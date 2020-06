Das Ende der Durststrecke: Bars und Kneipen in Hannover vor der Öffnung

Hannover

Zapfanlagen reinigen, das Mobiliar auf die Abstandsregeln trimmen. Und das Wichtigste nicht vergessen: die Getränkevorräte auffüllen. Nach mehr als zwei Monaten naht für Hannovers Bars und Kneipen das Ende der Durststrecke. Sofern der Entwurf der neuen Corona-Verordnung des Landes durchgeht, könnten sie schon ab Montag unter Auflagen wieder öffnen. Unter den Wirten sind die Reaktionen dennoch gespalten. Nicht für alle Lokale ergibt das Feiern mit Mindestabstand wirtschaftlich Sinn.

Bei Christoph Elbert ist die Erleichterung groß, als die NP am Telefon die frohe Botschaft überbringt. „Das sind tolle Nachrichten, wir freuen uns“, frohlockt der Wirt, der mit Partnerin Verena Schindler am Küchengarten ( Linden-Nord) gleich drei Lokale betreibt. Während das Restaurant 11A schon seit wenigen Wochen wieder auftischen darf, sind nebenan in der Weinbar Ihmerauschen und in der Cocktail-Kneipe Walk On The Wildside immer noch die Lichter aus. „Viele Stammkunden warten darauf, dass es wieder losgeht“, sagt Schindler. „Sobald die Auflagen feststehen, machen wir uns an die Arbeit und setzten das um.“

Anzeige

Ihmerauschen will bald öffnen

Ein paar Tage werde es allerdings dauern, die beiden Lokale nach der Zwangspause in Schuss zu bringen und für die Corona-Regeln zu rüsten. Deshalb bleiben sie am Montag auf jeden Fall noch geschlossen. „Aber wenn alles glatt läuft, werden wir am Wochenende darauf wieder öffnen“, kündigt Elbert an. Die Hygieneregeln sind ihm durch den Betrieb im 11A bereits vertraut. Auch der Mindestabstand sei kein Problem. Wir haben das Glück, dass wir einen großen Außenbereich haben. Das wird funktionieren“, ist der Wirt überzeugt.

Weitere NP+ Artikel

Weniger Euphorie herrscht einige Hundert Meter weiter am Schwarzen Bären. Hier ist das Gastro-Duo Fridtjof Marquardt und Monty Emrich mit dem Broncos und dem Schenker ebenfalls mehrfach betroffen. Öffnen wollen sie so schnell aber auch mit Erlaubnis nicht. „Wir sind vorsichtig und warten erstmal ein paar Wochen ab, wie sich die Dinge entwickeln. Sonst investiert man möglicherweise Zeit und Geld, und dann kommt es doch wieder anders“, sagt Emrich.

Die Zurückhaltung ist nachvollziehbar. Broncos und Schenker sind mit Gastflächen von jeweils rund 50 Quadratmetern sehr klein. „Da muss man sich überlegen, ob der Betrieb unter den geltenden Abstandsregeln überhaupt Sinn macht“, beschreibt Emrich die schwierige Lage. Denn auch einen Außenbereich haben sie nicht. Ein riesiges Gerüst, das seit Jahren vor beiden Lokalen steht, nimmt auf dem ohnehin schmalen Gehweg auch noch das letzte bisschen Platz weg. „Die ganze Situation ist sehr ärgerlich“, so der Gastronom.

Autokultur jetzt mit Rücksitztickets

Lockerungen sind in der neuen Verordnung auch für Veranstaltungen unter freiem Himmel vorgesehen. Bis zu 250 Besucher sollen künftig unter Auflagen erlaubt sein. Das gilt auch für Kulturangebote. Für kleinere Veranstalter mag das eine Chance sein, Hannover Concerts winkt dagegen ab. „Das hilft uns nicht weiter. Wir werden uns nicht beteiligen“, sagt Sprecher Karsten Seifert. Das hat letztendlich wirtschaftliche Gründe. In großen Hallen wie der Swiss Life Hall werden Events mit gerade mal 250 Besuchern zum Minusgeschäft.

Gute Nachrichten gibt es hingegen für die Autokultur: Ab sofort können für alle Konzerte und Shows auf dem Schützenplatz sogenannte Rücksitztickets gebucht werden. Bis zu fünf Personen (Mindestalter 18 Jahre) aus maximal zwei Haushalten sind pro Auto erlaubt. Besucher müssen sich entsprechend ausweisen können.

Lesen Sie auch:

Von André Pichiri