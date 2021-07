Hannover

Sterben musste er einsam und allein. Niemand war bei ihm, als Dirk S. in der Nacht zu Dienstag auf einer Parkbank infolge einer Messerattacke verblutete. Doch der tragische Tod des Obdachlosen geht vielen Menschen nahe. Rund 100 von ihnen kamen am Freitagabend zu einem Gedenkgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche (Oststadt) zusammen. Zum Abschluss legten die Trauernden Kerzen und Blumen neben dem Tatort an der Hohenzollernstraße nieder. „Wir alle sind ratlos, geschockt und sehr traurig“, sagte Pastor Jürgen Kemper.

Dirk S. wurde nur 54 Jahre alt. Erstochen auf der Bank, auf der er als Obdachloser die meiste Zeit verbrachte. „In seinem Wohnzimmer – er hatte kein anderes“, wie es Superintendent Rainer Müller Brandes in der Andacht ausdrückte. Viele Menschen in der Gegend kannten ihn. Eher mit Vorsicht habe er sich auf Kontakte eingelassen, zog ansonsten die Ruhe und Abgeschiedenheit der Eilenriede vor. „Trotzdem wird er vielen fehlen. Sie haben ihn so akzeptiert, wie er war“, so Müller-Brandes.

„Das geht mir sehr nah“

Nach der Andacht zogen die Trauernden gemeinsam zum Tatort. Neben der mit rot-weißem Flatterband abgesperrten Parkbank zeugten da bereits viele Kerzen und Blumen von der Anteilnahme am gewaltsamen Tod von Dirk S. Nach einem kurzen Gebet durch den Superintendenten stellten die Anwesenden weitere Lichter dazu. „Ich bin entsetzt“, sagte eine Anwohnerin aus der Bödekerstraße. „Dass der Mann auf so grausame Art sterben musste, geht mir sehr nah.“

Unterdessen dauern die Ermittlungen zum Tötungsdelikt an. Einen Tatverdächtigen gibt es weiterhin nicht. Aktuell geht die Kriminalpolizei Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Ein Passant hatte Dirk S. am Dienstagmorgen leblos auf der Parkbank am Rande der Eilenriede gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass der 54-Jährige mit einer Stichwaffe attackiert und tödlich verletzt wurde.

Nach dem Angriff hat sich die hannoversche Gruppe „Armut stinkt“ mit einer Stellungnahme an Politik, Stadtverwaltung, aber auch Bürgerinnen und Bürger gewandt. Die Initiative setzt sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse für wohnungslose Menschen ein. „Wir fordern, gemeinsam mit Betroffenen schnellstmöglich einen Plan zu erarbeiten, wie diese menschenunwürdigen Verhältnisse behoben werden können“, heißt es darin. „Die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt fordern wir auf, endlich laut zu werden und das Sterben auf unseren Straßen nicht länger zu tolerieren. Nur durch unser Schweigen und Wegsehen sind solche Zustände möglich.“

Von André Pichiri