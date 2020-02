Darum setzt sich Herbert Schmalstieg für inhaftierte Kurden-Politiker ein

Hannover

Sie sind demokratisch gewählte Volksvertreter, Bürgermeister in zwei Städten im Osten der Türkei. Doch als Anhänger der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP müssen Ayhan Bilgen und Adalet Fidan Findink nicht nur um ihre Ämter, sondern auch um ihre Freiheit bangen. Am Mittwoch besuchten sie Hannover, um das Schicksal vieler inhaftierter HDP-Kommunalpolitiker auch in die deutsche Öffentlichkeit zu bringen. Mit Ex-Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg hatten sie einen flammenden Fürsprecher an ihrer Seite.

Bilgen ist Bürgermeisterin der Stadt Kars, Findink in der Stadt Silopi. Begleitet wurden sie von Leyla Imret, Vorsitzende der HDP-Deutschlandvertretung. Sie selbst berichtete aus eigener Erfahrung, wie unter Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Mitgliedern der Oppositionspartei verfahren wird. 2014 mit über 80 Prozent der Stimmen zur Bürgermeisterin der Stadt Cisre gewählt, wurde sie im Jahr darauf wegen angeblich „terroristischer Propaganda“ und „Anstiftung zur Rebellion“ ihres Amtes enthoben und die Stadt unter Zwangsverwaltung gestellt. Der HDP wird von Seiten der regierenden AKP und Präsidenten Erdogan vorgeworfen, der von vielen Staaten als Terrororganisation eingestuften PKK nahezustehen.

Ohne Beweise seit Jahren im Gefängnis

Imret gelang die Flucht nach Deutschland, „ich lebe hier im Exil“, sagt sie. Andere HDP-Politiker hatten dieses Glück nicht. Ein Beispiel ist die Stadt Diyarbakir, zu der Hannover seit Jahren enge Kontakte pflegt. Die 2014 gewählte Bürgermeisterin Gültan Kismanek wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. „Das reicht der Regierung offenbar noch nicht. Im März wird ihr Fall neu verhandelt, man will die Strafe erhöhen“, so Schmalstieg. Auch ihren Nachfolger, dem 2019 gewählte HDP-Mann Selcuk Mizrakli, wird nun der Prozess gemacht. Das Vorgehen sei immer gleich. Die Politiker werden anhand fadenscheiniger Behauptungen als Terroristen gebrandmarkt und im Schnellverfahren zu langen Haftstrafen verurteilt. „Erst dann wird nach Beweisen gesucht. Viele sitzen seit Jahren im Gefängnis, ohne das ihnen etwas konkret vorgeworfen werden kann“, sagt Findink.

Im Gespräch: Herbert Schmalstieg und Leyla Imret, Vorsitzende der HDP-Vertretung in Deutschland. Quelle: Christian Behrens

„Die Türkei ist kein Rechtsstaat mehr“, fasste Schmalstieg die Situation zusammen. Als Initiator des Freundeskreises Hannover-Diyarbakir warb er in der Landeshauptstadt deshalb um Unterstützung für die kurdischen Politiker. Die Delegation sprach am Mittwoch unter anderem mit Ratsvertretern und Oberbürgermeister Belit Onay. Auch der DGB gibt sich solidarisch. „Wir sind erschüttert. Was in der Türkei passiert, hat mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nichts mehr zu tun“, sagte Torsten Hannig, Geschäftsführer der DGB-Region Niedersachsen Mitte.

Bei der Parlamentswahl im Juni 2018 konnte die HDP mit 11,7 Prozent der Stimmen die Zehn-Prozent-Hürde überwinden und stellt 67 von 600 Abgeordneten im Parlament der Türkei. Damit ist die HDP die drittgrößte Fraktion im Parlament. Sie ist die erste mehrheitlich kurdische Partei überhaupt, die direkt ins Parlament gewählt wurde.

Lesen Sie auch:

Von André Pichiri