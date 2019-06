Hannover

Die Stadt hat 36 neue tierische Mitarbeiter. Seit diesem Frühjahr weiden 27 Kühe mit derzeit acht Kälbern und einem Bullen in der Leineaue in Marienwerder – nicht ganz ohne Hintergedanken. Denn die Herden der Landwirte Markus Grimm aus Garbsen und Manfred Auras aus Langenhagen pflegen damit auf schonende Art die 17 Hektar große Grünlandfläche zwischen Sommerdeich und Leine.

Stadt steuert Trend entgegen

Das Areal ist laut Stadt erst im vergangenen Jahr durch die Ansaat von regionaltypischen Gräsern und Kräutern angelegt worden. Zuvor sei dies zum großen Teil Ackerland gewesen.

Anne Pfeiffer aus dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün und die Landwirte Markus Grimm aus Garbsen sowie Manfred Auras aus Langenhagen freuen sich über das neue Programm. Quelle: Michael Wallmüller

Hier lesen:

Kampf gegen Schottergärten: Stadt oft selbst kein Vorbild

Das Projekt gehört zum „Agrikulturprogramm“ der Stadt, das für mehr Natur in Hannover sorgen soll. „In den vergangenen 25 Jahren ist allein in Niedersachsen ein Drittel aller Grünlandflächen in der Landwirtschaft verschwunden“, sagt Sprecher Dennis Dix. Indem die Stadt Flächen ankaufe, steuere sie dem Trend entgegen. So gehörten inzwischen 420 Hektar Wiesen und Weiden der Stadt.

Von Sascha Priesemann