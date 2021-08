Darum kreiste der Polizeihubschrauber über Hannovers Innenstadt

Hannover

Die Ursache kann man auch sportlich sehen: Mehr als 20 Minuten kreiste der dunkelblaue Hubschrauber der Bundespolizei über Hannovers Innenstadt. Grund: Fußball. Zwar spielt Hannover 96 gegen Dresden – allerdings ist es ein Auswärtsspiel.

Es ist der TSV Havelse: Der Aufsteiger empfängt am Sonnabend um 14 Uhr den 1. FC Magdeburg. Heimspiel! 5000 Fans werden erwartet, darunter 1500 aus Magdeburg. Ein Großteil reiste per Bahn an, deshalb wurde die Ankunft der Fans von der Polizei überwacht – auch aus der Luft.

Von NP/okz