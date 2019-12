Darum kämpft Anwalt Dirk Schoenian für die Rückkehr von IS-Waisen

Hannover

Wie muss man sich fühlen, wenn man die Bundesregierung verklagt, Menschen verteidigt, die einen mutmaßlichen islamistisch-terroristischen Hintergrund haben – und deswegen unzählige Drohmails im elektronischen Briefkasten findet? Dirk Schoenian winkt ab: „Mails mit dem Absender wehrmacht.de oder nsu.2.0 öffne ich schon gar nicht mehr“, sagt er. Anfeindungen nimmt er gelassen. „Eigentlich empfinde ich die auch als Bestätigung: Da musst Du ja was richtig gemacht haben.“ Menschenrechte sind unteilbar, lautet sein Credo. Und er sieht sich berufen, sie zu verteidigen.

Ehemann bis heute verschwunden

Richtig gemacht hat er es offenbar, als im Februar diesen Jahres eine ältere Frau aus Wolfsburg bei ihm in der Kanzlei auftauchte. Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter hatten sich anscheinend in Syrien den Terroristen der IS angeschlossen und die drei Kinder dorthin mitgenommen. Zumindest sah es das Auswärtige Amt so. Nach dem Fall von Baghuz, der letzten IS-Bastion in Syrien, hatten sie sich den kurdischen Einheiten ergeben. Der Mann wurde inhaftiert. „Wir wissen heute noch nicht, wo er sich befindet“, sagt Schoenian. Die Mutter kam mit den Kindern in das Flüchtlingslager Al Haul.

Hinter jeder Akte ein Schicksal

Hinter jedem Fall, hinter jeder Akte steckt ein menschliches Schicksal – so vielfältig wie das Leben. Unter seinen mittlerweile 72 Mandanten, die sich in syrischen Flüchtlingslagern befinden, seien auch Menschen, die sich etwa aktiv an der islamistischen Propaganda beteiligt hätten, räumt Schoenian ein. Aber auch Frauen und Kinder, die Opfer von Entführungen geworden seien. „Man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Doch die Frage einer strafrechtlichen Verfolgung hat gefälligst hier stattzufinden.“

CHECKT DIE AKTENLAGE: Dirk Schoenian. Quelle: Dröse

Schoenian, 64 Jahre alt, ist Anwalt aus Überzeugung und mit Leidenschaft. Die Frage nach Schuld oder Unschuld stelle sich ihm zunächst nicht, sagt er. Das sei Sache des Gerichts. „Für mich ist erstmal jeder unschuldig, und so lese ich dann auch die Ermittlungsakten immer gegen den Strich. Die Akten verführen dazu, von Schuld auszugehen.“

Das juristische Denken zwinge dazu, Sachverhalte präzise abzugrenzen und menschliches Handeln in Normen und Kategorien einzuteilen. „Da ist die Gefahr sehr groß, den Einzelnen aus dem Blick zu verlieren und das Soziale nicht zu bedenken.“ Es seien immer auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Verhalten bestimmten.

Er zog das Auswärtige Amt vor Gericht

Die Großmutter aus Wolfsburg hatte akute Angst um das Leben ihrer Enkel und ihrer Schwiegertochter. Das Lager Al Haul ist überfüllt, Krankheiten grassieren und immer wieder gibt es gewalttätige Übergriffe von unbelehrbaren Islamisten. Sie befürchtete, dass die Bundesregierung nichts tun würde, um die deutschen Staatsangehörigen zurückzuholen. „Diese Erfahrung hatten schon andere gemacht“, sagt Schoenian, der keine Angst vor großen Tieren hat. Er zog das Auswärtige Amt vor den Kadi, um die Behörde zu zwingen, die Familie zurück nach Deutschland zu holen. Vor dem Verwaltungsgericht bekam er Recht, die Behörde legte Beschwerde ein. Verzögerungstaktik offenbar.

Bis vor das OLG Celle

Der Anwalt aus Hannover hatte aber bereits vergleichbare Verfahren hinter sich. So hatte er vor einigen Jahren einen der ersten IS-Rückkehrer verteidigt. Der ebenfalls aus Wolfsburg stammende Ayoub B. hatte wie auch sein Bruder Ebrahim dem Islamischen Staat den Rücken gekehrt. Nun aber musste er sich vor der deutschen Justiz wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. „Er hatte gerade noch die Kurve gekriegt und sich abgesetzt“, erzählt sein Anwalt, der auch in diesem Fall bis vor das Oberlandesgericht Celle gehen musste. Dort konnte er im November 2017 die vorzeitige Haftentlassung seines Mandanten auf Bewährung durchsetzen.

Frauen, die aus dem letzten Gebiet, welches von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) besetzt ist, evakuiert wurden, tragen ihre Kinder. Quelle: AP

„Im Knast wird man kein besserer Mensch“

„Im Knast wird man kein besserer Mensch, und Strafen schrecken nicht ab“, betont er. Von den insgesamt 72 Betroffenen aus dem ganzen Bundesgebiet, die Schoenian vertritt, konnten bislang neun nach Deutschland zurückkehren. In die Schlagzeilen geriet auch das Schicksal von vier Waisenkindern, die im Lager Al Haul untergebracht waren. In diesem Fall hatte das Auswärtige Amt im Juni vor Gericht seine Bereitschaft erklärt, die Kinder zurückzuholen. Doch lange passierte nichts. Als es im August endlich soweit war, war eines der Kinder verschwunden.

„Das war besonders dramatisch“, erinnert sich Schoenian. „Im Juni waren die Verwandten vor Ort gewesen und hätten die Kinder leicht mitnehmen können. Das wäre relativ leicht umzusetzen gewesen. Es hätte nur vom Amt unterschriebener Dokumente bedurft.“ Offensichtlich habe es am Willen zu einer politischen Entscheidung gefehlt, kritisiert der Jurist.

Baby alleine ausgeflogen

Immerhin konnte ein elf Monate altes Baby mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung nach Deutschland geholt werden. „Es gab ganz akute Anzeichen, dass das Kind nicht mehr lange leben würde“, berichtet Schoenian. „Es hatte Entzündungen im Kopfbereich und hohes Fieber.“ Auch das Gericht sah akuten Handlungsbedarf. Auf Beschwerde des Auswärtigen Amtes wurde jedoch nur das Baby in einem Ambulanzflugzeug ausgeflogen, Mutter und Geschwister mussten im Lager bleiben. Das Baby konnte sich im Krankenhaus erholen. Um die übrigen Familienmitglieder nach Deutschland zu holen, hat Schoenian inzwischen Vollstreckungsverfahren gegen das Auswärtige Amt eingeleitet und fordert Zwangsgelder, da die Behörde trotz richterlicher Anordnungen immer noch zögerlich agiert.

Für den Verteidiger haben diese Fälle grundsätzliche Bedeutung. „Wir können Menschenrechte nicht teilen“, betont er. „Das trifft uns in den Grundfesten unserer Verfassung.“ Es sei diese Ungleichbehandlung, diese Ungerechtigkeit, die ihn antreibe. „Wen grenzen wir dann als nächstes aus?“ fragt er. „Juden? Oder alle Moslems?“

Von Andreas Krasselt