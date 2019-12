Das gilt bei Umtausch und Gutscheinen

Hannover

Nicht jedes Weihnachtsgeschenk kommt gut an. Doch darf ich das Geschenk, das mir nicht gefällt, einfach umtauschen? Nein, denn selbst wenn das Geschenk nicht beschädigt ist, besteht kein gesetzliches Umtauschrecht im Kaufhaus. „Viele Händler bieten einen Rückgabe-Service dennoch an, vorausgesetzt, man kann den Kassenbon vorlegen“, sagt Rechtsanwalt Constantin von Piechowski. Wer also das gleiche Buch zum zweiten Mal bekommen hat, kann nachfragen.

Wenn aber etwa das Spielzeugauto defekt oder der Pullover löchrig ist, sieht es anders aus. Denn eigentlich hat der Käufer und nicht der Beschenkte einen Anspruch gegen den Händler. Dieser kann ihn aber an den Beschenkten abtreten. Dann kann der sich an den Händler wenden - am besten mit einem Kassenbon als Nachweis für den Kauf.

Oft sind die Bedingungen, unter denen die Geschäfte das Geschenk zurücknehmen, auf der Rückseite des Bons zu finden. Nicht immer bekommt der Kunde das Geld zurück – manchmal erhält er auch einen Gutschein. Beim Online-Handel gelten andere Regeln: Hier gibt es bei gewerblichen Händlern ein 14-tägiges Rückgaberecht.

Frist bei Gutscheinen

Wer einen Gutschein geschenkt bekommen hat, hat in der Regel ein bisschen Zeit diesen auch einzulösen. Manchmal steht auf dem Gutschein ein Datum, wann er abläuft. Ist dort nichts genannt, ist er allerdings nicht unendlich gültig, erklärt die Verbraucherzentrale. Somit muss auch ein unbefristeter Gutschein innerhalb von drei Jahren eingelöst werden.

Von NP