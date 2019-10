Das Schwarzbuch – Schmonzetten und Skandale

Hannover

Es ist ja jedes Mal eine Sammlung von absurden Fällen, mit denen uns der Bund der Steuerzahler erfreut. Es geht um zu niedrige Brücken, Gerüste um Kunstwerke und viel zu teure Radwege. Über so manche Sachen muss man einfach schmunzeln, und Fehler passieren halt überall. Auch in Behörden.

Leichtfertiger Umgang mit Steuergeld

Man darf nur nie vergessen: Es ist nicht zum Lachen, wie leichtfertig zum Teil mit Steuergeld umgegangen wird. Wie Millionen vor allem in Großprojekten versenkt werden – wie läuft es eigentlich beim Berliner Flughafen gerade so? Aber fast egal, wo gebaut wird – es wird fast immer viel teurer. Das Bedauerliche am Schwarzbuch ist: Die Pannen sind bereits passiert, wenn es erscheint. So bleibt die Frage: Wie können sie verhindert werden?

Zum einem muss das Management bei Großprojekten viel professioneller werden. Was aber am ärgerlichsten ist: Die Schuldigen müssen nur in den seltensten Fällen Konsequenzen fürchten.

Maut-Desaster eine Peinlichkeit ohne gleichen

Der schlimmste aktuellste Fall: Das Maut-Desaster. Eine Peinlichkeit ohne gleichen und ein Millionen-Grab. Politische Folgen: Gibt es nicht, niemand will schuld sein.

Das Land braucht eine Verschärfung der Gesetze, damit Steuerverschwendung strafrechtlich leichter verfolgt werden kann. Und mehr Anstand bei Spitzenpolitikern, die Vorbild sein sollen.

Von christian lomoth