Darum ist ausgerechnet die Kartoffel zur Giftpflanze des Jahres gewählt worden

Hannover

Mit der Wahl der Kartoffel zur Giftpflanze des Jahres will der Botanische Sondergarten Wandsbek in Hamburg auf die Giftwirkung in den grünen Pflanzenteilen und Früchten der Kartoffel aufmerksam machen. Keinesfalls solle dieser Titel den Verzehr der leckeren stärkehaltigen Knollen beschränken, heißt es in der Begründung der Wahl. Man müsse eben nur einiges beachten. Das gilt auch für viele andere Pflanzen. Ein Überblick:

Kartoffeln

Kartoffeln Quelle: imago stock&people

Ganz klar, mit dieser Wahl hat der Botanische Sondergarten Wandsbek, der offiziell die Giftpflanzen des Jahres benennt, für viele einen Überraschungssieger gekürt. Kartoffeln sind als Grundnahrungsmittel nicht mehr aus Rezepten und Speisekarten wegzudenken – ob nun als Pommes, Pell-, Salzkartoffel oder Kartoffelsalat. Und doch zählt die Kartoffel zu den hoch giftigen Pflanzen – und zwar nicht nur das giftige grüne Kartoffelkraut. Auch der Verzehr der stärkehaltige Knolle kann unter Umständen zu Vergiftungen, Durchfall, Erbrechen, multiplen Blutungen besonders in der Netzhaut, Kopfschmerzen bis hin zu Atemnot, Krämpfen, Lähmungen und bis zum Tod führen. Bei Verdacht sollte man umgehend den Arzt aufsuchen.

Mit giftigen Kartoffelknollen haben wir es zu tun, wenn die Kartoffel mehr grün als gelb und oder braun ist oder sich bereits mehr als einen Zentimeter lange Keime gebildet haben. Dann weisen die Kartoffeln einen erhöhten giftigen Solaningehalt auf. Besonders hoch ist der Solaningehalt in der Schale.

Der Solaningehalt steigt bei Lagerung unter Lichteinfluss.

Geschälte und zerkleinerte Kartoffeln sollte man niemals im Kühlschrank aufbewahren: An den Schnittstellen bildet sich ebenfalls das giftige Solanin zum Schutz der Knolle vor Infektionen. Tipp: Zubereitete Kartoffeln in Wasser mit einem Schuss Essig kann man etwa 24 Stunden unbedenklich aufbewahren.

Das giftige Solanin ist hitzebeständig und wird erst bei über 240 Grad Celsius zerstört. Das Kochen in siedendem Wasser zerstört das Solanin nicht.

Kartoffelkochwasser sollte man nicht weiter verwenden, da der Giftstoff teilweise in das Wasser übergeht. Auch Frittierfett sollte regelmäßig gewechselt werden.

Wenn Kartoffeln bitter schmecken, sollte man sie ebenfalls nicht essen.

Narzissen

Narzissen Quelle: Pixabay (Symbolbild)

Sie sind die Frühlingsboten, aber für Kinder hochgefährlich: Bei den Narzissen ist einfach alles bis zur Zwiebel und sogar zum Blumenwasser giftig. Wenn also kleine Kinder Teile der Pflanze in den Mund stecken oder das Blumenwasser trinken, kann das zu Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, sogar zu Lähmungen mit anschließendem Kreislaufkollaps und Herzrhythmusstörungen führen.

Trennen Sie Küchenzwiebeln gut von Blumenzwiebeln, wenn Sie sie einlagern wollen – die Zwiebeln sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Im Verdachtsfall sollte man sich sofort an eine Giftnotrufzentrale wenden oder einen Notarzt anrufen.

Als Erste Hilfe kann man mit etwas Wasser zerstoßene Kohletabletten geben (Faustregel: ein Gramm Kohle pro Kilogramm Körpergewicht) – die Kohle bindet das Gift in wenigen Minuten. Auch Leitungswasser verdünnt das Gift, lindert die Symptome. Nicht das Kind zum Erbrechen bringen.

