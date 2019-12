Jüdisches Leben in Hannover: „Halle hat alles verändert“

Hannover

„Vor Antisemitismus sei man nur auf dem Monde sicher“, sagte die 1906 in Linden geborene Publizistin und Philosophin Hannah Arendt. 1933 packte Arendt schließlich ihre Koffer, die Entrechtung und Verfolgung von Juden durch die Nationalsozialisten hatten sie dazu bewogen. Die USA wurden ihre neue Heimat.

Vor Antisemitismus ist man nur auf dem Mond sicher: 81 Jahre nach den Novemberpogromen scheint sich an diesem Satz wenig geändert zu haben. Das zeigte sich am 9. Oktober dieses Jahres auf erschütternde Weise in Halle/Saale. Ein Rechtsextremist hatte am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versucht, in die Synagoge einzudringen, um Dutzende Juden zu töten. Nur eine standhafte Holztür verhinderte das Massaker. Doch der Anschlag von Halle war weit mehr als ein perfider Mordplan. Es war ein Anschlag auf unsere Demokratie. Viele Juden in Deutschland leben nicht erst seit dem gescheiterten Anschlag mit der Furcht vor antisemitischen Angriffen.

Halle hat alles verändert

„Dennoch hat Halle alles verändert. Wir wussten schon vorher, dass die Bedrohung real ist, aber dass es so schlimm ist, haben wir nicht für möglich gehalten“, erzählt Ingrid Wettberg, Vorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover. Der Antisemitismus sei mit dem Anschlag von Halle „nicht plötzlich wieder da. Er war leider nie weg in Deutschland“. Doch knapp drei Monate nach dem Anschlag ist darüber in Deutschland kaum noch Beunruhigung zu spüren. Die kurze Phase der Bestürzung und Fassungslosigkeit scheint vorüber.

Lesen Sie auch: 25 Jahre Holocaust-Mahnmal

Anders sieht es in der jüdischen Gemeinde an der Fuhsestraße aus, die zugleich Träger von Hannovers einziger jüdischer Kindertagesstätte mit klarem jüdischen Profil ist. Hier werden nur die jüdischen Feiertage, Rituale und Traditionen gefeiert, jüdische Speisegesetze eingehalten. 40 Kinder besuchen die Kita Tamar, die 2007 gegründet wurde – von der Krabbelgruppe bis zum Kindergarten. 98 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Sie kommen aus der ehemaligen Sowjetunion oder aus Frankreich, Italien, England, Israel. Tamar bedeutet im Hebräischen Palme.

Polizeischutz für die Kita

Der Baum, dessen Zweige ein Friedenssymbol sind. Draußen vor der Tür steht pausenlos ein Polizeiwagen. Vor keiner anderen Kita in der Stadt ist dieser Schutz erforderlich. Der Frieden ist brüchig und mit ihm die Sicherheit. „Das Thema Bewachung begleitet uns permanent“, so Wettberg. Die Polizei sei immer vor Ort, wenn die Kinder da sind, berichtet Rebecca Seidler. Zusammen mit Irina Grossmann leitet sie die Kindertagesstätte. Seidler ist in der Gemeinde zudem für Sicherheit und im Bereich Antisemitismus tätig. Seit Jahren warnt sie vor einem Anstieg des Antisemitismus. „Wir hatten schon vor Halle besondere Sicherheitsvorkehrungen. Nun ist die Zusammenarbeit mit der Polizei noch intensiver“, erklärt Seidler. Details nennt sie keine, zu groß ist die Sorge.

"Ring der Solidarität" – Am 8. November versammelten sich an drei Orten in Hannover viele Menschen, um ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus zu setzen. Quelle: Rainer Droese

„Am Tag nach dem Anschlag waren alle Kinder in der Kita. Die Eltern hatten sich entschieden, sich nicht auseinandertreiben zu lassen. Doch die Verunsicherung unter ihnen war groß. Und auch wir haben uns gefragt, ob wir die Sicherheit der Kinder gewährleisten können“, sagt Rebecca Seidler. Auch das Sicherheitsbedürfnis in der Elternschaft sei noch mal gestiegen. Seidler: „Dem kommen wir nach. Die Wachsamkeit der Eltern ist erhöht, das hilft uns allen. Alle sind darauf bedacht, die Türen hinter sich gut zu verschließen. Jede fremde Person vor der Kita wird registriert.“

Lesen Sie auch: 500 Menschen bei Mahnwache

Man wolle zwar ein offenes Haus sein, „aber das geht nicht mehr“, stellt Ingrid Wettberg nüchtern fest. Wie gehen die Kinder mit all dem um? „Für sie ist es normal, dass die Polizei vor unserer Tür steht. Jüdische Kinder in Deutschland kennen das auch im Jahr 2019 nicht anders. Für sie ist Polizeischutz der normale Alltag, und das ist dramatisch“, so Seidler. Dennoch versuche man, den Kindern ein möglichst unbeschwertes Kita-Leben zu ermöglichen. Wettberg: „Aber das ist in diesen Zeiten gar nicht einfach.“

Aufgeben darf keine Option sein

Bewusst habe man sich dagegen entschieden, den Anschlag von Halle in der Kita Tamar zu thematisieren. Seidler: „Wir sind im Einzelfall, wenn Kinder uns gefragt haben, darauf eingegangen. Aber wir haben daraus kein Gruppenthema gemacht. Das hätte die Kinder überfordert. Wie soll ein Kind auch verstehen, dass es nur deshalb gehasst wird, weil es jüdisch ist?“

Auch interessant: Hannover trauert um Salomon Finkelstein

Doch nicht alle 40 Kinder, die die Kita Tamar besuchen, sind jüdischen Glaubens. Die Mehrheit von ihnen schon. Man sei offen für alle Kinder, egal welcher Religion, erklärt die Kita-Leiterin: „Wir haben sogar Kinder, die ein Elternteil mit muslimischem Hintergrund haben. Weil deren Eltern wollen, dass ihre Kinder über den Tellerrand der Religionen schauen. Kindern ist es doch egal, an wen oder was ihre Freunde glauben. Sie sind vorurteilsfrei.“ Und so habe es für sie nach dem 9. Oktober dieses Jahres auch nur einen Weg gegeben, sagen Rebecca Seidler und Irina Grossmann einstimmig: „Wir müssen immer wieder Hoffnung haben und dürfen nicht verzweifeln. Aufgeben darf keine Option sein.“ Vielleicht ist man eines Tages doch nicht nur auf dem Mond vor Antisemitismus sicher.

Weitere Menschen 2019:

Von Britta Lüers