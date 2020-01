„Wie eine Krake“: Darum ist Altersarmut so gefährlich

Hannover

Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes kümmert sich in verschiedenen Einrichtungen des Diakonischen Werkes um soziale Probleme in der Stadt. Mit ihm sprach die NP über die wachsende Altersarmut.

Ist die Altersarmut ein neues Problem?

Nein, neu ist es nicht. Es hat sich in den vergangenen Jahren aber verschärft. Das hängt damit zusammen, dass viele früher alleinerziehende Frauen nun das Rentenalter erreichen. Sie haben Beitragslücken, weil sie eine lange Zeit ihres Lebens nicht Vollzeit arbeiten konnten. Bis in die 60er-Jahre galt noch die klassische Familienkonstruktion, die Frau war über den Mann mitversorgt.

Das hat sich verändert.

Ja, im positiven Sinne. Dies führt aber dazu, dass die Rente heute immer auch für eine Person alleine reichen muss. Hannover ist die Single-Hauptstadt, nicht nur bei jüngeren, sondern auch bei den älteren Menschen. Zudem sinkt das Rentenniveau – also das Verhältnis zwischen dem letzten Gehalt und der Rente – seit zwei Jahrzehnten und ist inzwischen bei 48,4 Prozent angekommen. In den 80er-Jahren lag es noch bei mehr als 56 Prozent.

Sie vergleichen Altersarmut mit einer Krake. Warum?

Weil sie mit ihren Krakenarmen in verschiedene Lebensbereiche eingreift. Wer arm ist, ist auch häufig einsam. Das ist noch immer ein viel zu leises Thema. Denn Geselligkeit kostet häufig auch Geld. Neulich habe ich jemanden getroffen: 3. Stock, kein Fahrstuhl, Gehbehindert, kommt die Treppe nicht mehr runter. Die Frau war seit zwei Jahren nicht mehr draußen. Mitten in der Stadt. Nur die Tochter kam sie hin und wieder besuchen.

Was kommt da noch hinzu?

Armut im Alter ist häufig mit Scham besetzt, nicht wenige nutzen staatliche Leistungen wie Grundsicherung oder Wohngeld nicht in dem Maße, wie sie es dürften. Generation, die den Krieg noch erlebt haben, wollen dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Wer arm ist, hat Schwierigkeiten seine Wohnung zu halten. Der Anteil der Miete am Einkommen steigt. Die Wohnung zu wechseln, ist beim aktuellen Wohnungsmarkt nicht einfach. Und die Altersarmut schlägt sich auch auf die Gesundheit nieder, wenn etwa bei der Heizung oder beim gesundem Essen gespart wird.

Wie groß ist das Problem in Hannover?

Wir haben als Diakonische Werke keine absoluten Zahlen. Wir kennen nur die Betroffenen, die zu uns kommen und Hilfe suchen. Das hat in den vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Immer mehr ältere Menschen nutzen etwa unsere gemeinsame ökumenische Essenausgabe am Waterlooplatz oder die Kleiderkammer. Einige kommen auch zu uns, weil ihnen der Strom abgestellt worden ist und auch in der Lebensberatungsstelle steigt die Zahl derer, die Hilfe in Anspruch nehmen.

Sind denn häufig Frauen betroffen?

Ja – vor allem jene, die früher alleinerziehend waren oder Verwandte gepflegt haben. Sie hatten Teilzeitjobs, Minijobs oder haben zeitweise auch gar nicht gearbeitet. Die Frauen, die mit 63 oder mehr Jahren alleine leben, können mit ihrer Rente ihr Leben nicht finanzieren. Aber es trifft auch Männer aus dem Niedriglohnsektor. Sie rutschen, obwohl sie 30 bis 35 Jahre gearbeitet haben, mit ihrer Rente ebenfalls schnell unter 1000 Euro.

Ab wann ist man denn arm?

Statistisch gelten Menschen als arm, die weniger als 50 Prozent des mittleren Einkommens besitzen. In Hannover wird es aber schon für Ältere mit einer Rente unter 900 Euro sehr mühsam. Natürlich kann auch die staatliche Unterstützung in Anspruch genommen werden, auch Hilfsdienste sind da. Aber trotzdem ist es für die Menschen nicht einfach.

Wie werden Betroffene in Hannover unterstützt?

Wie auch andere Wohlfahrtsverbände bieten wir vom Diakonischen Werk Sozialberatungen an. Da helfen Experten den Menschen, die staatliche Hilfesysteme besser zu nutzen. Ein warmes und kostenloses Mittagessen in der Essenausgabe ist gut, aber es hilft nicht dabei, die Ursache in den Griff zu bekommen.

Was muss sich ändern?

Wir brauchen eine Mindestrente, wie sie derzeit auch als Grundrente diskutiert wird. Sie sollte auskömmlich und auch an Bedingungen geknüpft sein. Die Kreuzfahrtschiffe sind gut gefüllt mit Rentnern, denen es gut geht. Das ist auch schön, wenn man seinen Lebensabend genießen kann. Man braucht dafür aber keine zusätzliche Unterstützung vom Staat oder aus der Rentenkasse. Das andere ist die soziale Armut und die gesellschaftliche Aufgabe. Da müssen wir uns fragen, wie wollen wir alt werden? Da muss es nicht immer das Pflegeheim werden, sondern vielleicht auch eine Wohngemeinschaft mit jüngeren. Da sollten wir kreativer werden.

Wie kann ich selbst helfen?

Bei den Diakonischen Werken gibt es Besuchsdienste, die hauptamtlich betreut werden. Da können Ehrenamtliche regelmäßig einen einsamen, älteren Menschen besuchen und sich einfach mal unterhalten. Oder unser Programm Wunsch-Großeltern: Wenn keine Großeltern in der Nähe sind, können sich Familien bei uns melden. Das ist eine Freude für alle drei Generationen. Die Warteliste von den Familien bei uns ist sehr lang.

Lesen Sie auch

Von Sascha Priesemann