Wer Haustiere hat, sollte die Blumenzwiebeln für diese unzugänglich lagern. Schon 15 Gramm Narzissenzwiebeln können einen Hund töten.

Maiglöckchen

Maiglöckchen Quelle: Marion Nickig

Bald blühen sie wieder in den Vorgärten oder auch in der Eilenriede: Maiglöckchen. Doch Vorsicht, nicht pflücken oder anfassen: Alle Pflanzenteile, besonders Blüten und Früchte sind sehr stark giftig.

Schon beim äußeren Kontakt können Haut- und Augenreizungen auftreten. Nimmt man die Maiglöckchen auch noch in den Mund, treten Übelkeit, Durchfall, Schwindel und Brustbeklemmung auf. Bei starker Vergiftung kann es es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Das passiert leider immer mal wieder. Der Grund: Maiglöckchen sehen dem essbaren Bärlauch ähnlich. Bei Verdacht sollte man sofort zum Arzt.

Unterscheiden kann man die Pflanzen so: Bärlauch hat eine matte Blattunterseite, Maiglöckchen haben eine glänzende. Die Blüten von Maiglöckchen sind glockenförmig, Bärlauch hat sternenartige. Maiglöckchen haben festere Blätter.

Giftig ist die Pflanze übrigens auch für viele Tiere wie Pferde, Hunde, Katzen, Nager und Vögel. Ausnahme sind nur Amseln und Rotdrosseln.

Goldregen

Goldregen Quelle: Matthias Schrader

Ab Mitte April blüht der Goldregen mit seinen gelben, hängenden Blüten wunderschön. Doch die Optik darf nicht vergessen lassen: Alle Pflanzenteile sind sehr stark giftig, besonders ist das stark giftige Cytisin in den Samen konzentriert. Schon 15 bis 20 der flachen braunen oder schwarzen Samen sind für ein Kleinkind tödlich!

Gefährlich ist, dass die auffälligen Blüten oder auch die Samen und Hülsen kleine Kinder anregen, auf ihnen zu kauen, sie zu verschlucken oder an ihnen zu lutschen. Daher gehört der Goldregen zu den Pflanzen, mit denen sich die Giftinformationszentralen am häufigsten beschäftigen müssen.

Symptome setzen schon nach 15 bis 60 Minuten ein: Rachenbrennen, Durst, Übelkeit, Würgen, anhaltendes Erbrechen, Schwindel und Schweißausbrüche, auch Halluzinationen und Krämpfe treten auf. Der Tod tritt durch Atemstillstand ein.

Eisenhut

Eisenhut Quelle: Marion Nickig

Der bis zu 150 Zentimeter hohe Eisenhut ist wegen seiner schmückenden Wirkung in vielen Ziergärten beliebt. Seinen Namen trägt der Eisenhut wegen der Blüten, die an Ritterhelme erinnern. Früher hieß die Pflanze auch Ziegentod oder Würgling – zu Recht: Der Eisenhut ist die giftigste Pflanze im europäischen Raum.

Bereits zwei bis vier Gramm aus der Knolle sind eine tödliche Dosis.

Über die Haut und die Schleimhäute kann das Kontaktgift Aconitin aufgenommen werden. Unvorsichtige Gärtner können so allein schon durch die Berührung der Wurzelknolle leichte Vergiftungserscheinungen wie Taubheit der Haut bekommen. Beim Hantieren mit der Pflanze sollte man also unbedingt Handschuhe tragen.

Symptome einer Vergiftung sind intensives Kribbeln in Mund und Nase, ein pelziges Gefühl auf der Zunge, Erbrechen, Krämpfe, Schweißausbrüche und Herzrhythmusstörungen, die in schweren Fällen zu Herzstillstand und damit auch zum Tod führen.

Eibe

Eibe Quelle: Andrea Warnecke

Man mag vielleicht denken, dass die roten Beeren – genauer gesagt die schleimigen Samenhüllen – der Eibe giftig sind. Doch von ihnen geht als einziger Teil des bis zu 20 Meter hohen Nadelbaumes tatsächlich keine Gefahr aus – sofern man nicht die Kerne darin isst oder zerbeißt.

