Weihnachtsmarkt eröffnet: Onay freut sich auf „Schokolade und Mandeln“

Hannover

Warten auf die Weihnachtsmarkteröffnung ist nicht jedermanns Sache. Bevor am Montag um Punkt 16.15 Uhr die Lichter des Weihnachtsbaumes an der Marktkirche strahlen und damit die weihnachtliche Saison eröffnet ist, haben diverse Besucher bereits den Magen voller Bratwurst, Glühwein und Marzipankugeln. Nicht nur hier, bereits mittags am Kröpcke ist die Weihnachtspyramide mit Besuchern belegt, der Bratwurstduft erfüllt die City. Danach gehts für viele über die eigens für diesen Markt aufgestellte Ampel mit Rentier- und Engelbeleuchtung in die Altstadt, wo weitere Leckereien warten.

Er liebt Süßigkeiten einfach

OB Belit Onay wartet brav, obwohl er nach eigenen Angaben ein echter Süßer ist. „Fragen Sie mal lieber, was ich an Süßigkeiten nicht mag“, sagt er lächelnd der NP, nachdem er auf der Bühne gegenüber der Altstadt-Kirche den Weihnachtsmarkt 2019 eröffnet hat. Einen Glühwein – „aber nur einen“ würde er wohl auch gern mal trinken, doch „bei Schokolade, Zimt und Mandeln kann ich nicht Nein sagen“. Seine verlorenen Wahlkampf-Pfunde würde er sich auf dem Weihnachtsmarkt mit Sicherheit wieder anessen. Wobei der Weihnachtsmarkt für den Grünenpolitiker natürlich nicht nur Leckereien naschen bedeutet. „Das hier ist ein Schmelztiegel, hier kommen alle Leute zusammen“, freut er sich auf die vielen Begegnungen, die er noch haben wird.

Zur Galerie Kurz nach 16 Uhr eröffnete am Montag Hannovers neuer OB Belit Onay den Weihnachtsmarkt 2019

„Bewegend, wenn die Lichter hier angehen“

Nicht nur der neue Oberbürgermeister mag den hannoverschen Weihnachtsmarkt. Stephanie Schünemann ist zum Weihnachtlieder-Singen hergekommen und stand um 16.15 Uhr neben dem riesige Tannenbaum. „Es ist schon bewegend, wenn man tatsächlich dabei ist, wenn all die Lichter angehen“ sagt sie. Rentnerin Kristine Zimmermann wohnt in der Innenstadt und schaut sich um, ob auch ihre Lieblingsstände dabei sind. „Ich freue mich auf die Kartoffelpuffer“, verrät sie, während sie auf die Eröffnung des Marktes durch Onay wartet. Den neuen OB findet sie gut, „auch wenn der sehr jung ist“.

Ein wenig älter ist der amtierende Stadtsuperintendent Thomas Höflich, der Onay bei der Eröffnung unterstützt. Seine Botschaft für die Weihnachtszeit ist nicht neu, aber vielleicht heute wichtiger denn je: „Friede auf Erden“. Wobei für Frieden auf dem Weihnachtsmarkt ein erhöhtes Polizeiaufgebot sorgt. Und auch vor Langfingern warnen die Polizeibeamten, das Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt mag für den einen und anderen Dieb eine Einladung darstellen.

Ein Stück weit heim kommen

Für Kevin Kratzsch vom Deutschen Schaustellerbund ist der Weihnachtsmarkt Hannover allerdings „ein Stück weit nach Hause kommen“. Freunde und Familienangehörige treffen und mit ihnen Glühwein trinken, wäre bereits fest eingeplant. „Die kommen alle zum dicken Kevin“, sagt Kratzsch, der übrigens gar nicht dick ist. Das Heißgetränk wird er sich leisten können: Ob mit oder ohne Alkohol – fast überall kostet der Glühwein oder auch Fruchtpunsch 3,50 Euro, die zwei Euro Pfand für die Becher bekommt man ja zurück. Als Unterlage bieten sich Crepes (etwa mit Kirsche und Pudding – also eher Belit Onays Geschmack) für fünf Euro oder ebenfalls für einen Fünfer Kartoffelsuppe an.

Eine Ampel für die Herzen

Wer den Weg nach zu viel Punsch mit Schuss nicht mehr heim findet, lässt sich von der Ampelanlage leiten. Bereits im zweiten Jahr zeigt die provisorische Fußgängerampel an der Schmiedestraße mit Hilfe einer Ren- und einer Engeloptik, dass die Fußgänger freie Bahn haben.

Von Petra Rückerl