Darum kauften diese Barsinghäuser das Anna-Forcke-Stift

Barsinghausen

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, schildert Andrea Wildhagen (53) den Moment, als sie das Anna-Forcke-Stift zum ersten Mal sah – und der die kommenden vier Jahre bestimmen sollte. Sie und ihr Mann, Ernst Wildhagen (58) lasen an jenem Sonntag im Jahr 2015 in der Zeitung: „Wer küsst das Anna-Forcke-Stift wach?“ Zu dem Zeitpunkt hätten sie noch nicht gedacht, dass sie diejenigen sein werden.

Es war ein sonniger Tag, die Neugier der beiden war geweckt. Also unternahmen sie einen Spaziergang zum Deisterhang, wo das Stift verborgen lag. „Es war, als wäre dort die Zeit still stehen geblieben“, so Wildhagen. „Ich war verzaubert von diesem Ort. Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke“

Die beiden fanden ein offenes Fenster und stiegen ein. „Wir gingen jeden Raum durch, vom Keller bis zum Dachboden. Und je höher wir kamen, desto verliebter war ich.“ Es sollte nicht nur bei einem Wochenendausflug bleiben. „Von dem Tag an hatten wir nur noch Anna im Kopf.“

Besichtigungen sind gefragt

Ein Jahr später kauften sie es – nach zähen Verhandlungen. Weitere drei Jahre kämpften sie – gegen den Verfall und für die Zukunft des mehr als 100 Jahre alten Hauses. „Wir fegten das Haus von unten bis oben, kennen jeden Stein und jede Ecke, jede wackelnde Treppenstufe“, so Wildhagen. „Und ich bin Expertin für Hausschwamm geworden.“

Sie planten Wohnungen zu errichten, trafen sich mit Architekten, rekonstruierten die Geschichte, unternahmen öffentliche Besichtigungen – wo auf einmal 300 Menschen vor der Tür standen. So groß war das Interesse der Barsinghäuser an dem Gebäude.

Dann lernten die Wildhagens Joachim Richter von dem Verein für Gemeindediakonie Barsinghausen kennen. Er wollte ein Hospiz aus dem ehemaligen Stift machen. „Die Vorstellung, dass hier Menschen sterben sollten, fand ich zuerst abschreckend“, erinnert sich Wildhagen. „Doch dann macht es Klick und ich wusste: Genau zu dieser Aufgabe ist das Haus bestimmt.“ Schließlich kamen auch die Schwestern der Henriettenstiftung hier hin, um ihre letzten Jahre zu verleben.

Finanzierung nicht zu leisten

2019 verkauften sie das Anna-Forcke-Stift an Richter und die Gemeindediakonie – sie konnten die Finanzierung einfach nicht leisten. „Der Notartermin hat mich ziemlich mitgenommen“, so Wildhagen. „Aber es geht nicht darum, dass uns das Haus gehört – sondern was daraus wird.“

In diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten. Die Wildhagens bleiben Investoren. Ernst Wildhagen wird zudem das Baukostencontrolling und die Bauherrenvertretung übernehmen. Und Andrea Wildhagen bleibt Ansprechpartnerin für die Fördermittel und unterstützt im Bereich Marketing und Kommunikation. Und so hat am Ende jeder seine Aufgabe bekommen – auch das Haus.

Von Josina Kelz