Bei empfindlichen Menschen kann unter Umständen bereits der Hautkontakt mit Schnittflächen oder zerriebenen Nadeln leichte Vergiftungssymptome hervorrufen.

Die Eibe hat das stark giftige Alkaloid Taxin. Schon der Verzehr von 50 bis 100 Gramm Eibennadeln gilt als lebensbedrohlich. Im Falle einer Vergiftung treten nach etwa einer Stunde Erbrechen, Durchfall, Schwindel, Krämpfe, eine Pupillenerweiterung und Bewusstlosigkeit ein. Kurz darauf verfärben sich die Lippen rot. Die Herzfrequenz steigt kurzfristig stark an, um dann abzufallen. Nach etwa 90 Minuten versagt im schlimmsten Fall das Herz.

Auch für viele Säuger kann der Genuss der Nadeln und Samen tödliche Folgen haben.

Rizinus

Rizinus Quelle: Wolfram Steinberg

Beliebt ist die aus Afrika stammende und bis zwei Meter hohe Pflanze wegen ihrer Laubfärbung, der fingerartigen Blattform und den roten Fruchtständen. Die Stängel sind rotbraun gefärbt, die Blätter blaugrün. Interessant: Die Fruchtstände sind in zwei Ebenen unterteilt – oben sind die roten, borstenartigen, runden Blüten, darunter die kleineren männlichen Blüten mit gelben Staubgefäßen. Aber: Die marmorierten Samen sind sehr stark giftig!

Die Samen enthalten ein stark giftiges Eiweiß –bereits 25 Milligramm davon sind tödlich. Das ist circa ein Samen. Dabei schmecken die Samen sogar gut. Tipp: Wer Kinder hat, sollte die Fruchtstände noch vor der Samenreife entfernen.

Erste Vergiftungserscheinungen sind Erbrechen, Krämpfe, Durchfall, Schwindel, Blutdruckabfall. Die Nieren entzünden sich, die roten Blutkörperchen verkleben mit der Folge von Thrombosen. Unbehandelt tritt nach 48 Stunden der Tod ein.

Oleander

Oleander Quelle: Andrea Warnecke

Die Giftigkeit von Oleander wird häufig unterschätzt. Der mediterrane Blütenstrauch ist in allen Pflanzenteilen stark giftig.

Die Giftstoffe finden sich in den Blättern, Blüten und Früchten, im Holz, in der Rinde, den Wurzeln und im Milchsaft. Die Konzentration ist in den Blättern am höchsten.

Der bloße Kontakt kann erste, äußerliche Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Meist handelt es sich dabei um Hautreizungen, Rötungen und Juckreiz. Es kann zu allergischen Reaktionen kommen, wenn Blütenstaub eingeatmet wird oder in die Augen gelangt.

Schon bei dem Verzehr von einem Blatt drohen Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, schwere Krämpfe und Magen-Darm-Beschwerden. Die Pupillen weiten sich, der Kreislauf fährt herunter und der Puls wird schwächer. Eine hohe Dosis kann zu Herzrhythmusstörungen, Atemlähmung und Herzstillstand führen.

Auch Tiere sind gefährdet, schon das Fressen einer kleinen Menge ist für sie tödlich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Notfall hilft die Giftnotrufzentrale

Hilfe und Auskunft gibt die Giftnotrufzentrale Göttingen: (05 51) 1 92 40. Teilen Sie dem Ansprechpartner mit, welche Pflanzenart und wie viel davon Ihr Kind zu sich genommen hat, welche Symptome bisher aufgetreten sind und was Sie bisher unternommen haben. Rufen Sie bei stärkeren Vergiftungen wie Bauchkrämpfen sofort den Notdienst oder fahren Sie mit dem Kind ins Krankenhaus. Zur Identifizierung ist es gut, eine Probe der Pflanze mitzunehmen. Eine Liste der Giftpflanzen gibt es hier.

Von Maike Jacobs