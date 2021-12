Das Gesicht der hannoverschen Justiz Thomas Klinge sagt "Adieu"

Hannover

Wenn Thomas Klinge (65) mit seinem breiten Lächeln Anekdoten aus der hannoverschen Justiz erzählt, strahlt er eine unerschütterliche menschliche Wärme aus. Unerschütterlich deshalb, weil er als Chef der Abteilung gegen “Sexuellen Missbrauch” bei der Staatsanwaltschaft Hannover Dinge gesehen hat, die jedem Menschen den Schlaf rauben würden.

Am 31. Januar 2022 geht der Oberstaatsanwalt und Pressesprecher in den Ruhestand. Seit 1999 ist er das Gesicht der hannoverschen Justiz. „Eigentlich habe ich es Fritz Willig zu verdanken, dass ich Pressesprecher geworden bin”, erinnert sich Klinge. Der ehemalige 96-Präsident und das Anwaltsurgestein betrieb damals eine offensive Öffentlichkeitsarbeit. Und so wusste die Mutter von Thomas Klinge, wer wieder alles frei auf der Straße herumlief. Ihr Sohn versuchte sie zu beruhigen: „Das ist doch nur eine Geschichte.” Doch Muttern beharrte darauf: „Das steht aber in der Zeitung. Ihr müsst was dagegen tun.”

Kleidungsmäßig musste der Behördensprecher aufrüsten

Und so wurde Thomas Klinge Pressesprecher. Ein Sprung ins kalte Wasser. Völlig uneitel erzählt er einen Fauxpas aus der medialen Anfangszeit. Eine Bekannte ermahnte ihn, dass er seinen Pullover vielleicht für die Gartenarbeit anziehen könne, aber nicht damit vor die Kamera treten dürfe. Also fragte der Pressesprecher die TV-Redakteurin. Ihre trockene Antwort: „Der Pullover davor war schlimmer.” Seitdem trägt der Oberstaatsanwalt im Büro eine Krawatte.

Thomas Klinge zeichnet eine gewisse Hemdsärmeligkeit aus. Seine Offenheit hat viel dazu beigetragen, dass die Sicherheitsbehörden transparenter geworden sind. Anfangs sei das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei schwierig gewesen. Also rief Thomas Klinge zusammen mit Polizeisprecher Hermann Fraatz einen Stammtisch ins Leben. Dank der Begegnungen fiel die Zusammenarbeit im Alltag leichter. Heute geben Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam Presseerklärungen heraus.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge vor der Fernsehkamera: Hier gibt er im Juli 2007 ein Interview im Mordfall Gaucke Quelle: Michael Thomas

Thomas Klinge hat in seiner Karriere einen Quantensprung in der Kriminalität miterlebt. In seiner Anfangszeit in den 80-er und 90-er Jahren habe man noch bei Ladenbesitzern die Pornos unter dem Ladentisch beschlagnahmt. Heute werden die Bilder vergewaltigter Kinder einfach ins Netz gestellt. Als Leiter der „Zentralstelle zur Bekämpfung gewaltdarstellender, pornografischer oder sonst jugendgefährdender Schriften” ist er landesweit für die Bekämpfung von Kinderpornografie zuständig. „Man darf sich die Bilder nicht anschauen”, verrät er sein Berufsgeheimnis. Der Oberstaatsanwalt meint damit, dass man den missbrauchten Kindern nicht in die Augen blicken darf. Und eine weitere Regel: Nie den Ton eingeschaltet lassen.

Im Fall Edathy griff Thomas Klinge in die Trickkiste

Einmal hat Thomas Klinge gegen seine eigene Regel verstoßen. Er blickte in die Augen einer gefesselten Zwölfjährigen, während sie vergewaltigt wurde. Er sah den leeren Blick einer geschundenen Kreatur jenseits aller Verzweiflung. „Da habe ich mir gesagt, ich brauche eine Pause.”

Doch der gesellige Oberstaatsanwalt ist ein Überzeugungstäter. Der Vater von zwei erwachsenen Töchtern ist es wichtig, gerade diese Form der Kriminalität zu bekämpfen. Und so wurde er zum Ankläger des Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy (SPD). Eigentlich wird Oberstaatsanwalt Klinge auch von Anwälten für seine Fairness geschätzt. Doch bei Edathy, der im März 2015 wegen Besitzes von kinderpornografischen Dateien in Verden vor Gericht stand, griff er in die Trickkiste des Anklägers.

Als der Angeklagte die Herausgabe der Familienbibel verlangte, verlas der Oberstaatsanwalt vor der versammelten Presse auch Titel kinderpornografischer Magazine untermalt mit der Frage, ob die Titel Edathys Besitz seien oder dem Bundestag gehörten. Julia Jüttner, Spielgel-Gerichtsreporterin, zitierte Thomas Klinges süffisante Rechtfertigung: „Also, wenn da jemand mit der Familienbibel kommt …“

Für seinen Ruhestand hat sich Thomas Klinge vorgenommen, dänisch zu lernen. Seit 60 Jahren macht er in seinem Lieblingsland Urlaub. „Das ist wie nach Hause kommen”, schwärmt er. Und er ist noch auf einer Suche nach einer Tätigkeit. „Ich habe Angebote von Anwaltskanzleien”, verrät Klinge. Und im Moment habe er 100 Ideen, von denen er jeden Tag 30 verwerfe. „Ich muss ein Problem sehen, dann löse ich es”, sagt er. Die Einsicht eines Ermittlers, der tagtäglich mit den schlimmsten Problemen konfrontiert war.

Von Thomas Nagel