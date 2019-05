Hannover

Es ist wohl selten, dass das Bundesverdienstkreuz heilende Kräfte hat. Bei Jens-Uwe Pagel ist das der Fall – zumindest etwas. „Es hilft mir bei meiner Krankheit und dabei das fortzusetzen, was ich hier begonnen habe“, erklärt der 53-Jährige. Pagel ist manisch-depressiv und hat vor mehr als 20 Jahre in Hannover eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit diesen extremen Stimmungsschwankungen gegründet. Es war die erste in ganz Niedersachsen.

Für seine ehrenamtliche Arbeit verlieh ihm am Mittwoch die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. „Seine Arbeit ist beeindruckend und herausragend“, lobte sie in ihrer Laudatio. Pagel war davon sichtlich gerührt. „Das macht mich stolz und ist eine große Ehre für mich.“

Erste Anzeichen für Krankheit als Teenager

Pagel, der in Vahrenwald lebt, ist in vielfacher Hinsicht eine besondere Persönlichkeit. Bereits als Jugendlicher in der 9. Klasse unternahm er den ersten Fluchtversuch aus der DDR. Doch er wird erwischt und darf kein Abitur mehr machen. Einige Jahre später im September 1989 ist er in Prag, will durch die Donau in den Westen schwimmen. Doch er bekommt den Tipp, zur bundesdeutschen-Botschaft zu gehen. Dort klettert er über den Zaun, ist wenig später nach den berühmten Worten des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher einer der ersten DDR-Flüchtlinge in Hannover.

Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette würdigt Jens-Uwe Pagel. Quelle: Nancy Heusel

„In Hannover konnte ich Lehramt studieren. Die Stadt ist ein Zuhause für mich geworden“, sagt Pagel. Die ersten Anzeichen für seine Krankheit hatte er bereits als Teenager. Immer wieder bekam er plötzlich depressive Phasen, schloss sich in seinem Zimmer ein. Erst mit 27 Jahren wird die Krankheit bei ihm diagnostiziert. „Der Antrieb ist dann völlig weg. Man ist traurig, die Stimmung ist richtig düster“, erklärt Pagel.

Pagel will weitermachen

Doch es ist nur ein Teil der Krankheit. Die manische Phase ist das komplette Gegenteil. Betroffene schlafen in dieser Zeit fast gar nicht. „Manche kaufen dann völlig sinnlos Sachen ein.“ Bei einigen Leuten könnte sich die Stimmung sogar innerhalb von fünf Minuten ändern. Pagel konnte deshalb seinen Job lange Zeit nicht ausüben, ist nun aber pädagogischer Mitarbeiter an einer Grundschule.

„In der Selbsthilfegruppe stützen wir uns gegenseitig und helfen uns durch die schwierigen Phasen“, erzählt er. Angefangen hat es mit vier Personen, nun trifft sich die Gruppe regelmäßig freitags zwischen 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr in der Freytagsstraße 12a (Südstadt). Auch im Umland haben sich aus dieser Initiative heraus weitere Gruppen gegründet. „Und ich will weitermachen. Und das Bundesverdienstkreuz ist eine weitere Motivation für mich“, sagt Pagel.

Von Sascha Priesemann