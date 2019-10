Das Rentenkonzept ist reichlich fantasielos

Hannover

67, 69, oder 70 – wer bietet mehr? Die Anhebung des Rentenalters, Gassenhauer der neoliberalen Ära nach der Jahrtausendwende, ist zurück. Widersprüchlich ist die Debatte darüber damals wie heute – und auch reichlich fantasielos.

Die Leitplanken sind in diesem Streit schnell aufgestellt. Wir leben immer länger, warum also auch nicht länger arbeiten – zumal irgendjemand die Belastungen der Rentenkasse ja auch erstmal erwirtschaften muss. Doch ein Möbelpacker, werfen Gewerkschaften ein, wird mit Ende 60 keine Waschmaschine mehr aus dem fünften Stock schleppen können. Wer möchte da widersprechen?

Sorge vor leeren Rentenkassen ist groß

Die Zerrissenheit zieht sich auch durch die Politik. Einerseits ist die Sorge vor leeren Rentenkassen groß. Andererseits werden mit der „Rente mit 63“ und einer möglichen Sicherung des Rentenniveaus auf Jahrzehnte Milliardengeschenke verteilt. Ein seriöser Plan sieht anders aus.

Lebensabend muss private Entscheidung sein

Mut zur Flexibilität – angesichts der Vielfalt moderner Erwerbsbiografien. Lebensläufe sind heute Flickenteppiche, mit Versetzungen, Auszeiten, Umschulungen noch im hohen Alter. Die Rente sollte das berücksichtigen: Indem sie motivierte 68-Jährige beispielsweise mit kräftigen Steuerabschlägen lockt oder die Hinzuverdienstgrenzen für jüngere Ruheständler lockert. So wäre der Übergang in den Lebensabend am Ende, was er sein sollte: Eine ganz private Entscheidung.

Von Fabian Mast