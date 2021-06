Hannover

Igor Balogh (16) steht am Freitagmorgen vor der Albrecht-Dürer-Schule in Bothfeld. Seine Hände sind voll mit Ordnern, Heften und College-Blöcken. Er steckt die Schulsachen in seinen Rucksack: „Das war jetzt wohl mein letzter Tag hier“, sagt der 16-Jährige. Vor zwei Wochen informierte die Klassenlehrerin seinen Vormund Gustav Schröder (70) per Elternbrief darüber, dass Balogh seine Schulsachen sowie sein Zeugnis am Freitag auf dem Schulhof abzuholen habe. Ein unverhoffter letzter Schultag – mit Zeugnisausgabe auf dem Schulhof.

Vormund Schröder ist enttäuscht: „Es ist doch wirklich schade, dass es gar keine Verabschiedung gab“, bedauert der 70-Jährige. Besonders ärgert sich Schröder über den schroffen Ton im Schreiben an die Erziehungsberechtigten: „Nicht abgeholte Sachen werden in wenigen Tagen entsorgt“, zitiert er aus dem Brief vom 09. Juni. Dass der letzte Schultag recht unerwartet kam und ohne Verabschiedung endete, sei insbesondere nach einem letzten Schuljahr unter Corona-Bedingungen unglücklich: „Das ist ein Unding“, findet Schröder. Auch Balogh war enttäuscht: „Ich hätte mich gerne von meinen Kumpels verabschiedet“, sagt er.

Hätten sich mehr Unterstützung von der Albrecht-Dürer-Schule gewünscht: Igor Balogh (16) fühlt sich alleingelassen – insbesondere weil der letzte Schultag an seiner Schule für ihn und seinen Vormund Gustav Schröder unverhofft kam. Quelle: Sophie Peschke

Laut Schulleiter Carsten Rascher habe die Zeugnisausgabe coronabedingt innerhalb der Kohorten im Klassenverband, im Klassenraum und nur teilweise auf dem Schulhof stattgefunden. Auf NP-Anfrage erklärte er, dass „lediglich eine Klasse einzeln einbestellt“ worden sei, „da ein Großteil der Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern vom Präsenzunterricht befreit und im Distanzlernen war.“ 

So kann unter Pandemie-Bedingungen Abschied gefeiert werden Laut regionalem Landesamt für Schule und Bildung sind Abschiedsveranstaltungen auch trotz anhaltender Pandemie-Bedingungen möglich: „Es ist aber die Entscheidung der Schulen selbst, ob sie eine Abschlussveranstaltung umsetzen“, sagte Sprecherin Bianca Trogisch der NP. Es gebe demnach keine Vorgabe. „Wenn die Schule keine Veranstaltung plant und die Eltern und Schüler mit der Entscheidung unglücklich sind, sollte versucht werden, ins Gespräch zu gehen und ein alternatives Veranstaltungsformat zu finden“, empfiehlt Trogisch. Solange die Inzidenz unter zehn ist, können laut Corona-Verordnung Feiern mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen beziehungsweise mehr als 50 Personen unter freiem Himmel veranstaltet werden. Die für die Feier verantwortliche Person muss sicherstellen, dass alle Teilnehmenden einen negativen Test nachweisen können, vollständig geimpft oder genesen sind. Abstandsgebot und Maskenpflicht entfallen dabei, wenn drinnen nicht mehr als 25 Personen beteiligt sind und nicht mehr als 50 Personen im Freien teilnehmen. Bei größeren Veranstaltungen gilt die Abstands- und drinnen auch die Maskenpflicht, solange kein Sitzplatz eingenommen wurde. Wenn alle Teilnehmenden negativ getestet, doppelt geimpft oder genesen sind, gelten die Hygieneregeln nicht. „Unter einem Inzidenzwert von zehn wird für bis zu 1000 Personen keine Genehmigung benötigt“, sagte Sprecherin Sonja Wendt.

Dass es keine Abschiedsfeier gab, bedauert auch der Schulleiter: „Gerne hätten wir wie üblich unsere Schülerinnen und Schüler zusammen mit deren Eltern verabschiedet. Dies wäre nach der Coronaverordnung mit entsprechendem Hygienekonzept möglich“, sagte er der NP. Jedoch habe die Schule zum Schutze aller Lehrkräfte, Mitarbeitenden und Schülerinnen und Schüler auf eine derartig große Veranstaltung verzichtet.

Durch diese Entscheidung fühlt sich Igor Balogh erneut alleingelassen: „Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt weitergeht“, erzählt der 16-jährige Schüler. Auch das Homeschooling sei für ihn nicht einfach gewesen: „Ich habe die Aufgaben zwar gemacht, habe aber meistens nicht erfahren, ob das nun richtig oder falsch war.“ Nach Monaten im Distanzlernen und mit nur wenigen Informationen zum anstehenden Schulwechsel, fühlt sich Balogh nicht ausreichend unterstützt: „Ich habe ja bis jetzt nur die neunte Klasse besucht und habe meinen Abschluss noch gar nicht.“ Der Plan sei, dass er zum neuen Schuljahr die Berufseinstiegsschule besucht: „Ich will unbedingt meinen Abschluss machen und danach als Elektroniker arbeiten.“

„Ein verlorenes Kind“

„Igor ist ein verlorenes Kind“, sagt Vormund Schröder und wirkt betroffen. Als Erstklässler sei Balogh mit seinen Eltern von der Slowakei nach Hannover gezogen. Als er in der vierten Klasse war, hat er Gustav Schröder kennengelernt: „Ich habe eine Gaststätte betrieben und Balogh kam herein und fragte nach einem Getränk“, erinnert sich Schröder. Der damals achtjährige Balogh sei immer wieder vorbei gekommen, die beiden hätten sich angefreundet. „Irgendwann wurde ich dann sogar Opa genannt“, sagt Schröder, der selbst drei Kinder hat. Als Balogh mit seinen Eltern zurück in die Slowakei geht, bleibt er nicht lange: „Ich wollte zurück nach Deutschland, bei Herrn Schröder leben und was aus meiner Zukunft machen“, so der 16-Jährige. Jetzt hoffen Balogh und Schröder, dass das an der neuen Schule besser klappt.

Albrecht-Dürer-Schule schließt

Eine Feier könnte an der Albrecht-Dürer-Schule zum Ende des Schuljahres nachgeholt werden. Neben der Verabschiedung der Schülerabgänger- und abgängerinnen hätte die Feiern noch einen anderen Anlass: „Wir hoffen, dass wir die Schließung unserer Schule in einem feierlichen Rahmen begehen können“, erklärte Schulleiter Rascher. Die Schließung der Bothfelder Schule ist zum 31. Juli 2022 geplant: „Die Albrecht-Dürer-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist der letzte Standort dieser Schulform in Trägerschaft das Landeshauptstadt“, erklärte Susanne Stroppe von der Stadt Hannover. 2018 waren bereits die Martin-Luther-King-Schule in Oberricklingen und die Maximilian-Kolbe-Schule im Heideviertel im Zuge der Inklusion geschlossen worden. Die Entscheidung die Schulform aufzugeben, wurde bereits vor sieben Jahren landesseitig getroffen.

Von Sophie Peschke