Wehmingen

Wenn die erste Festivalnacht überstanden ist und die pralle Mittagssonne nicht mehr ganz so unerträglich ist wie in den Tagen davor, macht sich das auf dem Snntg-Festival erstrebte Flair breit. Entspannt und verträumt, leicht verschlafen und doch aufnahmefähig gestaltet sich dann das Festival in Wehmingen bei Sehnde als Kontrastprogramm zum Alltag.

Auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums geht es früh los. Von 11 Uhr morgens bis tief in die Nacht können die 3000 Besucher Konzerte hören, Schattenplätze vor der Hauptbühne suchen oder sich beim Flanieren über das Gelände inspirieren lassen.

Wer zur Hauptbühne will – und dies ist ein Alleinstellungsmerkmal des Festivals – muss zum südlichen Teil des Museums mit der Stadtbahn fahren. Manchmal spielen kleine Bands für die Pendler – und holen sich auf der dreiminütigen Fahrt einen höflichen Applaus ab.

Liebevoll haben die Ehrenamtlichen des Sonntagsvereins ihr Gelände gestaltet, von der Hauptbühne (mit überdimensioniertem Ziffernblatt-Look) bis zur kleinsten Chill-Out-Ecke ist alles mit viel Aufmerksamkeit versehen.

Ausrangierte Waggons und Busse bieten Schatten. Auch die Verpflegungsangebote sind ins Festival-Design integriert, operieren aus Fahrerhäuschen oder mit Bedienungen in fantasierten Schaffneruniformen. In Geheimgängen zwischen den Backsteingebäuden des Museums stellen lokale Künstler Malereien vor, im Hauptquartier haben 16 hannoversche Fotojournalismus-Studierende ihre Studien zum demografischen Wandel angebracht – das Snntg bietet viel Platz zur Eigeninitiative, mit 25 Nichtregierungsorganisationen, die sich an der zentralen Haltestelle vorstellen.

Die meiste Zeit verbringen die Snntg-Gänger im „Wummerland“. Auf dem Elektro-Floor im Wald kommt der utopische Anspruch des Festivals seiner Erfüllung am nächsten: Barfuß tanzen die Feiernden auf Sand, ununterbrochen läuft Musik, höchstens vorbeifahrende Bahnen lassen das Zeitgefühl nicht völlig verschwinden. Wer hier nicht den Tag verbringt, schaut sich vielleicht Yassin an. Der Underground-Rapper bespielt die „Gleis 0“-Bühne und ist ein Headliner in einem Programm, das gern ohne ganz große Namen auskommt. Diese Breite und die Ungebundenheit an Genres sind vielleicht der größte Grund für den allgegenwärtigen Sonntags-Vibe.

Am Sonnabendnachmittag kann man in kürzester Zeit eine Zaubershow sehen, zu Downtempo im Wald tanzen und den Oldschool-Beats und Alltagssorgen der Hildesheimer Hip Hop Daily Concept Crew zuhören. Oder man lässt sich treiben, lauscht nur halb, legt sich in den Schatten und verträumt das Ganze – wie man es an guten Sonntagen tut.

Von Lilean Buhl