lösungssatz bilden, den Sie am 23.08. online auf www.neuepresse.de/sommerquiz2020 einsenden. Dann sind Sie den attraktiven Hauptgewinn schon ganz nah.

Zusätzlich gibt es jeden Tag unter allen Teilnehmenden einen Tagesgewinn zu verlosen. Von Eintrittskarten für den Erlebniszoo Hannover bis zu Hotelübernachtungen ist alles dabei. Die beiden Hauptpreise sind jeweils stolze 1000 Euro wert.

Weitere NP+ Artikel

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!

Von NP