Mitarbeiter*innen, Künstler*innen oder auch Radfahrer*innen: Die gendergerechte (Verwaltungs)-Sprache mit Sternchen, die die Stadt Hannover im Januar 2019 eingeführt hatte, ist rechtskonform. Zu diesem Ergebnis kommt eine Berliner Rechtsprofessorin für Geschlechterstudien an der Humboldt-Uni Berlin. Die Studie hatte die Stadt Hannover bei der Wissenschaftlerin in Auftrag gegeben und sieht sich durch das Ergebnis in ihrem Handeln nun bestätigt, wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte.

Die juristische Expertise zeigte, so die Stadt, dass geschlechtergerechte Sprache eine konsequente Umsetzung verfassungsrechtlicher Anforderungen darstelle. Hierzu gehöre die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ebenso wie die Anerkennung weiterer Geschlechter jenseits von „männlich“ und „weiblich“, nämlich „divers“. „Sprache transportiert nicht nur Regeln, sondern formt und gestaltet gesellschaftliche Wirklichkeit. Wir wollen mit der Anwendung der geschlechterumfassenden Sprache in der Stadtverwaltung Hannover sehr deutlich machen, dass wir jeden Menschen in der jeweiligen Geschlechtsidentität respektieren. Das ist für mich in einem demokratischen Rechtsstaat unverzichtbar“, so Oberbürgermeister Belit Onay.

Geschlechtsidentität durch Sprache respektieren

Die Gutachterin, Rechtsprofessorin Ulrike Lembke, lobt die Stadt Hannover in ihrem Handeln sogar ausdrücklich, denn durch die Einführung der Gendersprache seien die Regeln zu einer geschlechtergerechten Amts- und Rechtsprache weiterentwickelt worden. Geschlechteridentität und das Verbot der Geschlechterdiskriminierung seien im staatlichen Sprachhandeln sogar zwingend, denn beides leite sich aus Artikel 2 und 3 des Grundgesetzes ab, so Ulrike Lembke.

Friederike Kämpfe, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Hannover: „Wir haben vor fast drei Jahren die geschlechterumfassende Sprache in der Verwaltung als eine der ersten Städte in Deutschland eingeführt – und das aus Überzeugung.“ Sie habe nie Zweifel gehabt, dass der gesellschaftspolitische Anspruch der Stadt, Menschen in ihrer Geschlechtsidentität auch durch Sprache zu respektieren, juristisch auf einem starken Fundament stehe.

Gutachten: Gendersternchen ist am besten geeignet

Die Rechtsprofessoren schreibt in ihrem Gutachten außerdem davon, dass die geschlechterneutrale Sprache in Behördentexten durch das Grundgesetz sogar eine Verpflichtung sei. Andere Studien hätten bestätigt, dass die Verwendung des Gendersterns von allen geschlechtsneutralen Ausdrucksformen am besten geeignet sei, die geschlechtergerechter Sprache sicherzustellen.

Rechtschreibregeln hätten nur eine reine Ordnungsfunktion, Regelungen der gendergerechten Verwaltungssprache hielten sich dagegen an die Grundrechte, so die Professorin. „Folglich ist aus rechtlicher Sicht die geschlechtergerechte Amtssprache inklusive des Gendersterns nicht irregulär, sondern garantiert verfassungskonformes staatliches Sprachhandeln.“

